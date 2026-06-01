https://sarabic.ae/20260601/باحثون-روس-يتمكنون-من-برمجة-سلوك-المعادن-أثناء-الطباعة-ثلاثية-الأبعاد-1113952622.html
باحثون روس يتمكنون من برمجة سلوك المعادن أثناء الطباعة ثلاثية الأبعاد
باحثون روس يتمكنون من برمجة سلوك المعادن أثناء الطباعة ثلاثية الأبعاد
سبوتنيك عربي
توصل باحثون روس إلى طريقة للتحكم المباشر في خصائص معدن النيكل والتيتانيوم أثناء الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يتيح التحكم في قدرة المادة على استعادة شكلها الأصلي... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T23:16+0000
2026-06-01T23:16+0000
2026-06-01T23:16+0000
علوم
روسيا
جامعات روسية
طباعة ثلاثية الأبعاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104788634_0:0:1349:759_1920x0_80_0_0_09eb7c311f1ab493e75230f6688b79ff.jpg
درس علماء من جامعة موسكو الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ومعهد ليبيديف للفيزياء تأثير معايير الطباعة ثلاثية الأبعاد بالليزر على سبيكة النيكل والتيتانيوم، وهي سبيكة ذات ذاكرة شكلية تُستخدم على نطاق واسع في الطب والطيران والروبوتات والإلكترونيات الدقيقة. استخدموا تقنية دمج مسحوق المعادن بالليزر، حيث يقوم الليزر بصهر مسحوق المعدن طبقة تلو الأخرى، وقاموا بتغيير قوة الليزر وسرعة المسح لمراقبة كيفية تغير بنية المادة. أهمية هذا الاكتشاف يُعدّ تشكيل سبيكة النيكل والتيتانيوم بالطرق التقليدية أمرًا صعبًا، لذا توفر الطباعة ثلاثية الأبعاد طريقة أكثر كفاءة لتصنيع الأجزاء المعقدة. وتُعدّ القدرة على "برمجة" سلوكها أثناء الإنتاج ذات قيمة خاصة للغرسات الطبية المُخصصة، مثل الدعامات، وأجهزة تقويم الأسنان، وبعض أنواع الغرسات. من وجهة نظر الخبراء وفقًا لرئيسة الجامعة، ألفيتينا تشيرنيكوفا، فقد أمضت الجامعة عقودًا في تطوير سبائك ذاكرة الشكل، وتُعزز هذه النتائج الجديدة آفاق استخدامها في التطبيقات الصناعية العملية، وأكد رئيس المختبر، ستانيسلاف تشيرنيشيكين، أن الدراسة تُثبت إمكانية تعديل خصائص المواد مباشرةً أثناء عملية الطباعة، بدلاً من تعديلها لاحقاً في مرحلة معالجة منفصلة. باختصار، أظهر الفريق إمكانية "برمجة" قطعة معدنية مسبقاً أثناء طباعتها. تُعد هذه خطوة هامة نحو تصنيع منتجات معدنية أكثر ذكاءً ودقةً وتخصصاً في المجالين الطبي والهندسي المتقدم.تطوير هوائي روسي عالي الدقة للتصوير المقطعي الكهروضوئي للأوعية الدموية
https://sarabic.ae/20260531/تباطؤ-غير-مسبوق-في-دوران-الأرض-يثير-مخاوف-العلماء-1113916567.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/09/0c/1104788634_149:0:1349:900_1920x0_80_0_0_bd544c3f5590c7ebf1cc74d4eea46193.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
علوم, روسيا, جامعات روسية, طباعة ثلاثية الأبعاد
علوم, روسيا, جامعات روسية, طباعة ثلاثية الأبعاد
باحثون روس يتمكنون من برمجة سلوك المعادن أثناء الطباعة ثلاثية الأبعاد
توصل باحثون روس إلى طريقة للتحكم المباشر في خصائص معدن النيكل والتيتانيوم أثناء الطباعة ثلاثية الأبعاد، ما يتيح التحكم في قدرة المادة على استعادة شكلها الأصلي ومدى مرونتها. قد تُسهم هذه الدراسة في تسريع تطوير غرسات طبية أفضل، ومحركات صغيرة، وأجهزة مطبوعة بتقنية الطباعة رباعية الأبعاد من الجيل التالي.
درس علماء من جامعة موسكو الوطنية للعلوم والتكنولوجيا ومعهد ليبيديف للفيزياء تأثير معايير الطباعة ثلاثية الأبعاد بالليزر على سبيكة النيكل والتيتانيوم، وهي سبيكة ذات ذاكرة شكلية تُستخدم على نطاق واسع في الطب والطيران والروبوتات والإلكترونيات الدقيقة.
استخدموا تقنية دمج مسحوق المعادن بالليزر، حيث يقوم الليزر بصهر مسحوق المعدن طبقة تلو الأخرى، وقاموا بتغيير قوة الليزر وسرعة المسح لمراقبة كيفية تغير بنية المادة.
النتيجة الرئيسية هي إمكانية ضبط خصائص السبيكة أثناء الطباعة، دون الحاجة إلى معالجة حرارية إضافية. فمن خلال تغيير خوارزمية الطباعة، تمكن الباحثون من تغيير درجة حرارة التحولات الطورية بما يقارب 45 درجة مئوية، ما يعني قدرتهم على التحكم في وقت بدء المادة باستعادة شكلها أو إظهار مرونتها الفائقة.
يُعدّ تشكيل سبيكة النيكل والتيتانيوم بالطرق التقليدية أمرًا صعبًا، لذا توفر الطباعة ثلاثية الأبعاد طريقة أكثر كفاءة لتصنيع الأجزاء المعقدة. وتُعدّ القدرة على "برمجة" سلوكها أثناء الإنتاج ذات قيمة خاصة للغرسات الطبية المُخصصة، مثل الدعامات، وأجهزة تقويم الأسنان، وبعض أنواع الغرسات.
كما يُعدّ هذا العمل ذا صلة بالطباعة رباعية الأبعاد، حيث تتغير الأجسام المطبوعة أو خصائصها بمرور الوقت استجابةً لدرجة الحرارة أو الحمل أو غيرها من الظروف، وهذا يفتح المجال أمام هياكل أكثر ذكاءً، وآليات مصغرة، وموصلات مرنة، ومكونات روبوتية قابلة للتكيف.
من وجهة نظر الخبراء وفقًا لرئيسة الجامعة، ألفيتينا تشيرنيكوفا، فقد أمضت الجامعة عقودًا في تطوير سبائك ذاكرة الشكل، وتُعزز هذه النتائج الجديدة آفاق استخدامها في التطبيقات الصناعية العملية، وأكد رئيس المختبر، ستانيسلاف تشيرنيشيكين، أن الدراسة تُثبت إمكانية تعديل خصائص المواد مباشرةً أثناء عملية الطباعة، بدلاً من تعديلها لاحقاً في مرحلة معالجة منفصلة.
باختصار، أظهر الفريق إمكانية "برمجة" قطعة معدنية مسبقاً أثناء طباعتها. تُعد هذه خطوة هامة نحو تصنيع منتجات معدنية أكثر ذكاءً ودقةً وتخصصاً في المجالين الطبي والهندسي المتقدم.