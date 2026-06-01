موسكو تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم جرائم كييف ضد الأطفال الناطقين بالروسية في أوكرانيا
© Sputnik . Igor Maslovنصب "زقاق الملائكة" التذكاري في حديقة النصر في حي كالينينسكي بمدينة دونيتسك خلال فعالية تأبينية للأطفال الذين قتلوا خلال النزاع في جنوب شرق أوكرانيا
© Sputnik . Igor Maslov
تابعنا عبر
صرح ديمتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنه يجب على الهياكل ذات الصلة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأمين العام للمنظمة، تقديم تقييم موضوعي للجرائم المرتكبة ضد الأطفال الناطقين بالروسية في أوكرانيا.
وقال بوليانسكي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يجب على الهياكل ذات الصلة في هذه المنظمة، وكذلك الأمين العام، تقديم تقييم موضوعي للجرائم المنهجية طويلة الأمد، التي ارتكبها المجلس العسكري في كييف، ضد الأطفال الناطقين بالروسية في أوكرانيا".
كما أشار إلى جريمة القتل بدم بارد للمراهقين في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأضاف: "لا نخطط حاليًا لعقد نقاش منفصل حول قضية الأطفال في دونباس، في هيئات صنع القرار التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومع ذلك، هناك خطط لتبادل المعلومات المحدّثة حول جرائم نظام كييف ضد الأطفال مع الدول المشاركة في حدث خاص".
ووفقًا له، فإن الجانب الروسي يعمل على الشكل الأمثل لمثل هذا الحدث، مع مراعاة خصوصيات عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
وبحسب مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، فإنه حتى نهاية أبريل/ نيسان 2026، بلغ عدد الأطفال الذين قتلوا في الجمهورية، خلال فترة العدوان المسلح من قبل أوكرانيا، 253 طفلاً، وإصابة 1051 آخرين.
وفي مايو/ أيار 2015، تم افتتاح مجمع تذكاري يسمى "زقاق الملائكة" في جمهورية دونيتسك الشعبية، بمبادرة من رئيس إدارة مدينة دونيتسك إيغور مارتينوف، تخليدًا لذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم في دونباس.
وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الروسية تقريرًا بعنوان "حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا"، خلص إلى أنه خلال تحرير جمهوريات دونباس (دونيتسك ولوغانسك)، تم الكشف عن أدلة تشير إلى أن سلطات كييف قامت بإجلاء آلاف القاصرين بشكل غير قانوني إلى دول غربية، وأشارت الوزارة أيضًا إلى إتلاف جميع الوثائق الداعمة.
وفي 22 مايو الماضي، أفاد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، بوقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب التابعين لكلية ستاروبيلسك المهنية بجامعة لوغانسك الحكومية التربوية. ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام 4 طائرات مسيرة. وذكر باسيتشنيك أن 21 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 44 آخرون.
في 25 مايو الماضي، صرّحت وزارة الخارجية الروسية بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الكلية في ستاروبيلسك، قد بلغ ذروته، وأن القوات المسلحة الروسية ستشنّ بالتالي ضربات منهجية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في كييف. وأوصت الوزارة المواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية، بمغادرة كييف في أسرع وقت ممكن.