موسكو تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم جرائم كييف ضد الأطفال الناطقين بالروسية في أوكرانيا

01.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-01T06:49+0000

وقال بوليانسكي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يجب على الهياكل ذات الصلة في هذه المنظمة، وكذلك الأمين العام، تقديم تقييم موضوعي للجرائم المنهجية طويلة الأمد، التي ارتكبها المجلس العسكري في كييف، ضد الأطفال الناطقين بالروسية في أوكرانيا".وأضاف: "لا نخطط حاليًا لعقد نقاش منفصل حول قضية الأطفال في دونباس، في هيئات صنع القرار التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومع ذلك، هناك خطط لتبادل المعلومات المحدّثة حول جرائم نظام كييف ضد الأطفال مع الدول المشاركة في حدث خاص".ووفقًا له، فإن الجانب الروسي يعمل على الشكل الأمثل لمثل هذا الحدث، مع مراعاة خصوصيات عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وفي مايو/ أيار 2015، تم افتتاح مجمع تذكاري يسمى "زقاق الملائكة" في جمهورية دونيتسك الشعبية، بمبادرة من رئيس إدارة مدينة دونيتسك إيغور مارتينوف، تخليدًا لذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم في دونباس.وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الروسية تقريرًا بعنوان "حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا"، خلص إلى أنه خلال تحرير جمهوريات دونباس (دونيتسك ولوغانسك)، تم الكشف عن أدلة تشير إلى أن سلطات كييف قامت بإجلاء آلاف القاصرين بشكل غير قانوني إلى دول غربية، وأشارت الوزارة أيضًا إلى إتلاف جميع الوثائق الداعمة.في 25 مايو الماضي، صرّحت وزارة الخارجية الروسية بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الكلية في ستاروبيلسك، قد بلغ ذروته، وأن القوات المسلحة الروسية ستشنّ بالتالي ضربات منهجية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في كييف. وأوصت الوزارة المواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية، بمغادرة كييف في أسرع وقت ممكن.موسكو: الضربة على جمهورية لوغانسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريرهموسكو: أوروبا لا تظهر رغبة حقيقية في الحوار

