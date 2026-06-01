موسكو تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم جرائم كييف ضد الأطفال الناطقين بالروسية في أوكرانيا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
من الملعب
كريستال بالاس "يصعق" فايكانو ويتوج بدوري المؤتمر الأوروبي.. فمن يعانق ذات الأذنين؟
08:30 GMT
29 د
خطوط التماس
مصر من حرب أكتوبر الى كامب دافيد
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
مناقشة برلمانية مصرية حول إنشاء بنك الجلد الوطني: بين البعد الإنساني والاعتبارات الدينية والمجتمعية
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
المصريون لا يستطيعون سحب أموالهم.. أزمة في ماكينات الصراف الآلي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:03 GMT
11 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
11:15 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
11:44 GMT
16 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
12:33 GMT
6 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما مصير اتفاق غزة بعد خطط نتنياهو توسيع السيطرة العسكرية بالقطاع؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:33 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
16:43 GMT
16 د
عالم سبوتنيك
مجلس السلام يعقد مشاورات مع حماس.. واشنطن تؤكد على نهاية حقبة الدفاع عن الدول الغنية
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
كيف يؤثر المنتدى الأول للأمن على القرارات العسكرية وصياغة التحالفات؟ يجيب خبراء
18:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
بين بيروت والقاهرة
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق .. والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي ايبولا
16:31 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260601/موسكو-تدعو-منظمة-الأمن-والتعاون-في-أوروبا-لتقييم-جرائم-كييف-ضد-الأطفال-الناطقين-بالروسية-1113927600.html
موسكو تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم جرائم كييف ضد الأطفال الناطقين بالروسية في أوكرانيا
موسكو تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم جرائم كييف ضد الأطفال الناطقين بالروسية في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
صرح ديمتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنه يجب على الهياكل ذات الصلة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا،... 01.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-01T06:49+0000
2026-06-01T06:49+0000
روسيا
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/01/1113927441_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_8244f0b590119834e2962620ecf33a18.jpg
وقال بوليانسكي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يجب على الهياكل ذات الصلة في هذه المنظمة، وكذلك الأمين العام، تقديم تقييم موضوعي للجرائم المنهجية طويلة الأمد، التي ارتكبها المجلس العسكري في كييف، ضد الأطفال الناطقين بالروسية في أوكرانيا".وأضاف: "لا نخطط حاليًا لعقد نقاش منفصل حول قضية الأطفال في دونباس، في هيئات صنع القرار التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومع ذلك، هناك خطط لتبادل المعلومات المحدّثة حول جرائم نظام كييف ضد الأطفال مع الدول المشاركة في حدث خاص".ووفقًا له، فإن الجانب الروسي يعمل على الشكل الأمثل لمثل هذا الحدث، مع مراعاة خصوصيات عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.وفي مايو/ أيار 2015، تم افتتاح مجمع تذكاري يسمى "زقاق الملائكة" في جمهورية دونيتسك الشعبية، بمبادرة من رئيس إدارة مدينة دونيتسك إيغور مارتينوف، تخليدًا لذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم في دونباس.وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الروسية تقريرًا بعنوان "حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا"، خلص إلى أنه خلال تحرير جمهوريات دونباس (دونيتسك ولوغانسك)، تم الكشف عن أدلة تشير إلى أن سلطات كييف قامت بإجلاء آلاف القاصرين بشكل غير قانوني إلى دول غربية، وأشارت الوزارة أيضًا إلى إتلاف جميع الوثائق الداعمة.في 25 مايو الماضي، صرّحت وزارة الخارجية الروسية بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الكلية في ستاروبيلسك، قد بلغ ذروته، وأن القوات المسلحة الروسية ستشنّ بالتالي ضربات منهجية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في كييف. وأوصت الوزارة المواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية، بمغادرة كييف في أسرع وقت ممكن.موسكو: الضربة على جمهورية لوغانسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريرهموسكو: أوروبا لا تظهر رغبة حقيقية في الحوار
https://sarabic.ae/20260523/ميدينسكي-حول-الهجوم-الذي-شنته-كييف-على-لوغانسك-النازيون-وحدهم-هم-من-استهدفوا-الأطفال-1113683719.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/01/1113927441_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_c437588308d65ebcb17ed85a96612983.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم
روسيا, العالم

موسكو تدعو منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم جرائم كييف ضد الأطفال الناطقين بالروسية في أوكرانيا

06:49 GMT 01.06.2026
© Sputnik . Igor Maslovنصب "زقاق الملائكة" التذكاري في حديقة النصر في حي كالينينسكي بمدينة دونيتسك خلال فعالية تأبينية للأطفال الذين قتلوا خلال النزاع في جنوب شرق أوكرانيا
نصب زقاق الملائكة التذكاري في حديقة النصر في حي كالينينسكي بمدينة دونيتسك خلال فعالية تأبينية للأطفال الذين قتلوا خلال النزاع في جنوب شرق أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.06.2026
© Sputnik . Igor Maslov
تابعنا عبر
صرح ديمتري بوليانسكي، الممثل الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، أنه يجب على الهياكل ذات الصلة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والأمين العام للمنظمة، تقديم تقييم موضوعي للجرائم المرتكبة ضد الأطفال الناطقين بالروسية في أوكرانيا.
وقال بوليانسكي لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك": "يجب على الهياكل ذات الصلة في هذه المنظمة، وكذلك الأمين العام، تقديم تقييم موضوعي للجرائم المنهجية طويلة الأمد، التي ارتكبها المجلس العسكري في كييف، ضد الأطفال الناطقين بالروسية في أوكرانيا".

كما أشار إلى جريمة القتل بدم بارد للمراهقين في ستاروبيلسك في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وأضاف: "لا نخطط حاليًا لعقد نقاش منفصل حول قضية الأطفال في دونباس، في هيئات صنع القرار التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. ومع ذلك، هناك خطط لتبادل المعلومات المحدّثة حول جرائم نظام كييف ضد الأطفال مع الدول المشاركة في حدث خاص".
ووفقًا له، فإن الجانب الروسي يعمل على الشكل الأمثل لمثل هذا الحدث، مع مراعاة خصوصيات عمل منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وبحسب مفوضة حقوق الإنسان في جمهورية دونيتسك الشعبية، داريا موروزوفا، فإنه حتى نهاية أبريل/ نيسان 2026، بلغ عدد الأطفال الذين قتلوا في الجمهورية، خلال فترة العدوان المسلح من قبل أوكرانيا، 253 طفلاً، وإصابة 1051 آخرين.

وفي مايو/ أيار 2015، تم افتتاح مجمع تذكاري يسمى "زقاق الملائكة" في جمهورية دونيتسك الشعبية، بمبادرة من رئيس إدارة مدينة دونيتسك إيغور مارتينوف، تخليدًا لذكرى الأطفال الذين لقوا حتفهم في دونباس.
الوضع في موقع انهيار سكن طلاب كلية ستاروبيلسك بعد أن ضربته القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.05.2026
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدينسكي حول الهجوم الذي شنته كييف على لوغانسك: النازيون وحدهم هم من استهدفوا الأطفال
23 مايو, 16:59 GMT
وفي وقت سابق، نشرت وزارة الخارجية الروسية تقريرًا بعنوان "حول وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا"، خلص إلى أنه خلال تحرير جمهوريات دونباس (دونيتسك ولوغانسك)، تم الكشف عن أدلة تشير إلى أن سلطات كييف قامت بإجلاء آلاف القاصرين بشكل غير قانوني إلى دول غربية، وأشارت الوزارة أيضًا إلى إتلاف جميع الوثائق الداعمة.

وفي 22 مايو الماضي، أفاد رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية ليونيد باسيتشنيك، بوقوع هجوم شنته القوات المسلحة الأوكرانية على المبنى الأكاديمي وسكن الطلاب التابعين لكلية ستاروبيلسك المهنية بجامعة لوغانسك الحكومية التربوية. ووفقًا للجنة التحقيق، نفذت القوات المسلحة الأوكرانية الهجوم ليلًا باستخدام 4 طائرات مسيرة. وذكر باسيتشنيك أن 21 شخصًا لقوا حتفهم وأصيب 44 آخرون.

في 25 مايو الماضي، صرّحت وزارة الخارجية الروسية بأن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية على الكلية في ستاروبيلسك، قد بلغ ذروته، وأن القوات المسلحة الروسية ستشنّ بالتالي ضربات منهجية ضد منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، بالإضافة إلى مراكز صنع القرار ومراكز القيادة في كييف. وأوصت الوزارة المواطنين الأجانب، بمن فيهم موظفو البعثات الدبلوماسية، بمغادرة كييف في أسرع وقت ممكن.
موسكو: الضربة على جمهورية لوغانسك كانت عملا إرهابيا وحشيا مهما حاولت كييف تبريره
موسكو: أوروبا لا تظهر رغبة حقيقية في الحوار
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала