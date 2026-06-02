مستشار سابق للبنك الدولي: امتناع واشنطن عن سداد التزاماتها للضغط على المنظمة الدولية
كشف الدكتور عمرو صالح، المستشار السابق للبنك الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي والدولي من دبي، أنه "خلال أشهر قليلة قد لا تجد المؤسسة الدولية سيولة نقدية لسداد... 02.06.2026, سبوتنيك عربي
كشف الدكتور عمرو صالح، المستشار السابق للبنك الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي والدولي من دبي، أنه "خلال أشهر قليلة قد لا تجد المؤسسة الدولية سيولة نقدية لسداد التزامات أو لتشغيل البرامج، التي تقوم بها سواء على مستوى برامج حفظ السلام أو حتى على مستوى برامج الغذاء العالمي، فهناك عجز بحوالي 4.5 مليار إلى 5 مليار دولار، وهو رقم كبير".
وقال صالح في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تسييس المنظمة من قبل الدول الكبرى المانحة طبيعي لأن من يدفع الفاتورة ينتظر مقابل لهذه الالتزامات، إلا أن هذا المبدأ لم يكن سائدًا قبل 30 عاما، لكن ترامب امتنع عن سداد الالتزامات ويحاول اليوم أن يضغط على المنظمة الدولية لتأخذ قرارات تتماشى مع واشنطن".
وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "المنظمة رغم أهميتها ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وفي السلام الدولي، لم تساير التغيرات الدولية على المستوى الدولي".
وشدد صالح على "الفائدة الكبيرة التي تقوم بها المنظمة الدولية وبالأخص في الحفاظ على التراث الحضاري الإنساني أو التراث البيئي الطبيعي وقيام "يونيسكو" بوضع لائحة المناطق التاريخية والحضارية الأولى بالرعاية خاصة في الشرق الأوسط"، معربًا عن أسفه لـ"عدم إصدار الأمم المتحدة بيانًا شديد اللهجة لوقف استهداف المناطق التاريخية والتراثية في لبنان، لكن هذا أيضًا من نتائج عجز المؤسسة و تسييسها أو عدم قدراتها على قيام بدور محايد في ظل انكسارها أمام الممولين الدوليين لها".
وحول ارتباط مطالب الولايات المتحدة بزيادة الكفاءة وعرقلة مجلس الأمن الدولي في التحقيق بتفجير خط أنابيب "التيار الشمالي- 2" أو المختبرات البيولوجية الأمريكية، قال صالح: "الأقوى يريد دائمًا أن تظل حجته ورأيه هو الأقوى، فالمنظمة تعمل بشكل أكاديمي مهني عالمي دولي منفتح، وبالتالي هذا لا يرضي الكثير من الدول التي ترغب في تسييسها وأن لا يكون هناك رأي آخر منافي لرأيها".
وتابع: "في المقابل دائما ما كانت تتحدث روسيا عن ضرورة عدم تسييس المنظمة، فهي تعوّل عليها في إحداث توازن لكن هذا غير موجود بسبب سيطرة الولايات المتحدة وتهديدها بعدم دفع الرواتب".
أما عن نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى دولة ثانية، ختم صالح أنه "من الأفضل أن تكون المنظمة الدولية في مكان محايد، فهذا قد يكون دافعًا إضافيًا للمنظمة لتتمتع بنوع من الحيادية".