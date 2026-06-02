https://sarabic.ae/20260602/مستشار-سابق-للبنك-الدولي-امتناع-واشنطن-عن-سداد-التزاماتها-للضغط-على-المنظمة-الدولية-1113957593.html

مستشار سابق للبنك الدولي: امتناع واشنطن عن سداد التزاماتها للضغط على المنظمة الدولية

مستشار سابق للبنك الدولي: امتناع واشنطن عن سداد التزاماتها للضغط على المنظمة الدولية

سبوتنيك عربي

كشف الدكتور عمرو صالح، المستشار السابق للبنك الدولي وأستاذ الاقتصاد السياسي والدولي من دبي، أنه "خلال أشهر قليلة قد لا تجد المؤسسة الدولية سيولة نقدية لسداد... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T08:42+0000

2026-06-02T08:42+0000

2026-06-02T08:42+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

سداد التزامات

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109788595_0:314:3084:2048_1920x0_80_0_0_72cc3c77acb1682a5514bbdb9abbe537.jpg

وقال صالح في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "تسييس المنظمة من قبل الدول الكبرى المانحة طبيعي لأن من يدفع الفاتورة ينتظر مقابل لهذه الالتزامات، إلا أن هذا المبدأ لم يكن سائدًا قبل 30 عاما، لكن ترامب امتنع عن سداد الالتزامات ويحاول اليوم أن يضغط على المنظمة الدولية لتأخذ قرارات تتماشى مع واشنطن". وأكد ضيف "سبوتنيك" أن "المنظمة رغم أهميتها ودورها الحيوي في الاقتصاد العالمي وفي السلام الدولي، لم تساير التغيرات الدولية على المستوى الدولي". وحول ارتباط مطالب الولايات المتحدة بزيادة الكفاءة وعرقلة مجلس الأمن الدولي في التحقيق بتفجير خط أنابيب "التيار الشمالي- 2" أو المختبرات البيولوجية الأمريكية، قال صالح: "الأقوى يريد دائمًا أن تظل حجته ورأيه هو الأقوى، فالمنظمة تعمل بشكل أكاديمي مهني عالمي دولي منفتح، وبالتالي هذا لا يرضي الكثير من الدول التي ترغب في تسييسها وأن لا يكون هناك رأي آخر منافي لرأيها".أما عن نقل مقر الأمم المتحدة من نيويورك إلى دولة ثانية، ختم صالح أنه "من الأفضل أن تكون المنظمة الدولية في مكان محايد، فهذا قد يكون دافعًا إضافيًا للمنظمة لتتمتع بنوع من الحيادية".

https://sarabic.ae/20260523/البنك-الدولي-27-دولة-تتحرك-للحصول-على-تمويل-طارئ-لمواجهة-الأزمات-الاقتصادية-1113687286.html

https://sarabic.ae/20260523/إعلام-27-دولة-تطلب-دعما-من-البنك-الدولي-بسبب-أزمة-إيران-1113670196.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, سداد التزامات, تقارير سبوتنيك, حصري