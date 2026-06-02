مشروع استقطاب الكفاءات... محام يكشف تفاصيل مهمة للمهاجرين بين سطور القوانين الروسية

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:29 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
خبير: تهديد الولايات المتحدة لعمان مقصود به فرض عقوبات اقتصادية
09:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما مدى تأثير النوم على صحة دماغ الإنسان؟
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
تنسيق مصري-إماراتي يسبق اتفاقاً أميركياً ايرانياً وشيكاً... في لبنان... ملف اليونيفيل يثير مخاوف من فراغ أمني في الجنوب، فماذا عن البديل؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أناشيد النصر والوطن: أغاني الحرب بين روسيا والعالم العربي
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
12:34 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
قريبا سنركب الروبوت وننطلق... والصحة العالمية تدق ناقوس الخطر من تفشي "إيبولا"
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير نووي: استهداف كييف لمحطة زابوروجيا النووية يشكل تهديدا كارثيا لكل أوروبا
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
18:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد الاقتصادية لدخول الروبل الروسي سوق المدفوعات الرقمية بمصر؟
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الجزائر والمغرب وتونس تواجه تراجعاً حاداً في معدلات المواليد وتتجه نحو الشيخوخة
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
09:48 GMT
6 د
الحدث من سبوتنيك
حربٌ نفسية ومعركة وعي بين لبنان واسرائيل …هل تعيد السيارات الصينية رسم خريطة العالمية؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
نهائي دوري الأبطال... مواجهة خارج التوقعات حسمها النضج الفرنسي
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
لماذا أمريكا متخوفة من فرار جهاديي "داعش" من سجون سوريا؟
11:31 GMT
30 د
صدى الحياة
"الفرصة الروسية" للعرب: بين القانون والمبادرات الجديدة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
12:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
السينما تقاوم الصمت: كيف فرضت القضية الفلسطينية حضورها في مهرجان "كان" 2026؟
16:11 GMT
29 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
16:41 GMT
19 د
بلا قيود
لماذا تهتم دمشق بوجود القوات الروسية في البلاد؟ خبير يجيب
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
سوريا تطلب رفع العقوبات.. ما فرص الاستجابة الأمريكية؟
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
سائق شاحنة يثير جدلا واسعا في مصر بعد ظهوره وهو يرقص أثناء القيادة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
مشروع استقطاب الكفاءات... محام يكشف تفاصيل مهمة للمهاجرين بين سطور القوانين الروسية
سبوتنيك عربي
2026-06-02T15:12+0000
2026-06-02T16:37+0000
روسيا
محامي
العرب
حصري
تقارير سبوتنيك
وقال الكناني في حديث لـ"سبوتنيك": "الدراسة حصرا باللغة الروسية، وما إن يتجاوز الطالب مرحلة إتقان المصطلحات القانونية حتى يكتشف أن القانون الروسي، في كثير من تفريعاته، قريب ومشابه لقوانين المنطقة العربية، مما يمنح الخريجين الأجانب ميزة تنافسية حقيقية".من مقاعد الجامعة إلى سوق العمل.. مسار متخصص مبكراوعن خصوصية التعليم القانوني في روسيا، أوضح الكناني أن الطالب يُخيّر منذ السنة الجامعية الثانية بين ثلاثة تخصصات رئيسية: "القانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون الدولي، ليستكمل بعدها البكالوريوس والماجستير ضمن المسار الذي يختاره".وكشف عن تجربته الشخصية قائلا: "اخترت القانون المدني الروسي لأنني كنت أخطط لتأسيس عملي هنا، ثم أكملت الماجستير في القانون الدولي. هذا التنوع أتاح لي فهم المنظومة القانونية من الداخل قبل الانطلاق إلى السوق".8 ملايين أجنبي وتعديلات جوهرية تنتظرهموفي ما يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب، بيّن الكناني أن "التعديلات القانونية التي أُقرت بعد عام 2022 أحدثت انقساما جوهريا بين فئتين: "دول لا تحتاج إلى فيزا وتستطيع البقاء 90 يوما قابلة للتجديد بشروط، ودول الفيزا التي تخضع لإجراءات مختلفة تماما، وتندرج تحتها معظم الدول العربية".وأضاف: "نحن نتحدث عن 8 ملايين أجنبي مسجّل رسميا، وهناك أعداد غير مسجلة بسبب تجاوز مدة الإقامة وكسر الفيزا، مما يُدخل أصحابها في إشكاليات قانونية قد تنتهي بهم إلى سجل الرقابة".سجل الرقابة.. المنعطف الأخطر في حياة الأجنبيوحذّر الكناني من نظام "سجل الرقابة" الذي بدأ العمل به عام 2024، واصفا إياه بـ"الفخ الذي يقيّد الأجنبي بشكل شبه كامل".وقال: "من يُدرج اسمه في هذا السجل يفقد القدرة على إجراء تعاملات مالية كبرى، ولا يستطيع التسجيل في الجامعة، ولا تبديل رخصة القيادة، والأهم أنه يصبح ممنوعاً من السفر".مشروع استقطاب الكفاءات.. إقامة دائمة للمتميزينوعن المبادرة الروسية الأحدث لجذب العقول، قال الكناني: "المرسوم 883 الذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2026 يستهدف العلماء والرياضيين وأصحاب الخبرات التي تزيد عن 5 سنوات ورجال الأعمال، وفق ضوابط محددة".وأردف: "منذ 25 أبريل الماضي، تقدم 2700 شخص للبرنامج وتم قبول عدد جيد منهم، ودراسة الطلب تستغرق حتى 125 يوما، وفي حال الموافقة يتم تعيين مشرف من وزارة الداخلية لينسق نقل المقبول وعائلته إلى روسيا، حيث يمنحون الإقامة الدائمة".الاستثمار بين الواقع القانوني والطموحوفي شق ريادة الأعمال، فرّق الكناني بين فتح شركة في روسيا والحصول على إقامة من خلالها، قائلا: "فتح الشركة لا يمنحك تلقائيا حق الإقامة، فهناك شروط إضافية، من بينها استثمار لا يقل عن 10 ملايين روبل".وبيّن أن "النظام الضريبي يتراوح بين 6 و7 بالمئة لرائد الأعمال الفردي، ويرتفع إلى 13 بالمئة للشركات محدودة المسؤولية، لكن ترتيب الوضع القانوني للمستثمر يبقى مسارا منفصلا يتطلب استيفاء معايير خاصة".منصة رقمية لمواجهة التضليلوإذ شكر الكناني متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح أن مشروعه في صناعة المحتوى القانوني "انطلق من فجوة كبيرة في المعلومات الدقيقة المتعلقة بحقوق الأجانب".وتابع: "كل فيديو ننشره يمر بمراجعة قانونية متدرجة، حيث نفحص المادة ونراجع آخر التعديلات ثم نقدمها بلغة ميسرة، لأن الجهل بالقانون هنا قد يكلف صاحبه الكثير"، وختم بالقول: "حلمي أن نصل إلى مجتمع عربي واعٍ قانونيا داخل روسيا، يتحرك بثقة ويبني مستقبله على أرض صلبة من المعرفة".
15:12 GMT 02.06.2026 (تم التحديث: 16:37 GMT 02.06.2026)
في حوار خاص يكشف تفاصيل المسارات المهنية والقانونية للأجانب في روسيا، صرح المحامي يعقوب الكناني، الملقب بـ"محامي العرب في روسيا"، أن "إتقان اللغة الروسية هو المفتاح الأول لدراسة القانون وممارسة المهنة داخل الأراضي الروسية"، مشيرا إلى "وجود تقارب قانوني لافت بين التشريعات الروسية وقوانين دول الشرق الأوسط."
وقال الكناني في حديث لـ"سبوتنيك": "الدراسة حصرا باللغة الروسية، وما إن يتجاوز الطالب مرحلة إتقان المصطلحات القانونية حتى يكتشف أن القانون الروسي، في كثير من تفريعاته، قريب ومشابه لقوانين المنطقة العربية، مما يمنح الخريجين الأجانب ميزة تنافسية حقيقية".

من مقاعد الجامعة إلى سوق العمل.. مسار متخصص مبكرا

وعن خصوصية التعليم القانوني في روسيا، أوضح الكناني أن الطالب يُخيّر منذ السنة الجامعية الثانية بين ثلاثة تخصصات رئيسية: "القانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون الدولي، ليستكمل بعدها البكالوريوس والماجستير ضمن المسار الذي يختاره".
وكشف عن تجربته الشخصية قائلا: "اخترت القانون المدني الروسي لأنني كنت أخطط لتأسيس عملي هنا، ثم أكملت الماجستير في القانون الدولي. هذا التنوع أتاح لي فهم المنظومة القانونية من الداخل قبل الانطلاق إلى السوق".

8 ملايين أجنبي وتعديلات جوهرية تنتظرهم

وفي ما يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب، بيّن الكناني أن "التعديلات القانونية التي أُقرت بعد عام 2022 أحدثت انقساما جوهريا بين فئتين: "دول لا تحتاج إلى فيزا وتستطيع البقاء 90 يوما قابلة للتجديد بشروط، ودول الفيزا التي تخضع لإجراءات مختلفة تماما، وتندرج تحتها معظم الدول العربية".
وأضاف: "نحن نتحدث عن 8 ملايين أجنبي مسجّل رسميا، وهناك أعداد غير مسجلة بسبب تجاوز مدة الإقامة وكسر الفيزا، مما يُدخل أصحابها في إشكاليات قانونية قد تنتهي بهم إلى سجل الرقابة".

سجل الرقابة.. المنعطف الأخطر في حياة الأجنبي

وحذّر الكناني من نظام "سجل الرقابة" الذي بدأ العمل به عام 2024، واصفا إياه بـ"الفخ الذي يقيّد الأجنبي بشكل شبه كامل".
وقال: "من يُدرج اسمه في هذا السجل يفقد القدرة على إجراء تعاملات مالية كبرى، ولا يستطيع التسجيل في الجامعة، ولا تبديل رخصة القيادة، والأهم أنه يصبح ممنوعاً من السفر".

مشروع استقطاب الكفاءات.. إقامة دائمة للمتميزين

وعن المبادرة الروسية الأحدث لجذب العقول، قال الكناني: "المرسوم 883 الذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2026 يستهدف العلماء والرياضيين وأصحاب الخبرات التي تزيد عن 5 سنوات ورجال الأعمال، وفق ضوابط محددة".
وأردف: "منذ 25 أبريل الماضي، تقدم 2700 شخص للبرنامج وتم قبول عدد جيد منهم، ودراسة الطلب تستغرق حتى 125 يوما، وفي حال الموافقة يتم تعيين مشرف من وزارة الداخلية لينسق نقل المقبول وعائلته إلى روسيا، حيث يمنحون الإقامة الدائمة".
بوتين: عدد الباحثين الأكاديميين الأجانب في روسيا يتزايد
28 نوفمبر 2025, 17:21 GMT
بوتين: عدد الباحثين الأكاديميين الأجانب في روسيا يتزايد
28 نوفمبر 2025, 17:21 GMT

الاستثمار بين الواقع القانوني والطموح

وفي شق ريادة الأعمال، فرّق الكناني بين فتح شركة في روسيا والحصول على إقامة من خلالها، قائلا: "فتح الشركة لا يمنحك تلقائيا حق الإقامة، فهناك شروط إضافية، من بينها استثمار لا يقل عن 10 ملايين روبل".
وبيّن أن "النظام الضريبي يتراوح بين 6 و7 بالمئة لرائد الأعمال الفردي، ويرتفع إلى 13 بالمئة للشركات محدودة المسؤولية، لكن ترتيب الوضع القانوني للمستثمر يبقى مسارا منفصلا يتطلب استيفاء معايير خاصة".

منصة رقمية لمواجهة التضليل

وإذ شكر الكناني متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح أن مشروعه في صناعة المحتوى القانوني "انطلق من فجوة كبيرة في المعلومات الدقيقة المتعلقة بحقوق الأجانب".
وتابع: "كل فيديو ننشره يمر بمراجعة قانونية متدرجة، حيث نفحص المادة ونراجع آخر التعديلات ثم نقدمها بلغة ميسرة، لأن الجهل بالقانون هنا قد يكلف صاحبه الكثير"، وختم بالقول: "حلمي أن نصل إلى مجتمع عربي واعٍ قانونيا داخل روسيا، يتحرك بثقة ويبني مستقبله على أرض صلبة من المعرفة".
