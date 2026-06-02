مشروع استقطاب الكفاءات... محام يكشف تفاصيل مهمة للمهاجرين بين سطور القوانين الروسية

سبوتنيك عربي

في حوار خاص يكشف تفاصيل المسارات المهنية والقانونية للأجانب في روسيا، صرح المحامي يعقوب الكناني، الملقب بـ"محامي العرب في روسيا"، أن "إتقان اللغة الروسية هو... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T15:12+0000

2026-06-02T16:37+0000

وقال الكناني في حديث لـ"سبوتنيك": "الدراسة حصرا باللغة الروسية، وما إن يتجاوز الطالب مرحلة إتقان المصطلحات القانونية حتى يكتشف أن القانون الروسي، في كثير من تفريعاته، قريب ومشابه لقوانين المنطقة العربية، مما يمنح الخريجين الأجانب ميزة تنافسية حقيقية".من مقاعد الجامعة إلى سوق العمل.. مسار متخصص مبكراوعن خصوصية التعليم القانوني في روسيا، أوضح الكناني أن الطالب يُخيّر منذ السنة الجامعية الثانية بين ثلاثة تخصصات رئيسية: "القانون المدني، والقانون الجنائي، والقانون الدولي، ليستكمل بعدها البكالوريوس والماجستير ضمن المسار الذي يختاره".وكشف عن تجربته الشخصية قائلا: "اخترت القانون المدني الروسي لأنني كنت أخطط لتأسيس عملي هنا، ثم أكملت الماجستير في القانون الدولي. هذا التنوع أتاح لي فهم المنظومة القانونية من الداخل قبل الانطلاق إلى السوق".8 ملايين أجنبي وتعديلات جوهرية تنتظرهموفي ما يتعلق بتنظيم أوضاع الأجانب، بيّن الكناني أن "التعديلات القانونية التي أُقرت بعد عام 2022 أحدثت انقساما جوهريا بين فئتين: "دول لا تحتاج إلى فيزا وتستطيع البقاء 90 يوما قابلة للتجديد بشروط، ودول الفيزا التي تخضع لإجراءات مختلفة تماما، وتندرج تحتها معظم الدول العربية".وأضاف: "نحن نتحدث عن 8 ملايين أجنبي مسجّل رسميا، وهناك أعداد غير مسجلة بسبب تجاوز مدة الإقامة وكسر الفيزا، مما يُدخل أصحابها في إشكاليات قانونية قد تنتهي بهم إلى سجل الرقابة".سجل الرقابة.. المنعطف الأخطر في حياة الأجنبيوحذّر الكناني من نظام "سجل الرقابة" الذي بدأ العمل به عام 2024، واصفا إياه بـ"الفخ الذي يقيّد الأجنبي بشكل شبه كامل".وقال: "من يُدرج اسمه في هذا السجل يفقد القدرة على إجراء تعاملات مالية كبرى، ولا يستطيع التسجيل في الجامعة، ولا تبديل رخصة القيادة، والأهم أنه يصبح ممنوعاً من السفر".مشروع استقطاب الكفاءات.. إقامة دائمة للمتميزينوعن المبادرة الروسية الأحدث لجذب العقول، قال الكناني: "المرسوم 883 الذي دخل حيّز التنفيذ في أبريل/ نيسان 2026 يستهدف العلماء والرياضيين وأصحاب الخبرات التي تزيد عن 5 سنوات ورجال الأعمال، وفق ضوابط محددة".وأردف: "منذ 25 أبريل الماضي، تقدم 2700 شخص للبرنامج وتم قبول عدد جيد منهم، ودراسة الطلب تستغرق حتى 125 يوما، وفي حال الموافقة يتم تعيين مشرف من وزارة الداخلية لينسق نقل المقبول وعائلته إلى روسيا، حيث يمنحون الإقامة الدائمة".الاستثمار بين الواقع القانوني والطموحوفي شق ريادة الأعمال، فرّق الكناني بين فتح شركة في روسيا والحصول على إقامة من خلالها، قائلا: "فتح الشركة لا يمنحك تلقائيا حق الإقامة، فهناك شروط إضافية، من بينها استثمار لا يقل عن 10 ملايين روبل".وبيّن أن "النظام الضريبي يتراوح بين 6 و7 بالمئة لرائد الأعمال الفردي، ويرتفع إلى 13 بالمئة للشركات محدودة المسؤولية، لكن ترتيب الوضع القانوني للمستثمر يبقى مسارا منفصلا يتطلب استيفاء معايير خاصة".منصة رقمية لمواجهة التضليلوإذ شكر الكناني متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي، أوضح أن مشروعه في صناعة المحتوى القانوني "انطلق من فجوة كبيرة في المعلومات الدقيقة المتعلقة بحقوق الأجانب".وتابع: "كل فيديو ننشره يمر بمراجعة قانونية متدرجة، حيث نفحص المادة ونراجع آخر التعديلات ثم نقدمها بلغة ميسرة، لأن الجهل بالقانون هنا قد يكلف صاحبه الكثير"، وختم بالقول: "حلمي أن نصل إلى مجتمع عربي واعٍ قانونيا داخل روسيا، يتحرك بثقة ويبني مستقبله على أرض صلبة من المعرفة".

