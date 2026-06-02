https://sarabic.ae/20260602/نائب-عن-حزب-الله-لم-نتواصل-مع-أحد-وتوقف-التهديد-بقصف-الضاحية-ناتج-عن-الضغط-الإيراني-1113961261.html

نائب عن "حزب الله": لم نتواصل مع أحد وتوقف التهديد بقصف الضاحية ناتج عن الضغط الإيراني

نائب عن "حزب الله": لم نتواصل مع أحد وتوقف التهديد بقصف الضاحية ناتج عن الضغط الإيراني

سبوتنيك عربي

صرّح النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، إيهاب حمادة، أن "حزب الله" لم يتواصل مع أحد، والأخوة في الجمهورية الإسلامية يتواصلون معنا ومع... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T12:06+0000

2026-06-02T12:06+0000

2026-06-02T12:06+0000

لبنان

أخبار حزب الله

إيران

الضاحية الجنوبية

إسرائيل

تقارير سبوتنيك

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/0b/1111337341_0:0:863:486_1920x0_80_0_0_5d94f4d17abb5629a480e698278e6ca0.jpg

وقال حمادة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الأسبوع الماضي شهد تواصلا واسعا سواء بين وزير الخارجية الإيراني أو القادة الإيرانيين مع الدول العربية في مقدمتها السعودية (التي أصدرت موقفا عبر خارجيتها ) ومصر وقطر ومع الوسيط الباكستاني، وكان التأكيد أن وقف إطلاق النار في لبنان، هو جزء لا يتجزأ من الشرط الإيراني للذهاب إلى المفاوضات، وبالتالي توقف التهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، ناتج عن الضغط الإيراني الذي لوّح بورقة وحدة الساحات، إضافة الى مساعي من السعودية ومصر وقطر". وتابع: "منذ أكثر من أسبوع وردنا بطريقة غير مباشرة من الرئيس عون عبر الرئيس بري مقترح وقف إطلاق النار، والرد كان يتمحور حول تعريف إطلاق النار أي حدوده ومساحته، وإن كان شبيها لتفاهم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ( وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل) خلال 15 شهرا، وأكدنا أننا نريد مقترحا مكتوبا يشكل وثيقة مضمونة، بالإضافة أن يتضمن الثوابت وفي مقدمتها جدولا للانسحاب". وأضاف: "لكن ما أعلنه ترامب على مستوى مسار التفاوض مع إيران، يصب في حاجته إلى هذا التفاوض في هذه المرحلة قبيل الانتخابات النصفية وحاجته لتمرير مصالح الولايات المتحدة"، وأردف: "بكل أسف يستثمر بدم اللبنانيين على طاولة التفاوض في إسلام آباد بالاشتراك مع السلطة اللبنانية".وحول المفاوضات المباشرة، قال حمادة: "للأسف نحن لم نتلمس أي حس وطني بما يرتبط بمصلحة لبنان حتى اللحظة، ولذلك نعتقد دائما أنه قبيل أي جولة مفاوضات هناك فتح باب واسع للإسرائيلي لاستهداف اللبنانيين، لذلك لا نراهن على مسار المفاوضات".

https://sarabic.ae/20260602/كاتس-يتوعد-لبنان-الضاحية-مقابل-الشمال-1113960499.html

https://sarabic.ae/20260602/الخارجية-الإيرانية-تصريحات-ترامب-بشأن-لبنان-تؤكد-الدور-الأمريكي-المباشر-في-العدوان-الإسرائيلي-1113959684.html

لبنان

إيران

الضاحية الجنوبية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, أخبار حزب الله, إيران, الضاحية الجنوبية, إسرائيل, تقارير سبوتنيك, حصري