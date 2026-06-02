نائب عن "حزب الله": لم نتواصل مع أحد وتوقف التهديد بقصف الضاحية ناتج عن الضغط الإيراني
سبوتنيك عربي
صرّح النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، إيهاب حمادة، أن "حزب الله" لم يتواصل مع أحد، والأخوة في الجمهورية الإسلامية يتواصلون معنا ومع...
2026-06-02T12:06+0000
صرّح النائب في البرلمان اللبناني عن كتلة "الوفاء للمقاومة"، إيهاب حمادة، أن "حزب الله" لم يتواصل مع أحد، والأخوة في الجمهورية الإسلامية يتواصلون معنا ومع الرئيس بري بشكل يومي، وصولا إلى اليومين الأخيرين، في ظل التهديد الإسرائيلي باستهداف بيروت".
وقال حمادة في حديث لإذاعة "سبوتنيك": "الأسبوع الماضي شهد تواصلا واسعا سواء بين وزير الخارجية الإيراني أو القادة الإيرانيين مع الدول العربية في مقدمتها السعودية (التي أصدرت موقفا عبر خارجيتها ) ومصر وقطر ومع الوسيط الباكستاني، وكان التأكيد أن وقف إطلاق النار في لبنان، هو جزء لا يتجزأ من الشرط الإيراني للذهاب إلى المفاوضات، وبالتالي توقف التهديد بقصف الضاحية الجنوبية لبيروت، ناتج عن الضغط الإيراني الذي لوّح بورقة وحدة الساحات، إضافة الى مساعي من السعودية ومصر وقطر".
وأكد حمادة أن "إسرائيل تحاول منذ اللحظة الأولى فصل وقف إطلاق النار في لبنان عن مسار مفاوضات إيران وأمريكا ، لكنه اليوم أعاد هذه الجزئية داخل ملف التفاوض الإيراني الأمريكي إلى مكان ثابت وهو يحاول دائما أن يضرب هذا التفاهم لأنه الخاسر الأكبر".
وتابع: "منذ أكثر من أسبوع وردنا بطريقة غير مباشرة من الرئيس عون عبر الرئيس بري مقترح وقف إطلاق النار، والرد كان يتمحور حول تعريف إطلاق النار أي حدوده ومساحته
، وإن كان شبيها لتفاهم 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024 ( وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل) خلال 15 شهرا، وأكدنا أننا نريد مقترحا مكتوبا يشكل وثيقة مضمونة، بالإضافة أن يتضمن الثوابت وفي مقدمتها جدولا للانسحاب".
وبحسب حمادة: "ما أعلنه ترامب لم يدخل حيث التنفيذ الآن، وبالنسبة إلينا هناك ثوابت، وما يحكى عن الضاحية مقابل منع المقاومة من استهداف الشمال في ظل حركة مفتوحة للإسرائيلي في الجنوب وفي الاستهداف، هذا أقل ما يقال في أنه لا يحتاج إلى تعليق، فمع الأمريكي والإسرائيلي لا ضمانات إلا القوة والميدان".
وأضاف: "لكن ما أعلنه ترامب على مستوى مسار التفاوض مع إيران، يصب في حاجته إلى هذا التفاوض في هذه المرحلة قبيل الانتخابات النصفية وحاجته لتمرير مصالح الولايات المتحدة"، وأردف: "بكل أسف يستثمر بدم اللبنانيين على طاولة التفاوض في إسلام آباد بالاشتراك مع السلطة اللبنانية".
وحول إذا كان "حزب الله" يعتمد على وحدة الساحات، لفت حمادة إلى أن "حزب الله يعتمد على حقه وقدراته وثباته، ولكن هذه المنظومة الوحدوية المتكاملة مما لا شك فيه أنها تضيف نقطة قوة في المواجهة".
وحول المفاوضات المباشرة، قال حمادة: "للأسف نحن لم نتلمس أي حس وطني بما يرتبط بمصلحة لبنان حتى اللحظة، ولذلك نعتقد دائما أنه قبيل أي جولة مفاوضات هناك فتح باب واسع للإسرائيلي لاستهداف اللبنانيين، لذلك لا نراهن على مسار المفاوضات".