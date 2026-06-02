https://sarabic.ae/20260602/يونيسف-تداعيات-حرب-إيران-تجاوزت-منطقة-الشرق-الأوسط-1113978202.html

"يونيسف": تداعيات حرب إيران تجاوزت منطقة الشرق الأوسط

"يونيسف": تداعيات حرب إيران تجاوزت منطقة الشرق الأوسط

سبوتنيك عربي

صرّح مسؤول النقل والخدمات اللوجستية العالمية في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، جان سيدريك ميوس، أن تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران... 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T18:33+0000

2026-06-02T18:33+0000

2026-06-02T18:33+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية، مساء اليوم الثلاثاء، عن سيدريك ميوس أن "تعطل سلاسل الإمداد الإنسانية العالمية يؤثّر على الأطفال في جميع أنحاء العالم، في ظلّ الازدحام في طرق الإمداد وارتفاع التكاليف".وقال المسؤول الأممي إن "ما يبدأ على شكل اضطراب في مسارات الشحن نحو الشرق الأوسط، ولاسيما عبر مضيق هرمز، يتحول سريعا إلى أزمة إنسانية".وأضاف أن "التأخير المستمر وارتفاع تكاليف التشغيل، في ظل أزمة التمويل العالمية، بدآ يفرضان بالفعل خيارات صعبة للغاية على "يونيسف"، وكل دولار إضافي يُنفق على النقل يعني تقليص الأموال المخصصة لمساعدة الأطفال".وأشار جان سيدريك ميوس إلى أن "سعة الشحن الجوي تراجعت في أنحاء الشرق الأوسط، فيما علقت بعض شركات الطيران رحلاتها إلى عدد من الوجهات في أفريقيا، وذلك في ظل تمدد أزمة الازدحام في الموانئ إلى أنحاء من القارة".وفي سياق ذي صلة، صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن "التوصل إلى اتفاق مع إيران، لتمديد وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، قد يحدث خلال الأسبوع المقبل"، مشيرًا إلى أنه لم يوافق على الاتفاق حتى الآن "من أجل الحصول على بعض النقاط الإضافية"، وفق تعبيره.وقال ترامب، في تصريحات صحفية: "لم أوافق على الاتفاق بعد لأنني ما زلت بحاجة إلى الحصول على بعض النقاط الإضافية"، مشيرًا إلى أن اتفاق سلام مع إيران قد يكون "أفضل حتى من انتصار عسكري".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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https://sarabic.ae/20260602/إيران-تهدد-بوقف-المفاوضات-مع-أمريكا-إذا-استمرت-الاعتداءات-الإسرائيلية-على-لبنان-1113955242.html

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