https://sarabic.ae/20260603/احتمال-تصاعد-العداء-ضد-روسيا-وبيلاروسيا-إلى-صراع-عالمي-مرتفع-للغاية---الدفاع-البيلاروسية-1113998050.html

احتمال تصاعد العداء ضد روسيا وبيلاروسيا إلى صراع عالمي مرتفع للغاية - الدفاع البيلاروسية

احتمال تصاعد العداء ضد روسيا وبيلاروسيا إلى صراع عالمي مرتفع للغاية - الدفاع البيلاروسية

سبوتنيك عربي

أفاد وزير الدفاع البيلاروسي فيكتور خرينين، اليوم الأربعاء، أن احتمال تصاعد العداء ضد روسيا وبيلاروسيا إلى صراع عالمي مرتفع للغاية. 03.06.2026, سبوتنيك عربي

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وقال خلال اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء في منظمة معاهدة الأمن الجماعي بموسكو: "بتقييم الوضع الراهن في منطقة أوروبا الشرقية، نلاحظ أن احتمالية نشوب صراع عسكري ضد روسيا الاتحادية وجمهورية بيلاروسيا، وكلاهما عضوان في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، فضلًا عن إمكانية تحوله لاحقًا من صراع إقليمي إلى صراع عالمي مرتفعة للغاية".وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو صرّح للصحفيين،في وقت سابق، بعد إجراء تدريب نووي مشترك مع روسيا، بأن بلاده سترد على أي عدوان عليها بجميع أنواع الأسلحة فورًا.وأضاف الرئيس البيلاروسي: "لا تقتربوا نحونا... ونحن بالتأكيد لا ننوي المساس بكم".باشينيان يصف محادثته الهاتفية مع بوتين بالـ"إيجابية"بوتين: روسيا تشارك في ضمان الاستقرار العالمي

https://sarabic.ae/20260529/لوكاشينكو-خلال-محادثة-مع-ماكرون-بيلاروسيا-لن-تستخدم-الأسلحة-النووية-إلا-في-حال-العدوان-عليها-1113860800.html

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