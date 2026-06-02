الكرملين: روسيا ستنجز أهداف العملية العسكرية ومستعدة لتحقيقها من خلال مفاوضات السلام
باشينيان يصف محادثته الهاتفية مع بوتين بالـ"إيجابية"
وصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، المكالمة الهاتفية التي أجراها أمس الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "إيجابية". 02.06.2026, سبوتنيك عربي
وقال باشينيان: "تحدثتُ مع الرئيس الروسي، وشكرته على الاتصال، اتصل ليهنئني بعيد ميلادي، ناقشنا أمورًا تجارية، وكانت محادثة مثمرة".وأضاف باشينيان أن "الخطوة الأمثل هي رفع جميع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الأرمينية إلى روسيا".وقال باشينيان: "لطالما كانت الإجراءات الصحية النباتية سارية، ويجب أن تبقى كذلك، صحة المستهلك وجودة المنتج أمران بالغا الأهمية"، وأضاف أنه يعتقد بأن "هذه القضية اكتسبت الآن بُعدًا سياسيًا".وأكد باشينيان أن "مسألة إجراء استفتاء على عضوية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي، قد تُطرح بعد حصول البلاد على صفة مرشح أو تقديمها طلبًا رسميًا للانضمام إلى الاتحاد".وقال رئيس الوزراء الأرميني لصحيفة "إزفيستيا"، خلال فعالية من فعاليات حملته الانتخابية: "أولًا، يجب علينا إما أن نصبح مرشحين أو أن نتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وحتى ذلك الحين، لا مجال للاستفتاء".ووعد باشينيان بحضور اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المقبل شخصيًا.وأضاف أنه "قبل وقت طويل من قمة الاتحاد في أستانا، حيث مثّل أرمينيا نائب رئيس الوزراء مهر غريغوريان، أبلغ زملاءه بأنه لا يمكنه الحضور بسبب الحملة الانتخابية البرلمانية".ويوم أمس الاثنين، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى رغبة موسكو في تعزيز التعاون مع يريفان.وفي ربيع عام 2025، أصدرت أرمينيا قانونًا يُعلن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الاتحاد ذاته لم يعرض عليها العضوية.وأوضح رئيس الوزراء الأرميني أن يريفان "تُدرك عدم توافق عضويتها في كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكن البلاد ستُواءم أجندتها مع كليهما لأطول فترة ممكنة.وقد نُوقشت الأوضاع المتعلقة بأرمينيا في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أستانا، في 29 مايو/ أيار الماضي، حيث أصدر قادة روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، بيانًا مشتركًا، يوضح موقفهم المشترك بشأن الحاجة إلى إجراء استفتاء وطني في أرمينيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو البقاء جزءًا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
باشينيان يصف محادثته الهاتفية مع بوتين بالـ"إيجابية"

وصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، المكالمة الهاتفية التي أجراها أمس الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "إيجابية".
وقال باشينيان: "تحدثتُ مع الرئيس الروسي، وشكرته على الاتصال، اتصل ليهنئني بعيد ميلادي، ناقشنا أمورًا تجارية، وكانت محادثة مثمرة".
وأضاف باشينيان أن "الخطوة الأمثل هي رفع جميع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الأرمينية إلى روسيا".
وقال باشينيان: "لطالما كانت الإجراءات الصحية النباتية سارية، ويجب أن تبقى كذلك، صحة المستهلك وجودة المنتج أمران بالغا الأهمية"، وأضاف أنه يعتقد بأن "هذه القضية اكتسبت الآن بُعدًا سياسيًا".
وأكد باشينيان أن "مسألة إجراء استفتاء على عضوية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي، قد تُطرح بعد حصول البلاد على صفة مرشح أو تقديمها طلبًا رسميًا للانضمام إلى الاتحاد".
وقال رئيس الوزراء الأرميني لصحيفة "إزفيستيا"، خلال فعالية من فعاليات حملته الانتخابية: "أولًا، يجب علينا إما أن نصبح مرشحين أو أن نتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وحتى ذلك الحين، لا مجال للاستفتاء".
ووعد باشينيان بحضور اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المقبل شخصيًا.

وأجاب باشينيان، ردًا على سؤال من الصحيفة حول حضوره الاجتماع المقبل لأعضاء الاتحاد: "بالتأكيد!".

وأضاف أنه "قبل وقت طويل من قمة الاتحاد في أستانا، حيث مثّل أرمينيا نائب رئيس الوزراء مهر غريغوريان، أبلغ زملاءه بأنه لا يمكنه الحضور بسبب الحملة الانتخابية البرلمانية".
ويوم أمس الاثنين، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى رغبة موسكو في تعزيز التعاون مع يريفان.
وفي ربيع عام 2025، أصدرت أرمينيا قانونًا يُعلن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الاتحاد ذاته لم يعرض عليها العضوية.
وأوضح رئيس الوزراء الأرميني أن يريفان "تُدرك عدم توافق عضويتها في كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكن البلاد ستُواءم أجندتها مع كليهما لأطول فترة ممكنة.

وكما أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ينبغي على أرمينيا أن تُقرر في أسرع وقت ممكن ما إذا كانت ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وعندها يُمكن تحقيق "انفصال سلس وذكي".

وقد نُوقشت الأوضاع المتعلقة بأرمينيا في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أستانا، في 29 مايو/ أيار الماضي، حيث أصدر قادة روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، بيانًا مشتركًا، يوضح موقفهم المشترك بشأن الحاجة إلى إجراء استفتاء وطني في أرمينيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو البقاء جزءًا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
