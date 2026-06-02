https://sarabic.ae/20260602/باشينيان-يصف-محادثته-الهاتفية-مع-بوتين-بالـإيجابية-1113958311.html

باشينيان يصف محادثته الهاتفية مع بوتين بالـ"إيجابية"

باشينيان يصف محادثته الهاتفية مع بوتين بالـ"إيجابية"

سبوتنيك عربي

وصف رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، المكالمة الهاتفية التي أجراها أمس الاثنين، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنها "إيجابية". 02.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-02T09:42+0000

2026-06-02T09:42+0000

2026-06-02T09:42+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أرمينيا

فلاديمير بوتين

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0c/16/1108463885_0:0:3116:1753_1920x0_80_0_0_a95122220bba55454e3aa6888caeaab0.jpg

وقال باشينيان: "تحدثتُ مع الرئيس الروسي، وشكرته على الاتصال، اتصل ليهنئني بعيد ميلادي، ناقشنا أمورًا تجارية، وكانت محادثة مثمرة".وأضاف باشينيان أن "الخطوة الأمثل هي رفع جميع القيود المفروضة على تصدير المنتجات الأرمينية إلى روسيا".وقال باشينيان: "لطالما كانت الإجراءات الصحية النباتية سارية، ويجب أن تبقى كذلك، صحة المستهلك وجودة المنتج أمران بالغا الأهمية"، وأضاف أنه يعتقد بأن "هذه القضية اكتسبت الآن بُعدًا سياسيًا".وأكد باشينيان أن "مسألة إجراء استفتاء على عضوية أرمينيا في الاتحاد الأوروبي، قد تُطرح بعد حصول البلاد على صفة مرشح أو تقديمها طلبًا رسميًا للانضمام إلى الاتحاد".وقال رئيس الوزراء الأرميني لصحيفة "إزفيستيا"، خلال فعالية من فعاليات حملته الانتخابية: "أولًا، يجب علينا إما أن نصبح مرشحين أو أن نتقدم بطلب رسمي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وحتى ذلك الحين، لا مجال للاستفتاء".ووعد باشينيان بحضور اجتماع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي المقبل شخصيًا.وأضاف أنه "قبل وقت طويل من قمة الاتحاد في أستانا، حيث مثّل أرمينيا نائب رئيس الوزراء مهر غريغوريان، أبلغ زملاءه بأنه لا يمكنه الحضور بسبب الحملة الانتخابية البرلمانية".ويوم أمس الاثنين، هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بمناسبة عيد ميلاده، مشيرًا إلى رغبة موسكو في تعزيز التعاون مع يريفان.وفي ربيع عام 2025، أصدرت أرمينيا قانونًا يُعلن نيتها الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، على الرغم من أن الاتحاد ذاته لم يعرض عليها العضوية.وأوضح رئيس الوزراء الأرميني أن يريفان "تُدرك عدم توافق عضويتها في كل من الاتحاد الأوروبي والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، لكن البلاد ستُواءم أجندتها مع كليهما لأطول فترة ممكنة.وقد نُوقشت الأوضاع المتعلقة بأرمينيا في قمة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي في أستانا، في 29 مايو/ أيار الماضي، حيث أصدر قادة روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، بيانًا مشتركًا، يوضح موقفهم المشترك بشأن الحاجة إلى إجراء استفتاء وطني في أرمينيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أو البقاء جزءًا من الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.على خلفية خطوات يريفان... موسكو تستدعي سفيرها في أرمينيا للتشاور

https://sarabic.ae/20260525/مدفيديف-باشينيان-يدفع-أرمينيا-بقوة-نحو-مسار-أوكرانيا-بانديرا--1113716415.html

https://sarabic.ae/20260529/بوتين-خروج-أرمينيا-من-الاتحاد-الأوراسي-قد-يكلفها-خسارة-14-من-ناتجها-المحلي-1113872222.html

أرمينيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أرمينيا, فلاديمير بوتين