https://sarabic.ae/20260603/الكتلة-المدنية-توضح-لـسبوتنيك-العقبات-التي-تقف-أمام-نجاح-مؤتمر-القوى-السودانية-في-أديس-أبابا-1114021391.html

"الكتلة المدنية" توضح لـ"سبوتنيك" العقبات التي تقف أمام نجاح مؤتمر القوى السودانية في أديس أبابا

"الكتلة المدنية" توضح لـ"سبوتنيك" العقبات التي تقف أمام نجاح مؤتمر القوى السودانية في أديس أبابا

سبوتنيك عربي

بدأت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم الأربعاء، اجتماعات تشاورية تجمع قوى سياسية ومدنية سودانية بدعوة من الآلية الخماسية الدولية، في إطار مساعٍ لبحث... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T19:12+0000

2026-06-03T19:12+0000

2026-06-03T19:12+0000

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وتشارك في اللقاء وفود من تحالف صمود، والكتلة الديمقراطية المتحالفة مع الجيش، وتحالف تأسيس المرتبط بقوات الدعم السريع، إلى جانب ممثلين لمنظمات مدنية. ويستمر الاجتماع لمدة يومين بهدف مناقشة تشكيل آلية سودانية موحدة تدعم جهود إنهاء النزاع، بحسب "صحف سودانية".القوى الخارجيةأكد الدكتور سامي سليمان حسن طاهر، منسق الكتلة المدنية للسلام والتنمية بالسودان، أن مؤتمر القوى المدنية السودانية، والذي يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، برعاية الخماسية الدولية سوف يلحق بالمؤتمرات والمنتديات السابقة إن لم يتم الضغط على ممولي الحرب للتوقف عن هذا الدعم والتراجع عن مخططاتهم.وتابع طاهر: "الأطراف المتحاربة، إن صدقنا أنها متحاربة، ما هي سوى أدوات وضيعة لتنفيذ مخطط الممولين، لذا فإن مخاطبة هؤلاء الممولين، وهم معروفون للقاصي والداني، باسم الجبهة المدنية التي تمثل شعب السودان، ونشر تفاصيل هذه المخاطبة إعلاميًا على المستوى العربي والدولي، كفيل بأن يدفع هؤلاء إلى التوقف عن دعم وتمويل الحرب".وأشار منسق الكتلة المدنية إلى أن منظمي المؤتمر، سواء كانت رباعية أو خماسية أم سداسية، "أتمنى في الأيام القادمة أن يراعوا في دعواتهم لمثل هذه المؤتمرات التي تمس الشعب، أن تكون القوى المدعوة من الكتل والمنظمات التي لها وجود حقيقي على الأرض، وليس القوى الداعمة للحرب والدمار في البلاد، وهي معروفة".محاربة خطاب الكراهيةوفي بيان للكتلة المدنية السودانية للسلام والتنمية بالسودان، تلقت وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، نسخة منه، يقول البيان: "نحن في الكتلة المدنية للسلام والتنمية، وبحكم تواجدنا ميدانيًا مع شعبنا في معسكرات اللاجئين والمشردين والنازحين، وحتى تحت خط النار، داعمين للأبرياء بما استطعنا، من محاربة خطاب الكراهية وتوفير الغذاء والدواء، وهذا واجبنا وواجب كل غيور على وطنه، وسوف يظل دعمنا بلا حدود لكل من يسعى ويعمل على إيقاف الحرب وإيقاف معاناة السودانيين ومعاقبة من أشعل الحرب وارتكب الانتهاكات".ولفت البيان إلى أن "الكتلة المدنية" ما زالت فاعلة في الشأن السوداني ميدانيًا، ولها مساهمات فاعلة لدرء آثار هذه الحرب اللعينة. ونتمنى التركيز أكثر على الدعم الإنساني، ونحن على استعداد للتعاون مع كل الجهات الفاعلة التي ترغب في مد يد العون، بحكم تواجدنا الميداني، وبحكم ما نملك من رؤية تتوافق مع القوى المدنية السودانية الساعية لإيقاف الحرب والتحول المدني الديمقراطي.أهداف أي حواروأضاف البيان: "إننا على أتم الاستعداد للتواصل مع كل الجهات الميسرة للحل، الجامعة لكلمة القوى المدنية، المؤمنة بالدولة المدنية، للمشاركة في كل ما من شأنه أن يحقق الأمن والاستقرار لشعبنا عبر المؤتمرات والفعاليات، وللكتلة ثقلها الجماهيري وتأثيرها السياسي الفاعل الذي يرتكز على ثوابت وطنية ورؤية عملية ومشروع وطني واضح يساعد في المساهمة في حل الأزمة السودانية المزمنة".وفي أبريل/نيسان عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" في مناطق متفرقة من السودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.وخرجت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة، قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وبين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، إلى العلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري، الذي يضم قوات الجيش وقوات الدعم السريع، والذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.وأسفرت الحرب عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح نحو 13 مليون شخص، بعضهم إلى دول الجوار، كما تسببت في أزمة إنسانية تُعد من الأسوأ في العالم، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي.

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أخبار السودان اليوم, أديس أبابا, العالم العربي, تقارير سبوتنيك, حصري