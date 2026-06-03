https://sarabic.ae/20260603/الكويت-تطلب-مغادرة-دبلوماسيين-إيرانيين-خلال-24-ساعة-وتسلم-طهران-مذكرة-احتجاج-رسمية-1114004659.html

الكويت تطلب مغادرة دبلوماسيين إيرانيين خلال 24 ساعة وتسلم طهران مذكرة احتجاج رسمية

الكويت تطلب مغادرة دبلوماسيين إيرانيين خلال 24 ساعة وتسلم طهران مذكرة احتجاج رسمية

سبوتنيك عربي

استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة إيران لدى الكويت، المستشار حامد يعقوبي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T14:28+0000

2026-06-03T14:28+0000

2026-06-03T14:28+0000

أخبار الكويت اليوم

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/1c/1112032764_0:103:1000:666_1920x0_80_0_0_552d667bce6aa56a45273c20f0e1497f.jpg

ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكد نائب وزير الخارجية، السفير حمد المشعان، أن الكويت قررت اعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما، مطالبةً إياهما بمغادرة الأراضي الكويتية خلال 24 ساعة. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب "T1" لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.وأكدت الهيئة، تعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة والقادمة عبر المطار وتحويل عدد من الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين واستمرارًا لتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية.وأضافت أن الجهات المعنية تواصل تقييم حجم الأضرار ومتابعة الوضع الميداني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ المختصة، تمهيدًا لإعادة تشغيل المطار فور التأكد من جاهزية المرافق وسلامة الحركة الجوية.وأكد العطوان، أن "القوات المسلحة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260603/الدفاع-الكويتية-تعلن-اعتراض-13-صاروخا-و17-طائرة-مسيرة-أطلقت-من-إيران-تجاه-أراضي-البلاد-1114001234.html

https://sarabic.ae/20260603/الكويت-تعلن-وفاة-شخص-وإصابة-آخرين-جراء-هجمات-إيرانية-وتؤكد-حقها-في-الرد-1113995967.html

https://sarabic.ae/20260603/شلل-في-الحركة-الجوية-بالكويتأضرار-وإصابات-إثر-استهداف-مبنى-ركاب-المطار-الدولي-1113984358.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

باكستان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان