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https://sarabic.ae/20260603/الكويت-تطلب-مغادرة-دبلوماسيين-إيرانيين-خلال-24-ساعة-وتسلم-طهران-مذكرة-احتجاج-رسمية-1114004659.html
الكويت تطلب مغادرة دبلوماسيين إيرانيين خلال 24 ساعة وتسلم طهران مذكرة احتجاج رسمية
الكويت تطلب مغادرة دبلوماسيين إيرانيين خلال 24 ساعة وتسلم طهران مذكرة احتجاج رسمية
سبوتنيك عربي
استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة إيران لدى الكويت، المستشار حامد يعقوبي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية... 03.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-03T14:28+0000
2026-06-03T14:28+0000
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ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكد نائب وزير الخارجية، السفير حمد المشعان، أن الكويت قررت اعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما، مطالبةً إياهما بمغادرة الأراضي الكويتية خلال 24 ساعة. وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب "T1" لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.وأكدت الهيئة، تعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة والقادمة عبر المطار وتحويل عدد من الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين واستمرارًا لتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية.وأضافت أن الجهات المعنية تواصل تقييم حجم الأضرار ومتابعة الوضع الميداني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ المختصة، تمهيدًا لإعادة تشغيل المطار فور التأكد من جاهزية المرافق وسلامة الحركة الجوية.وأكد العطوان، أن "القوات المسلحة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260603/الدفاع-الكويتية-تعلن-اعتراض-13-صاروخا-و17-طائرة-مسيرة-أطلقت-من-إيران-تجاه-أراضي-البلاد-1114001234.html
https://sarabic.ae/20260603/الكويت-تعلن-وفاة-شخص-وإصابة-آخرين-جراء-هجمات-إيرانية-وتؤكد-حقها-في-الرد-1113995967.html
https://sarabic.ae/20260603/شلل-في-الحركة-الجوية-بالكويتأضرار-وإصابات-إثر-استهداف-مبنى-ركاب-المطار-الدولي-1113984358.html
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أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان
أخبار الكويت اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, باكستان

الكويت تطلب مغادرة دبلوماسيين إيرانيين خلال 24 ساعة وتسلم طهران مذكرة احتجاج رسمية

14:28 GMT 03.06.2026
© AP Photoتصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
© AP Photo
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استدعت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الأربعاء، القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة إيران لدى الكويت، المستشار حامد يعقوبي، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على خلفية ما وصفته بـ"الاعتداءات المستمرة"، إلى جانب إبلاغه بقرار يتعلق بتخفيض عدد أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية المعتمدة لدى البلاد.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكد نائب وزير الخارجية، السفير حمد المشعان، أن الكويت قررت اعتبار اثنين من أعضاء البعثة الدبلوماسية الإيرانية شخصين غير مرغوب فيهما، مطالبةً إياهما بمغادرة الأراضي الكويتية خلال 24 ساعة.
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
الدفاع الكويتية تعلن اعتراض 13 صاروخا و17 طائرة مسيرة أطلقت من إيران تجاه أراضي البلاد
12:32 GMT
وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الكويتية، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، تفعيل خطة الطوارئ في مطار الكويت الدولي عقب تعرض مبنى الركاب "T1" لهجوم بطائرات مسيّرة وصواريخ.
وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الهجوم أسفر عن أضرار جسيمة في عدد من مرافق المطار، إلى جانب تسجيل إصابات بشرية، فيما باشرت الفرق المختصة تنفيذ إجراءات الاستجابة السريعة والتعامل مع تداعيات الحادث.
وأكدت الهيئة، تعليق جميع الرحلات الجوية المغادرة والقادمة عبر المطار وتحويل عدد من الرحلات إلى مطارات بديلة حتى إشعار آخر، حفاظًا على سلامة المسافرين والعاملين واستمرارًا لتطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية.
تصاعد الدخان من مطار الكويت الدولي بعد غارة جوية بطائرة مسيرة استهدفت مخزنا للوقود في مدينة الكويت، 25 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
الكويت تعلن وفاة شخص وإصابة آخرين جراء هجمات إيرانية وتؤكد حقها في الرد
09:59 GMT
وأضافت أن الجهات المعنية تواصل تقييم حجم الأضرار ومتابعة الوضع الميداني، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وفرق الطوارئ المختصة، تمهيدًا لإعادة تشغيل المطار فور التأكد من جاهزية المرافق وسلامة الحركة الجوية.

بدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة الدفاع الكويتية، العقيد الركن سعود عبد العزيز العطوان، إن "عددًا من الطائرات المسيّرة المعادية استهدفت اليوم مبنى الركاب "T1" بمطار الكويت الدولي نتيجة العدوان الإيراني الآثم، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة في المبنى وإصابة عدد من الأشخاص".

وأكد العطوان، أن "القوات المسلحة تتابع الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، وهي في حالة جاهزية تامة للتعامل مع أي مستجدات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن البلاد واستقرارها".
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
شلل في الحركة الجوية بالكويت...أضرار وإصابات إثر استهداف مبنى ركاب المطار الدولي
06:09 GMT
واندلعت حرب أمريكية - إسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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