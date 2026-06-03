https://sarabic.ae/20260603/روسيا-19-مليون-شخص-يعملون-في-الشركات-الصغيرة-والمتوسطة-1114194718.html

روسيا.. 19 مليون شخص يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة

روسيا.. 19 مليون شخص يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة

سبوتنيك عربي

أعلنت نائبة وزير التنمية الاقتصادية الروسية تاتيانا إيليوشنيكوفا أن عدد العاملين في الشركات الصغيرة والمتوسطة في روسيا اقترب من 19 مليون شخص، بينما بلغ عدد هذه... 03.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-03T19:50+0000

2026-06-03T19:50+0000

2026-06-09T12:29+0000

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

روسيا

العالم

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وفي كلمة ألقتها خلال جلسة بعنوان "تحول الأعمال الصغيرة: معادلة النمو الجديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة"، عُقدت ضمن فعاليات "منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، لفتت إيليوشنيكوفا الانتباه إلى دور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في توفير فرص العمل.وقالت: "يوجد حاليًا نحو 7 ملايين شركة صغيرة ومتوسطة، تتألف من كيانات قانونية ورواد أعمال أفراد، ونشهد زيادة في عدد رواد الأعمال الأفراد، ويعود ذلك جزئيا إلى اللوائح الهيكلية والتغييرات في الشروط الضريبية. مع ذلك، يحافظ عدد الشركات ذات الكيانات القانونية، والتي تتمتع بهيكل أكثر استقرارًا، على مكانته. إلا أن عملية الامتثال الكامل للوائح الضريبية لم تكتمل بعد".وأضافت أن حوالي 19 مليون شخص يعملون في الشركات الصغيرة والمتوسطة، ما يمثل نسبة كبيرة من إجمالي القوى العاملة.وفي السياق ذاته، أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، في مايو/أيار، أن عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة بلغ 7 ملايين شركة، وهو أعلى مستوى له خلال السنوات العشر الماضية منذ بدء جمع البيانات.ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.

https://sarabic.ae/20260603/دميترييف-مشاركة-المملكة-العربية-السعودية-في-منتدى-سان-بطرسبورغ-ستكون-بارزة-1113984604.html

https://sarabic.ae/20260602/منتدى-سان-بطرسبورغ-الاقتصادي-الدولي-2026-حدث-ضخم-ينتظره-العالم-1113957830.html

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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, روسيا, العالم