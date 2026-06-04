https://sarabic.ae/20260604/ألمانيا-تخفق-بنيل-مقعد-في-مجلس-الأمن-للمرة-الأولى-1114039007.html

ألمانيا تخفق بنيل مقعد في "مجلس الأمن" للمرة الأولى

ألمانيا تخفق بنيل مقعد في "مجلس الأمن" للمرة الأولى

سبوتنيك عربي

أخفقت ألمانيا، يوم الأربعاء، للمرة الأولى في الحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي، بعدما حصدت البرتغال والنمسا غالبية الأصوات للمقعدين المخصصين لأوروبا... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T07:55+0000

2026-06-04T07:55+0000

2026-06-04T07:55+0000

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وفي اقتراع سري أجرته الجمعية العامة لاختيار ممثلي أوروبا، حصلت البرتغال على 134 صوتا والنمسا على 131، وهو ما يعني أنه سيبدأ تمثيلهما عن أوروبا الغربية في العام 2027.ورغم أن ألمانيا التي شغلت مقعدًا لست دورات سابقة، حصلت على 104 أصوات فقط، كما أن ألمانيا العضو في مجموعة السبع، تعد أكبر اقتصاد في أوروبا وينظر إليها باعتبارها ركيزة سياسية وأمنية للقارة.ويشار إلى أن مجلس الأمن الدولي يتألف من 15 عضوًا، وهم خمسة دائمون وهم: الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا، و10 دول منتخبة من بين باقي دول العالم لفترة مدتها سنتان.وكانت زيمبابوي قد فازت بمقعد عن القارة الأفريقية ب182 صوتا، لكنها كانت المرشَّحة الوحيدة عن القارة، في حين فازت ترينيداد وتوباغو، التي لم تواجه منافسة أيضا، بمقعد أمريكا اللاتينية والكاريبي ب181 صوتا.ويذكر أنه ستُجرى جولة ثانية، الأربعاء المقبل، لاختيار ممثلين عن آسيا، حيث تتنافس الفليبين وقيرغيزستان للفوز بالمقعد المخصص للقارة.ومن المقرر أن تحل الدول الخمس المنتخبة مكان كل من باكستان والصومال واليونان والدنمارك وبنما، اعتبارًا من الأول من يناير/كانون الثاني 2027.وتنضم هذه الدول إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيريا ولاتفيا وكولومبيا والبحرين، الأعضاء الخمسة الآخرين المنتخبين لعامي 2026 و2027.

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