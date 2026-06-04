https://sarabic.ae/20260604/وزير-المالية-الروسي-حققنا-استقلالا-اقتصاديا-وماليا-ونعيش-اليوم-بلا-مصادر-خارجية--1114034383.html

وزير المالية الروسي: حققنا استقلالا اقتصاديا وماليا ونعيش اليوم بلا مصادر خارجية

وزير المالية الروسي: حققنا استقلالا اقتصاديا وماليا ونعيش اليوم بلا مصادر خارجية

سبوتنيك عربي

صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن روسيا تعيش حاليا دون مصادر استثمار خارجية، معتمدةً كليًا على مواردها الذاتية، مشيرا إلى أن روسيا حافظت على استقلالها... 04.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-04T07:24+0000

2026-06-04T07:24+0000

2026-06-04T07:28+0000

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026

روسيا

العالم

اقتصاد

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/04/1114034489_0:0:3308:1861_1920x0_80_0_0_d6abd8490f29c90dd10e649f85b52741.jpg

وقال سيلوانوف، خلال كلمته في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "نعيش حاليا في ظل غياب تدفقات الاستثمار الخارجي، ونعتمد كليا على مواردنا المالية الداخلية ونستغلها على النحو الأمثل، ونلمس نتائج ملموسة. فقد شهدنا استقرارا ملحوظا في النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة".وأضاف: "نتخذ قراراتنا بأنفسنا، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانية، بشكل مستقل تماما، استناداً إلى احتياجات البلاد وأولوياتها. وعلى الرغم من كل ما يحدث الآن، فقد شهدنا على مدى سنوات عديدة أن ديوننا منخفضة من الناحية المالية".وأكمل: "على الرغم من كل الصعوبات التي ناقشناها، وبالفعل، يشهد العالم تغيرات متسارعة، إلا أنني أعتقد، من منظور مالي، أننا حققنا وضعاً سيادياً مطلقاً".وأضاف "نرى كيف أن بعض الدول لا تزال تعتمد اليوم على قروض من منظمات نقدية دولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. نحن لسنا كذلك، فديننا الخارجي لا يتجاوز 10%، وسنسدده قريبا، وآمل ألا يتبقى علينا أي دين".وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.مجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولارزاخاروفا من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: أوروبا تدرك أن رفض التعاون مع روسيا انتحار بالنسبة لها

https://sarabic.ae/20260604/مجلس-الأعمال-الروسي-السعودي-هناك-فرص-واعدة-لزيادة-التجارة-الثنائية-إلى-10-مليارات-دولار-1114031258.html

https://sarabic.ae/20260603/رئيس-مركز-التعاون-الاقتصادي-الروسي-العربي-منتدى-سان-بطرسبورغ-يؤكد-متانة-اقتصاد-روسيا-1114012594.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, العالم, اقتصاد