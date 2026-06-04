https://sarabic.ae/20260604/وزير-المالية-الروسي-حققنا-استقلالا-اقتصاديا-وماليا-ونعيش-اليوم-بلا-مصادر-خارجية--1114034383.html
وزير المالية الروسي: حققنا استقلالا اقتصاديا وماليا ونعيش اليوم بلا مصادر خارجية
وزير المالية الروسي: حققنا استقلالا اقتصاديا وماليا ونعيش اليوم بلا مصادر خارجية
سبوتنيك عربي
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن روسيا تعيش حاليا دون مصادر استثمار خارجية، معتمدةً كليًا على مواردها الذاتية، مشيرا إلى أن روسيا حافظت على استقلالها... 04.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-04T07:24+0000
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2026-06-04T07:28+0000
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
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وقال سيلوانوف، خلال كلمته في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "نعيش حاليا في ظل غياب تدفقات الاستثمار الخارجي، ونعتمد كليا على مواردنا المالية الداخلية ونستغلها على النحو الأمثل، ونلمس نتائج ملموسة. فقد شهدنا استقرارا ملحوظا في النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة".وأضاف: "نتخذ قراراتنا بأنفسنا، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانية، بشكل مستقل تماما، استناداً إلى احتياجات البلاد وأولوياتها. وعلى الرغم من كل ما يحدث الآن، فقد شهدنا على مدى سنوات عديدة أن ديوننا منخفضة من الناحية المالية".وأكمل: "على الرغم من كل الصعوبات التي ناقشناها، وبالفعل، يشهد العالم تغيرات متسارعة، إلا أنني أعتقد، من منظور مالي، أننا حققنا وضعاً سيادياً مطلقاً".وأضاف "نرى كيف أن بعض الدول لا تزال تعتمد اليوم على قروض من منظمات نقدية دولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. نحن لسنا كذلك، فديننا الخارجي لا يتجاوز 10%، وسنسدده قريبا، وآمل ألا يتبقى علينا أي دين".وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.مجلس الأعمال الروسي السعودي: هناك فرص واعدة لزيادة التجارة الثنائية إلى 10 مليارات دولارزاخاروفا من منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي: أوروبا تدرك أن رفض التعاون مع روسيا انتحار بالنسبة لها
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https://sarabic.ae/20260603/رئيس-مركز-التعاون-الاقتصادي-الروسي-العربي-منتدى-سان-بطرسبورغ-يؤكد-متانة-اقتصاد-روسيا-1114012594.html
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منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, العالم, اقتصاد
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, روسيا, العالم, اقتصاد
وزير المالية الروسي: حققنا استقلالا اقتصاديا وماليا ونعيش اليوم بلا مصادر خارجية
07:24 GMT 04.06.2026 (تم التحديث: 07:28 GMT 04.06.2026)
صرح وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، أن روسيا تعيش حاليا دون مصادر استثمار خارجية، معتمدةً كليًا على مواردها الذاتية، مشيرا إلى أن روسيا حافظت على استقلالها في السياسة المالية والاقتصادية، رغم الظروف الخارجية غير المواتية.
وقال سيلوانوف، خلال كلمته في "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026": "نعيش حاليا في ظل غياب تدفقات الاستثمار الخارجي، ونعتمد كليا على مواردنا المالية الداخلية ونستغلها على النحو الأمثل، ونلمس نتائج ملموسة. فقد شهدنا استقرارا ملحوظا في النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة".
وتابع: "نحن مستقلون عن البنية التحتية المالية الخارجية. لدينا بنيتنا التحتية الخاصة، وقد تم إنشاؤها وهي تعمل بكفاءة، وحتى عمليات الإغلاق لم تؤثر إطلاقا على قدرتنا على سداد المدفوعات وإجراء المعاملات المالية، وما إلى ذلك".
وأضاف: "نتخذ قراراتنا بأنفسنا، بما في ذلك ما يتعلق بالميزانية، بشكل مستقل تماما، استناداً إلى احتياجات البلاد وأولوياتها. وعلى الرغم من كل ما يحدث الآن، فقد شهدنا على مدى سنوات عديدة أن ديوننا منخفضة من الناحية المالية".
وأشار إلى أن روسيا من بين دول مجموعة العشرين الخمس الأقل عجزاً في الميزانية.
وأكمل: "على الرغم من كل الصعوبات التي ناقشناها، وبالفعل، يشهد العالم تغيرات متسارعة، إلا أنني أعتقد، من منظور مالي، أننا حققنا وضعاً سيادياً مطلقاً".
وأضاف "نرى كيف أن بعض الدول لا تزال تعتمد اليوم على قروض
من منظمات نقدية دولية، كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. نحن لسنا كذلك، فديننا الخارجي لا يتجاوز 10%، وسنسدده قريبا، وآمل ألا يتبقى علينا أي دين".
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026
، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.