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الحرس الثوري: لن يتحقق أي هدوء في المنطقة دون الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
الحرس الثوري: لن يتحقق أي هدوء في المنطقة دون الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية
سبوتنيك عربي
جدد الحرس الثوري الإيراني التأكيد على أن الشرط الأساسي لقبول أي وقف لإطلاق النار في الحرب الإقليمية هو التوقف الشامل للهجمات الإسرائيلية على جميع الجبهات،... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T05:53+0000
2026-06-05T07:21+0000
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وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، أن الحرس الثوري وصف في بيانه لبنان بأنه "أرض الشرف والكرامة"، وأكد: "هذه الأرض لا تزال تتعرض لهجوم وحشي من قبل الكيان الصهيوني الغاصب".وقال الحرس في بيانه إن "اعتراضات وإدانة المؤسسات الدولية والدول وشعوب العالم لم تؤثر على سلوك حكام تل أبيب المتعطشين للدماء، ولا يُرى من تدخلات النظام الأمريكي المتغطرس بدعوى إحلال السلام سوى زيادة الجريمة والإبادة الجماعية".وأضاف البيان: "إن الجيش الصهيوني الجبان والعاجز، بكل عدته وعتاده، يعوض إخفاقاته في الجبهات بقتل المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس".وشدد بيان الحرس الثوري على أن "شعوب المنطقة لن تترك الشعب اللبناني وحده"، وأضاف: "لن يسمح الشعب اللبناني للكيان الغاصب بأن يحصل، بدعم من الكيان الأمريكي القاتل للأطفال، عبر اتفاق مفروض، على ما لم يستطع تحقيقه في الحرب".وطالب الحرس الثوري، إسرائيل، بوقف فوري لهجماتها على الشعب اللبناني، وسحب قواتها بشكل سريع من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى ما وراء الحدود الدولية، والاعتراف بالسلامة الإقليمية للبنان.وجدد الحرس في بيانه التأكيد على أن "الشعب اللبناني هو فخر الأمة الإسلامية ورمز شرف شعوب المنطقة، وسنحميه جميعا بكل كياننا، ولن يتحقق أي هدوء في المنطقة دون الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية. وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
https://sarabic.ae/20260603/ترامب-أريد-فصل-ملف-لبنان-عن-إيران-1114028476.html
https://sarabic.ae/20260604/واشنطن-تعلن-استئناف-المفاوضات-بين-لبنان-وإسرائيل-في-22-يونيو-وتؤكد-دعم-الجيش-اللبناني-1114032433.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان
أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, لبنان

الحرس الثوري: لن يتحقق أي هدوء في المنطقة دون الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية

05:53 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 07:21 GMT 05.06.2026)
© AP Photo / Ariel Schalitالجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019
الجيش الإسرائيلي، جنوب لبنان، الجنوب اللبناني، 2 سبتمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
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جدد الحرس الثوري الإيراني التأكيد على أن الشرط الأساسي لقبول أي وقف لإطلاق النار في الحرب الإقليمية هو التوقف الشامل للهجمات الإسرائيلية على جميع الجبهات، وخاصة لبنان.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، صباح اليوم الجمعة، أن الحرس الثوري وصف في بيانه لبنان بأنه "أرض الشرف والكرامة"، وأكد: "هذه الأرض لا تزال تتعرض لهجوم وحشي من قبل الكيان الصهيوني الغاصب".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير الحرب الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 03.06.2026
ترامب: أريد فصل ملف لبنان عن إيران
3 يونيو, 21:40 GMT
وقال الحرس في بيانه إن "اعتراضات وإدانة المؤسسات الدولية والدول وشعوب العالم لم تؤثر على سلوك حكام تل أبيب المتعطشين للدماء، ولا يُرى من تدخلات النظام الأمريكي المتغطرس بدعوى إحلال السلام سوى زيادة الجريمة والإبادة الجماعية".
وأضاف البيان: "إن الجيش الصهيوني الجبان والعاجز، بكل عدته وعتاده، يعوض إخفاقاته في الجبهات بقتل المدنيين وتدمير المنازل والمستشفيات والمدارس".
وشدد بيان الحرس الثوري على أن "شعوب المنطقة لن تترك الشعب اللبناني وحده"، وأضاف: "لن يسمح الشعب اللبناني للكيان الغاصب بأن يحصل، بدعم من الكيان الأمريكي القاتل للأطفال، عبر اتفاق مفروض، على ما لم يستطع تحقيقه في الحرب".
وطالب الحرس الثوري، إسرائيل، بوقف فوري لهجماتها على الشعب اللبناني، وسحب قواتها بشكل سريع من الأراضي اللبنانية المحتلة إلى ما وراء الحدود الدولية، والاعتراف بالسلامة الإقليمية للبنان.
وجدد الحرس في بيانه التأكيد على أن "الشعب اللبناني هو فخر الأمة الإسلامية ورمز شرف شعوب المنطقة، وسنحميه جميعا بكل كياننا، ولن يتحقق أي هدوء في المنطقة دون الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الخميس، أن إسرائيل ولبنان اتفقا على استئناف المفاوضات بينهما اعتبارًا من 22 يونيو/ حزيران الجاري، في إطار جهود تهدف إلى التوصل إلى اتفاق شامل بشأن القضايا العالقة بين الجانبين.
وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2026
واشنطن تعلن استئناف المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في 22 يونيو وتؤكد دعم الجيش اللبناني
أمس, 05:37 GMT
وأكدت الخارجية الأمريكية، في بيان لها، أن "الولايات المتحدة ستواصل تسهيل التواصل بين إسرائيل ولبنان خلال المرحلة الانتقالية"، مشددة على التزامها بدعم الجيش اللبناني وتطوير قدراته، بما يمكنه من بسط السيادة الفعالة على كامل الأراضي اللبنانية.
وسبق أن اتفق لبنان مع إسرائيل على وقف إطلاق النار في أبريل/نيسان، قبل أن يتفقا لاحقًا على التمديد في مايو/أيار، إلا أن الطرفين ما زالا يتبادلان الهجمات من حين لآخر، وسط تحذيرات دولية من انهيار التهدئة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق طويل الأمد خلال المهلة المحددة.
وتؤكد إيران أنها لن تقبل باتفاق ينهي الصراع الذي أشعلت الولايات المتحدة وإسرائيل فتيله أواخر فبراير/شباط ما لم يشمل وقف إطلاق النار لبنان أيضًا.
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