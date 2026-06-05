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موسكو: النظام المالي العالمي يعاد تشكيله ونتقدم نحو سيادة مالية كاملة
موسكو: النظام المالي العالمي يعاد تشكيله ونتقدم نحو سيادة مالية كاملة
سبوتنيك عربي
أكد نائب وزير المالية الروسي، إيفان تشيبسكوف، أن النظام المالي العالمي يشهد إعادة هيكلة جذرية تمثل اتجاها طويل الأمد، مشيرا إلى أن روسيا تحقق تقدما كبيرا في... 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T13:09+0000
2026-06-09T13:26+0000
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
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وأوضح تشيبسكوف، خلال مشاركته في جلسة "إعادة هيكلة النظام المالي العالمي" ضمن "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"، أن موازين القوى في الاقتصاد العالمي تتغير بشكل مستمر، مع تغير موازين القوى في الاقتصاد العالمي.وصرّح بأن هناك زيادة ملحوظة في مبادرات استخدام مختلف الأدوات المالية الرقمية، وأن مراكز مالية بديلة تُنشأ لدمج بنى المقاصة والحفظ خارج نطاق البنى التحتية الغربية.وأضاف أنه يجري اتخاذ خطوات مشتركة جديدة في مجالي التأمين وإعادة التأمين بين التكتلات المالية غير الغربية، وقال: "لقد حققنا سيادتنا المالية إلى حد كبير".وقال تشيبسكوف: "من وجهة نظر السياسة الداخلية، فقد حققنا بالفعل السيادة المالية في معظم المعايير. في الواقع، قمنا كحكومة بتطوير "مؤشر خاص للسيادة المالية" لقياس ذلك".وأكد أن السياسات الاقتصادية الكلية والميزانية والنقدية لروسيا تدار بشكل مستقل تماما، قائلاً: "لا نواجه أي مشاكل في عمل السوق المالية والبنية التحتية للمقاصة والدفع داخل البلاد".وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
https://sarabic.ae/20260603/روسيا-19-مليون-شخص-يعملون-في-الشركات-الصغيرة-والمتوسطة-1114194718.html
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روسيا, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
روسيا, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي

موسكو: النظام المالي العالمي يعاد تشكيله ونتقدم نحو سيادة مالية كاملة

13:09 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 13:26 GMT 09.06.2026)
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 منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.06.2026
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أكد نائب وزير المالية الروسي، إيفان تشيبسكوف، أن النظام المالي العالمي يشهد إعادة هيكلة جذرية تمثل اتجاها طويل الأمد، مشيرا إلى أن روسيا تحقق تقدما كبيرا في بناء سيادتها المالية ضمن هذا التحول.
وأوضح تشيبسكوف، خلال مشاركته في جلسة "إعادة هيكلة النظام المالي العالمي" ضمن "منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026"، أن موازين القوى في الاقتصاد العالمي تتغير بشكل مستمر، مع تغير موازين القوى في الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن دول الجنوب العالمي تتجه بشكل متسارع إلى استخدام العملات الوطنية في التبادلات التجارية، مؤكدا أن هذا الاتجاه يشهد نموا متزايدا على المستوى الدولي.

وصرّح بأن هناك زيادة ملحوظة في مبادرات استخدام مختلف الأدوات المالية الرقمية، وأن مراكز مالية بديلة تُنشأ لدمج بنى المقاصة والحفظ خارج نطاق البنى التحتية الغربية.
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وأضاف أنه يجري اتخاذ خطوات مشتركة جديدة في مجالي التأمين وإعادة التأمين بين التكتلات المالية غير الغربية، وقال: "لقد حققنا سيادتنا المالية إلى حد كبير".

وفي معرض حديثه عن السياسات الاقتصادية الداخلية لروسيا، أكد تشيبسكوف أن البلاد حققت نجاحًا كبيرًا في عملية بناء هيكل مالي مستقل عن التأثيرات الخارجية (السيادة المالية).

وقال تشيبسكوف: "من وجهة نظر السياسة الداخلية، فقد حققنا بالفعل السيادة المالية في معظم المعايير. في الواقع، قمنا كحكومة بتطوير "مؤشر خاص للسيادة المالية" لقياس ذلك".
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وأكد أن السياسات الاقتصادية الكلية والميزانية والنقدية لروسيا تدار بشكل مستقل تماما، قائلاً: "لا نواجه أي مشاكل في عمل السوق المالية والبنية التحتية للمقاصة والدفع داخل البلاد".

ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.

وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.
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