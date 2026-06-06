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الجيش الإيراني يعلن مقتل 6 إرهابيين في عملية لقوات حرس الحدود
الجيش الإيراني يعلن مقتل 6 إرهابيين في عملية لقوات حرس الحدود
سبوتنيك عربي
أعلن قائد حرس الحدود في إيران العميد علي أكبر جاويدان، اليوم السبت، أن قواته تمكنت من القضاء على 6 مسلحين ينتمون إلى جماعة إرهابية، أثناء محاولتهم التسلل إلى... 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T12:40+0000
2026-06-06T12:41+0000
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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان الإيرانية، أن العميد جاويدان صرّح بأن مجموعة مسلحة حاولت، ليلة أمس، التسلل إلى الأراضي الإيرانية بهدف مهاجمة أحد مقرات حرس الحدود، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.وأكد القائد العسكري أن قوات حرس الحدود تصدت للهجوم بكفاءة عالية، وتمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالمجموعة المهاجمة.وأضاف قائد حرس الحدود في إيران أن العملية أسفرت عن مقتل 6 من عناصر الجماعة، كما عثرت القوات أثناء تمشيط الموقع على مسدسين وكميات كبيرة من الذخيرة التي كانت بحوزة المسلحين.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20170821/1025740729.html
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أخبار إيران, العالم, الأخبار

الجيش الإيراني يعلن مقتل 6 إرهابيين في عملية لقوات حرس الحدود

12:40 GMT 06.06.2026 (تم التحديث: 12:41 GMT 06.06.2026)
© AP Photoالقوات البرية في الجيش الإيراني
القوات البرية في الجيش الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن قائد حرس الحدود في إيران العميد علي أكبر جاويدان، اليوم السبت، أن قواته تمكنت من القضاء على 6 مسلحين ينتمون إلى جماعة إرهابية، أثناء محاولتهم التسلل إلى الأراضي الإيرانية.
ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان الإيرانية، أن العميد جاويدان صرّح بأن مجموعة مسلحة حاولت، ليلة أمس، التسلل إلى الأراضي الإيرانية بهدف مهاجمة أحد مقرات حرس الحدود، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.
أردوغان ومحمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 21.08.2017
أردوغان يناقش مع قائد الجيش الإيراني تحركا مشتركا ضد الجماعات الإرهابية
21 أغسطس 2017, 08:46 GMT
وأكد القائد العسكري أن قوات حرس الحدود تصدت للهجوم بكفاءة عالية، وتمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالمجموعة المهاجمة.
وأضاف قائد حرس الحدود في إيران أن العملية أسفرت عن مقتل 6 من عناصر الجماعة، كما عثرت القوات أثناء تمشيط الموقع على مسدسين وكميات كبيرة من الذخيرة التي كانت بحوزة المسلحين.
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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