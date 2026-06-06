https://sarabic.ae/20260606/الجيش-الإيراني-يعلن-مقتل-6-إرهابيين-في-عملية-لقوات-حرس-الحدود--1114119332.html

الجيش الإيراني يعلن مقتل 6 إرهابيين في عملية لقوات حرس الحدود

الجيش الإيراني يعلن مقتل 6 إرهابيين في عملية لقوات حرس الحدود

سبوتنيك عربي

أعلن قائد حرس الحدود في إيران العميد علي أكبر جاويدان، اليوم السبت، أن قواته تمكنت من القضاء على 6 مسلحين ينتمون إلى جماعة إرهابية، أثناء محاولتهم التسلل إلى... 06.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-06T12:40+0000

2026-06-06T12:40+0000

2026-06-06T12:41+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن مركز معلومات شرطة سيستان وبلوشستان الإيرانية، أن العميد جاويدان صرّح بأن مجموعة مسلحة حاولت، ليلة أمس، التسلل إلى الأراضي الإيرانية بهدف مهاجمة أحد مقرات حرس الحدود، ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة.وأكد القائد العسكري أن قوات حرس الحدود تصدت للهجوم بكفاءة عالية، وتمكنت من إلحاق خسائر فادحة بالمجموعة المهاجمة.وأضاف قائد حرس الحدود في إيران أن العملية أسفرت عن مقتل 6 من عناصر الجماعة، كما عثرت القوات أثناء تمشيط الموقع على مسدسين وكميات كبيرة من الذخيرة التي كانت بحوزة المسلحين.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط 2026، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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