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بغداد تكشف حقيقة إيقاف ناقلة محملة بالخام العراقي قرب هرمز
بغداد تكشف حقيقة إيقاف ناقلة محملة بالخام العراقي قرب هرمز
سبوتنيك عربي
كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، حقيقة إيقاف ناقلة محملة بالنفط الخام العراقي قرب مضيق هرمز من قبل القوات الأمريكية. 06.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-06T13:26+0000
2026-06-06T13:26+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، عن الوزارة نفيها إيقاف الناقلة، موضحةً أن "ما تم تداوله بشأن إيقاف ناقلة محملة بالنفط الخام العراقي قرب مضيق هرمز من قبل القوات الأمريكية نتيجة دفع مبالغ إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل العبور، عار عن الصحة".وأكدت الوزارة العراقية "حرصها عبر ذراعها التصديري شركة تسويق النفط (سومو)، على الالتزام بجميع القوانين والأنظمة والقواعد الدولية المعتمدة في عمليات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية".وناشدت الوزارة "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والمعلومات، واعتماد المصادر الرسمية لتجنب تداول المعلومات غير الدقيقة".وفي سياق متصل، صرّح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، اليوم السبت، بأن "خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق مع إيران، لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، وفق تعبيره.وقال رايت، في مقابلة خلال مشاركته في فعالية أقيمت بمنشأة النفط والغاز التابعة لشركة "سيبل أوفشور" في ولاية كاليفورنيا: "الطريق لخفض أسعار البنزين والديزل هو زيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. وفي نهاية المطاف، سيكون ذلك مرتبطًا بالتوصل إلى تسوية مع إيران".وأضاف أن "ارتفاع أسعار الوقود مبرر بالجهود العسكرية الرامية إلى إزالة التهديد النووي الإيراني"، على حد قوله. وأردف: "نحن ندفع أكثر، لكننا نحل تحديًا جيوسياسيًا كبيرًا، وتهديدًا كبيرًا للأمن القومي، وتهديدًا خطيرًا للمنطقة بأكملها. هذه كلفة نحصل مقابلها على شيء".وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة: "يبدو أن الوضع بشأن إيران يسير بشكل جيد للغاية"، مضيفًا: "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، وهي ليست في موقف يسمح لها بحيازته".من جانبه، صرح محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، أمس الجمعة، بأن "احتمال اندلاع الحرب مجددًا يبقى ضئيلًا"، لكنه حذر من أن "استمرار الضغوط والحصار على إيران، قد يدفع إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل مناطق إستراتيجية تمتد من المحيط الهندي إلى باب المندب والبحر الأحمر والبحر المتوسط".وأكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أول أمس الخميس، أن "إيران ماضية في مواقفها السياسية والإقليمية ولن تتراجع أمام الضغوط، التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبرًا أن ما وصفه بـ"نظام الهيمنة" يسعى باستمرار إلى منع بلاده من تحقيق المزيد من التقدم.واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260513/الحرس-الثوري-عبور-ناقلات-النفط-من-مضيق-هرمز-دون-إذن-إيران-ليس-ممكنا-1113377088.html
https://sarabic.ae/20260606/مستشار-خامنئي-إيران-تعيد-رسم-موازين-القوة-وفاعلية-الضغط-الغربي-تتراجع-1114112744.html
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العراق, العالم العربي, الأخبار
العراق, العالم العربي, الأخبار

بغداد تكشف حقيقة إيقاف ناقلة محملة بالخام العراقي قرب هرمز

13:26 GMT 06.06.2026
© Photo / x.comناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 06.06.2026
© Photo / x.com
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كشفت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، حقيقة إيقاف ناقلة محملة بالنفط الخام العراقي قرب مضيق هرمز من قبل القوات الأمريكية.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم السبت، عن الوزارة نفيها إيقاف الناقلة، موضحةً أن "ما تم تداوله بشأن إيقاف ناقلة محملة بالنفط الخام العراقي قرب مضيق هرمز من قبل القوات الأمريكية نتيجة دفع مبالغ إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية مقابل العبور، عار عن الصحة".
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وأكدت الوزارة العراقية "حرصها عبر ذراعها التصديري شركة تسويق النفط (سومو)، على الالتزام بجميع القوانين والأنظمة والقواعد الدولية المعتمدة في عمليات تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية".
وناشدت الوزارة "وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار والمعلومات، واعتماد المصادر الرسمية لتجنب تداول المعلومات غير الدقيقة".
وفي سياق متصل، صرّح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، اليوم السبت، بأن "خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى اتفاق مع إيران، لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز"، وفق تعبيره.
وقال رايت، في مقابلة خلال مشاركته في فعالية أقيمت بمنشأة النفط والغاز التابعة لشركة "سيبل أوفشور" في ولاية كاليفورنيا: "الطريق لخفض أسعار البنزين والديزل هو زيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. وفي نهاية المطاف، سيكون ذلك مرتبطًا بالتوصل إلى تسوية مع إيران".
وأضاف أن "ارتفاع أسعار الوقود مبرر بالجهود العسكرية الرامية إلى إزالة التهديد النووي الإيراني"، على حد قوله. وأردف: "نحن ندفع أكثر، لكننا نحل تحديًا جيوسياسيًا كبيرًا، وتهديدًا كبيرًا للأمن القومي، وتهديدًا خطيرًا للمنطقة بأكملها. هذه كلفة نحصل مقابلها على شيء".
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق من يوم أمس الجمعة: "يبدو أن الوضع بشأن إيران يسير بشكل جيد للغاية"، مضيفًا: "إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا، وهي ليست في موقف يسمح لها بحيازته".
من جانبه، صرح محسن رضائي، مستشار المرشد الإيراني، أمس الجمعة، بأن "احتمال اندلاع الحرب مجددًا يبقى ضئيلًا"، لكنه حذر من أن "استمرار الضغوط والحصار على إيران، قد يدفع إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية لتشمل مناطق إستراتيجية تمتد من المحيط الهندي إلى باب المندب والبحر الأحمر والبحر المتوسط".
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وأكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي، أول أمس الخميس، أن "إيران ماضية في مواقفها السياسية والإقليمية ولن تتراجع أمام الضغوط، التي تمارسها الولايات المتحدة وإسرائيل"، معتبرًا أن ما وصفه بـ"نظام الهيمنة" يسعى باستمرار إلى منع بلاده من تحقيق المزيد من التقدم.
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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