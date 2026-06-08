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إسرائيل تعلن استهداف "بنى تحتية" تدعم إنتاج الصواريخ الإيرانية في مجمع "ماهشهر"
إسرائيل تعلن استهداف "بنى تحتية" تدعم إنتاج الصواريخ الإيرانية في مجمع "ماهشهر"
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قيام القوات التابعة له باستهداف "بنى تحتية تدعم إنتاج الصواريخ الإيرانية في مجمع ماهشهر للبتروكيماويات"، على حد قوله. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في مجمع ماهشهر للبتروكيماويات، جيش الدفاع أغار على بنى تحتية لإنتاج مواد خام تُستخدم في برنامج الصواريخ التابع للنظام الإيراني".وأضاف: "أغار سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، خلال ساعات الصباح، على عدة بنى تحتية في مجمع ماهشهر للبتروكيماويات الواقع جنوب غرب إيران، والتي كانت تُستخدم من قبل القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني لإنتاج وتصدير مواد خام مخصصة لصناعة الوسائل القتالية".وختم أدرعي: "تُعد هذه المواد مكونات حيوية في البنية الإنتاجية القائمة داخل المجمع، والتي تخدم البرنامج الصاروخي التابع للنظام الإيراني".وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل وقت قصير، صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
إسرائيل تعلن استهداف "بنى تحتية" تدعم إنتاج الصواريخ الإيرانية في مجمع "ماهشهر"
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قيام القوات التابعة له باستهداف "بنى تحتية تدعم إنتاج الصواريخ الإيرانية في مجمع ماهشهر للبتروكيماويات"، على حد قوله.
وكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في مجمع ماهشهر للبتروكيماويات، جيش الدفاع أغار على بنى تحتية لإنتاج مواد خام تُستخدم في برنامج الصواريخ التابع للنظام الإيراني".
وأضاف: "أغار سلاح الجو الإسرائيلي بتوجيه استخباراتي دقيق من هيئة الاستخبارات العسكرية، خلال ساعات الصباح، على عدة بنى تحتية في مجمع ماهشهر للبتروكيماويات الواقع جنوب غرب إيران، والتي كانت تُستخدم من قبل القوات المسلحة التابعة للنظام الإيراني لإنتاج وتصدير مواد خام مخصصة لصناعة الوسائل القتالية".
وتابع أدرعي: "وقد جرى داخل المنشآت المستهدفة إنتاج مواد خاصة تُستخدم كمكونات أساسية وضرورية لتطوير الصواريخ الباليستية، التي تُشكّل تهديدًا مباشرًا لدولة إسرائيل ومواطنيها".
وختم أدرعي: "تُعد هذه المواد مكونات حيوية في البنية الإنتاجية القائمة داخل المجمع، والتي تخدم البرنامج الصاروخي التابع للنظام الإيراني".
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.
وقال: "إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي
برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل وقت قصير، صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".