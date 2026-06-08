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فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
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خطوط التماس
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عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
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من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
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شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
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29 د
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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بين بيروت والقاهرة
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إعلام رسمي: إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل
إعلام رسمي: إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية. 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T06:57+0000
2026-06-08T07:28+0000
إيران
أخبار إيران
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أخبار إسرائيل اليوم
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وقال التلفزيون الرسمي: "إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل وقت قصير، صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران ونتنياهو سيقبل أي اتفاق
https://sarabic.ae/20260608/الحرس-الثوري-الإيراني-أثبتنا-مرارا-أن-سماء-المنطقة-تخضع-لقوة-صواريخنا-1114155897.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

إعلام رسمي: إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل

06:57 GMT 08.06.2026 (تم التحديث: 07:28 GMT 08.06.2026)
© AP Photoصاروخ إيراني
صاروخ إيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.
وقال التلفزيون الرسمي: "إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل وقت قصير، صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".
وأطلقت إيران، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل/ نيسان الماضي، معتبرة أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
07:01 GMT
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
ترامب: أنا صاحب القرار المطلق بشأن إيران ونتنياهو سيقبل أي اتفاق
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