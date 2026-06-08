https://sarabic.ae/20260608/الأبعاد-السياسية-للشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-والسعودية-1114166688.html
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
سبوتنيك عربي
تزامنا مع ذكرى مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وقّعت روسيا والسعودية نحو 30 اتفاقية لتطوير التعاون التجاري... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T13:43+0000
2026-06-08T13:43+0000
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الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
سبوتنيك عربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
هذه الاتفاقيات التي تشمل جوانب اقتصادية وتكنولوجية، تفتح مسارات جديدة للتعاون بين البلدين، وتنقل العلاقات بينهما لمرحلة جديدة، وصفها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأنها " شراكة استراتيجية حقيقية".نوفاك أكد أيضا أن "هذا المستوى من الشراكة الاستراتيجية الحقيقية، تتجسد في التطور العملي للتجارة والاستثمارات بين روسيا والسعودية".من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأهمية الخاصة التي توليها المملكة لروسيا، مؤكدا أن "السعودية لم تعد بحاجة إلى شرح مدى أهمية روسيا وحيويتها، سواء في العلاقات الثنائية أو بالنسبة للعالم بأسره".و أضاف لـ"سبوتنيك" أن من مصلحة دول الخليج والدول العربية أن تتعزز علاقتها بروسيا من باب تنويع العلاقات والشراكات خاصة في الجانب الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الأزمة القابلة للتصاعد ينبغي على الدول العربية اغتنامها وخلق فرصة من ورائها لتعزيز العلاقة مع روسيا والصين كأقطاب سياسية واقتصادية عالمية.وأشار إلى أن الرياض وموسكو يتحكمان فيما يقارب ثمانين في المئة من احتياطيات النفط في العالم، ما يعطي دفعة قوية لامتداد هذه الشراكة.
سبوتنيك عربي
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خالد عبد الجبار
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
خالد عبد الجبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/15/1103988346_25:0:1078:1053_100x100_80_0_0_83843363baec2b966d8b45533b85548e.jpg
روسيا والعالم العربي , روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, аудио
روسيا والعالم العربي , روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, аудио
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
تزامنا مع ذكرى مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وقّعت روسيا والسعودية نحو 30 اتفاقية لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي.
هذه الاتفاقيات التي تشمل جوانب اقتصادية وتكنولوجية، تفتح مسارات جديدة للتعاون بين البلدين، وتنقل العلاقات بينهما لمرحلة جديدة، وصفها نائب رئيس الوزراء الروسي
ألكسندر نوفاك بأنها " شراكة استراتيجية حقيقية".
نوفاك أكد أيضا أن "هذا المستوى من الشراكة الاستراتيجية الحقيقية، تتجسد في التطور العملي للتجارة والاستثمارات بين روسيا والسعودية".
من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأهمية الخاصة التي توليها المملكة لروسيا، مؤكدا أن "السعودية
لم تعد بحاجة إلى شرح مدى أهمية روسيا وحيويتها، سواء في العلاقات الثنائية أو بالنسبة للعالم بأسره".
في هذا السياق، قال سعد خلف، الإعلامي والباحث في الشئون الروسية، إن أزمة الثقة التي تعززت في ظل الحرب على إيران وعجز القواعد العسكرية الأمريكية عن الدفاع عن دول الخليج، دفع هذه الدول وعلى رأسها السعودية إلى تعزيز شراكتها مع روسيا.
و أضاف لـ"سبوتنيك
" أن من مصلحة دول الخليج والدول العربية أن تتعزز علاقتها بروسيا من باب تنويع العلاقات والشراكات خاصة في الجانب الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الأزمة القابلة للتصاعد ينبغي على الدول العربية اغتنامها وخلق فرصة من ورائها لتعزيز العلاقة مع روسيا والصين كأقطاب سياسية واقتصادية عالمية.
وقال الدكتور عبد الحفيظ محبوب، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن العلاقة بين السعودية وروسيا تجسيد لشراكة بلا حدود خاصة في مجال الطاقة كون البلدين يتحكمان في أسواق الطاقة واستقرارها.
وأشار إلى أن الرياض وموسكو يتحكمان فيما يقارب ثمانين في المئة من احتياطيات النفط في العالم، ما يعطي دفعة قوية لامتداد هذه الشراكة.