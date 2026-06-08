الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية

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هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
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مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
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موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
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11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
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عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
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عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
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الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:31 GMT
29 د
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عرب بوينت بودكاست
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08:30 GMT
19 د
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الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
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صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
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29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا و السعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
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يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260608/الأبعاد-السياسية-للشراكة-الاستراتيجية-بين-روسيا-والسعودية-1114166688.html
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
سبوتنيك عربي
تزامنا مع ذكرى مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وقّعت روسيا والسعودية نحو 30 اتفاقية لتطوير التعاون التجاري... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T13:43+0000
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الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
سبوتنيك عربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
هذه الاتفاقيات التي تشمل جوانب اقتصادية وتكنولوجية، تفتح مسارات جديدة للتعاون بين البلدين، وتنقل العلاقات بينهما لمرحلة جديدة، وصفها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأنها " شراكة استراتيجية حقيقية".نوفاك أكد أيضا أن "هذا المستوى من الشراكة الاستراتيجية الحقيقية، تتجسد في التطور العملي للتجارة والاستثمارات بين روسيا والسعودية".من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأهمية الخاصة التي توليها المملكة لروسيا، مؤكدا أن "السعودية لم تعد بحاجة إلى شرح مدى أهمية روسيا وحيويتها، سواء في العلاقات الثنائية أو بالنسبة للعالم بأسره".و أضاف لـ"سبوتنيك" أن من مصلحة دول الخليج والدول العربية أن تتعزز علاقتها بروسيا من باب تنويع العلاقات والشراكات خاصة في الجانب الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الأزمة القابلة للتصاعد ينبغي على الدول العربية اغتنامها وخلق فرصة من ورائها لتعزيز العلاقة مع روسيا والصين كأقطاب سياسية واقتصادية عالمية.وأشار إلى أن الرياض وموسكو يتحكمان فيما يقارب ثمانين في المئة من احتياطيات النفط في العالم، ما يعطي دفعة قوية لامتداد هذه الشراكة.
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خالد عبد الجبار
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روسيا والعالم العربي , روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, аудио
روسيا والعالم العربي , روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, аудио

الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية

13:43 GMT 08.06.2026
راديو
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
خالد عبد الجبار
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
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تزامنا مع ذكرى مرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا والمملكة العربية السعودية، وقّعت روسيا والسعودية نحو 30 اتفاقية لتطوير التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، خلال منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي.
هذه الاتفاقيات التي تشمل جوانب اقتصادية وتكنولوجية، تفتح مسارات جديدة للتعاون بين البلدين، وتنقل العلاقات بينهما لمرحلة جديدة، وصفها نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأنها " شراكة استراتيجية حقيقية".
نوفاك أكد أيضا أن "هذا المستوى من الشراكة الاستراتيجية الحقيقية، تتجسد في التطور العملي للتجارة والاستثمارات بين روسيا والسعودية".
من جانبه، أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان الأهمية الخاصة التي توليها المملكة لروسيا، مؤكدا أن "السعودية لم تعد بحاجة إلى شرح مدى أهمية روسيا وحيويتها، سواء في العلاقات الثنائية أو بالنسبة للعالم بأسره".

في هذا السياق، قال سعد خلف، الإعلامي والباحث في الشئون الروسية، إن أزمة الثقة التي تعززت في ظل الحرب على إيران وعجز القواعد العسكرية الأمريكية عن الدفاع عن دول الخليج، دفع هذه الدول وعلى رأسها السعودية إلى تعزيز شراكتها مع روسيا.

و أضاف لـ"سبوتنيك" أن من مصلحة دول الخليج والدول العربية أن تتعزز علاقتها بروسيا من باب تنويع العلاقات والشراكات خاصة في الجانب الاقتصادي، لافتا إلى أن هذه الأزمة القابلة للتصاعد ينبغي على الدول العربية اغتنامها وخلق فرصة من ورائها لتعزيز العلاقة مع روسيا والصين كأقطاب سياسية واقتصادية عالمية.
وقال الدكتور عبد الحفيظ محبوب، الكاتب والمحلل السياسي السعودي، إن العلاقة بين السعودية وروسيا تجسيد لشراكة بلا حدود خاصة في مجال الطاقة كون البلدين يتحكمان في أسواق الطاقة واستقرارها.
وأشار إلى أن الرياض وموسكو يتحكمان فيما يقارب ثمانين في المئة من احتياطيات النفط في العالم، ما يعطي دفعة قوية لامتداد هذه الشراكة.
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