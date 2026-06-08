رئيس وزراء باكستان: نقترب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين واشنطن وطهران

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
مليار إنسان بلا إسكان.. والعالم على حافة انفجار اجتماعي
08:29 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل بعد 20 عاما لن يكون للعمل والمال أهمية لدى البشر؟
09:03 GMT
13 د
مرايا العلوم
هل كل تحركاتنا وافعالنا مراقبة طوال الوقت .. وابتكار علمي يمحو الذكريات المؤلمة
09:16 GMT
29 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
10:03 GMT
29 د
موزاييك
هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
10:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
10:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
11:03 GMT
40 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:44 GMT
15 د
خطوط التماس
ما هي التحضيرات التي سبقت حرب تشرين التحريرية.. وكيف استعدت سوريا لمعركة استعادة الجولان؟
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
مخاوف من "توطين المهاجرين" تشعل أزمة في ليبيا؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواطف والأعراض الجسدية؟
16:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
16:50 GMT
10 د
عالم سبوتنيك
عقوبات مرتقبة على مستوطنين إسرائيليين.. وتحفظات على مخرجات الحوار المهيكل في ليبيا
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
من أخماتوفا إلى أوليتسكايا: رحلة الأدب الروسي بصوت أنثوي
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
ما أهمية الأرشيف الذي تحضره دمشق للمحققين الأوروبيين ومنظمات حقوق الإنسان .. خبير يجيب
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا و السعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20260608/رئيس-وزراء-باكستان-نقترب-من-تحقيق-الهدف-النهائي-للوساطة-بين-واشنطن-وطهران-1114168896.html
رئيس وزراء باكستان: نقترب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين واشنطن وطهران
رئيس وزراء باكستان: نقترب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن بلاده تعمل بشكل جاد مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي سلمي للأزمة الحالية في الشرق... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T13:59+0000
2026-06-08T13:59+0000
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وقال شريف إن الجهود الدبلوماسية الجارية تقترب من تحقيق الهدف النهائي فيما يتعلق بمساعي الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعم فرص التهدئة خلال المرحلة المقبلة.ودعا رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، خاصة في ظل ما وصفه باقتراب الجهود السياسية من تحقيق نتائج ملموسة.وأضاف أن بلاده تتطلع إلى شرق أوسط يسوده السلام والاستقرار بدلاً من دوامة العنف والدمار، مؤكدًا أن الحلول السياسية والحوار تبقى السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية وإنهاء التوترات القائمة.وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
https://sarabic.ae/20260608/باحث-في-الشؤون-السياسية-الساحة-اللبنانية-تستخدم-كورقة-ضغط-على-إيران-1114165221.html
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محمد حميدة
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محمد حميدة
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, حصري, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, حصري, العالم

رئيس وزراء باكستان: نقترب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين واشنطن وطهران

13:59 GMT 08.06.2026
© AP Photo / Sergei Gritsرئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف
رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
© AP Photo / Sergei Grits
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محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
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حصري
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن بلاده تعمل بشكل جاد مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي سلمي للأزمة الحالية في الشرق الأوسط.
وقال شريف إن الجهود الدبلوماسية الجارية تقترب من تحقيق الهدف النهائي فيما يتعلق بمساعي الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعم فرص التهدئة خلال المرحلة المقبلة.
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، خاصة في ظل ما وصفه باقتراب الجهود السياسية من تحقيق نتائج ملموسة.
بين الحاضنات والعناية الفائقة.. غارة إسرائيلية تنقل الحرب إلى داخل مستشفى جبل عامل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.06.2026
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وأضاف أن بلاده تتطلع إلى شرق أوسط يسوده السلام والاستقرار بدلاً من دوامة العنف والدمار، مؤكدًا أن الحلول السياسية والحوار تبقى السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية وإنهاء التوترات القائمة.
وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.
الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
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