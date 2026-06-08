https://sarabic.ae/20260608/رئيس-وزراء-باكستان-نقترب-من-تحقيق-الهدف-النهائي-للوساطة-بين-واشنطن-وطهران-1114168896.html
رئيس وزراء باكستان: نقترب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين واشنطن وطهران
رئيس وزراء باكستان: نقترب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين واشنطن وطهران
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن بلاده تعمل بشكل جاد مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي سلمي للأزمة الحالية في الشرق... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-08T13:59+0000
2026-06-08T13:59+0000
2026-06-08T13:59+0000
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وقال شريف إن الجهود الدبلوماسية الجارية تقترب من تحقيق الهدف النهائي فيما يتعلق بمساعي الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعم فرص التهدئة خلال المرحلة المقبلة.ودعا رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، خاصة في ظل ما وصفه باقتراب الجهود السياسية من تحقيق نتائج ملموسة.وأضاف أن بلاده تتطلع إلى شرق أوسط يسوده السلام والاستقرار بدلاً من دوامة العنف والدمار، مؤكدًا أن الحلول السياسية والحوار تبقى السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية وإنهاء التوترات القائمة.وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.الحرس الثوري الإيراني: أثبتنا مرارا أن سماء المنطقة تخضع لقوة صواريخنا
https://sarabic.ae/20260608/باحث-في-الشؤون-السياسية-الساحة-اللبنانية-تستخدم-كورقة-ضغط-على-إيران-1114165221.html
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محمد حميدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106556774_0:0:864:864_100x100_80_0_0_0f15666bd44d52a86fd0d768da25e866.jpg
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, حصري, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, سوق النفط, أسعار النفط اليوم, حصري, العالم
رئيس وزراء باكستان: نقترب من تحقيق الهدف النهائي للوساطة بين واشنطن وطهران
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
حصري
أكد رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، أن بلاده تعمل بشكل جاد مع شركائها الإقليميين والدوليين من أجل التوصل إلى حل دبلوماسي سلمي للأزمة الحالية في الشرق الأوسط.
وقال شريف إن الجهود الدبلوماسية الجارية تقترب من تحقيق الهدف النهائي فيما يتعلق بمساعي الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران، مشيرًا إلى وجود مؤشرات إيجابية تدعم فرص التهدئة خلال المرحلة المقبلة.
ودعا رئيس الوزراء الباكستاني جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنح السلام فرصة أكبر، خاصة في ظل ما وصفه باقتراب الجهود السياسية من تحقيق نتائج ملموسة.
وأضاف أن بلاده تتطلع إلى شرق أوسط يسوده السلام والاستقرار بدلاً من دوامة العنف والدمار، مؤكدًا أن الحلول السياسية والحوار تبقى السبيل الأمثل لمعالجة الأزمات الإقليمية وإنهاء التوترات القائمة.
وأعلنت كل من إسرائيل وإيران، اليوم الاثنين، وقف الهجمات العسكرية المتبادلة
، في تطور يأتي بعد موجة تصعيد حادة شهدتها المنطقة خلال الأيام الماضية.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في وقت سابق اليوم، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية، يأتي ذلك بعدما أفاد الجيش الإسرائيلي
برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أنه تم اعتراضهم، وفق تعبيره.