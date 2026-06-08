https://sarabic.ae/20260608/مصر-تدعو-لاتفاق-عاجل-بين-واشنطن-وطهران-وتحذر-من-مخاطر-التصعيد-في-الشرق-الأوسط-1114161821.html
مصر تدعو لاتفاق عاجل بين واشنطن وطهران وتحذر من مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط
مصر تدعو لاتفاق عاجل بين واشنطن وطهران وتحذر من مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط
سبوتنيك عربي
أكدت مصر، اليوم الاثنين، أهمية الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يأخذ في الاعتبار شواغل جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها دول المنطقة،... 08.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن القاهرة ترى أن التوصل إلى هذا الاتفاق من شأنه أن يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسهم في معالجة الملفات العالقة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يساعد على احتواء التوترات واستعادة الهدوء الإقليمي. وشددت مصر على ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة في تسوية النزاعات، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية. كما أكدت أهمية تجنب التصعيد وتهيئة الأجواء للتوصل إلى تفاهمات تسهم في معالجة الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، من خلال التركيز على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل على استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية منها.يأتي بيان وزارة الخارجية المصرية في ظل تصاعد التوتر، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع في مجمع بتروكيماويات ماهشهر جنوب غربي إيران، إضافة إلى أهداف عسكرية أخرى، وذلك عقب ساعات من إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.وقال التلفزيون الرسمي: "إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره.وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل وقت قصير، صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".وأطلقت إيران، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل/ نيسان الماضي، معتبرةً أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260608/على-الرغم-من-التصعيد-إيران-تؤكد-استمرار-المفاوضات-مع-الولايات-المتحدة-1114160133.html
https://sarabic.ae/20260608/تصويت-هل-تستطيع-إيران-إجبار-أمريكا-وإسرائيل-على-إدخال-لبنان-في-اتفاق-شامل-بعد-التصعيد-الأخير؟-1114159910.html
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مصر, أخبار مصر الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مصر تدعو لاتفاق عاجل بين واشنطن وطهران وتحذر من مخاطر التصعيد في الشرق الأوسط
أكدت مصر، اليوم الاثنين، أهمية الإسراع في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران يأخذ في الاعتبار شواغل جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها دول المنطقة، بما يسهم في تجنيب الشرق الأوسط مخاطر التصعيد والتوتر والإرهاب، في ظل التداعيات الأمنية والاقتصادية والجيوسياسية المتزايدة التي تشهدها المنطقة والعالم خلال الأشهر الأخيرة.
وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن القاهرة ترى أن التوصل إلى هذا الاتفاق من شأنه أن يدعم جهود استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ويسهم في معالجة الملفات العالقة، بما في ذلك الملف النووي الإيراني وحرية الملاحة في مضيق هرمز، بما يساعد على احتواء التوترات واستعادة الهدوء الإقليمي.
وشددت مصر على ضرورة التزام جميع الأطراف بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، والامتناع عن استخدام القوة في تسوية النزاعات، مع إعطاء الأولوية للحلول السياسية والدبلوماسية.
كما أكدت أهمية تجنب التصعيد وتهيئة الأجواء للتوصل إلى تفاهمات تسهم في معالجة الأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، من خلال التركيز على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية، والعمل على استكمال تنفيذ استحقاقات المرحلة الأولى من خطة السلام التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والبدء الفوري في تنفيذ المرحلة الثانية منها.
يأتي بيان وزارة الخارجية المصرية في ظل تصاعد التوتر، بعد إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات جوية استهدفت مواقع في مجمع بتروكيماويات ماهشهر جنوب غربي إيران، إضافة إلى أهداف عسكرية أخرى، وذلك عقب ساعات من إطلاق صواريخ إيرانية باتجاه الأراضي الإسرائيلية.
وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، عن إطلاق القوات الإيرانية رشقة جديدة من الصواريخ نحو الأراضي الإسرائيلية.
وقال التلفزيون الرسمي: "إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه الأراضي المحتلة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الجيش الإسرائيلي
برصد إطلاق صواريخ من إيران نحو الأراضي الإسرائيلية، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، وفق تعبيره.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانا جاء فيه: "رصد جيش الدفاع الإسرائيلي، قبل وقت قصير، صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراض التهديد".
وأطلقت إيران، مساء أمس الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل/ نيسان الماضي، معتبرةً أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".
واندلعت الحرب الأمريكية - الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/ نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار
، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.