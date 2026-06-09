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وزارة الطاقة الأمريكية: الشرق الأوسط خفض إنتاج النفط في مايو بنحو 11 مليون برميل يوميا
وزارة الطاقة الأمريكية: الشرق الأوسط خفض إنتاج النفط في مايو بنحو 11 مليون برميل يوميا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الطاقة الأمريكية بأن دول الشرق الأوسط خفّضت إنتاج النفط الشهر الماضي بنحو 11 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الصراع في المنطقة في... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T17:25+0000
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وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء: "لا تزال أسواق النفط العالمية شديدة التقلب، حيث أجبر انخفاض حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز منتجي النفط في الشرق الأوسط على خفض إنتاج النفط الخام بأكثر من 11 مليون برميل يوميا في أيار/مايو مقارنةً بمستويات ما قبل النزاع".يُذكر أن التصعيد المتعلق بإيران، أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد مسارًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة، وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.وحذرت المؤسسات الدولية في البيان من أن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن استمرار الاستنزاف السريع لمخزونات النفط العالمية قبيل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالي يهدد أمن الوقود واستقرار الأسواق والمرونة الاقتصادية العالمية.وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا أيضا آليات دعم الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة، بما في ذلك خيارات تعزيز التعاون والدعم الجماعي عبر إجراءات متعددة الأطراف وأخرى ثنائية، للتخفيف من الآثار الاقتصادية والتجارية الناجمة عن استمرار الحرب.
https://sarabic.ae/20260529/مؤسسات-دولية-كبرى-تحذر-تعطل-الملاحة-في-مضيق-هرمز-يهدد-أمن-الطاقة-والاقتصاد-العالمي-1113876500.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, قطاع الطاقة, أخبار الشرق الأوسط, سوق النفط, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, قطاع الطاقة, أخبار الشرق الأوسط, سوق النفط, اقتصاد
وزارة الطاقة الأمريكية: الشرق الأوسط خفض إنتاج النفط في مايو بنحو 11 مليون برميل يوميا
أفادت وزارة الطاقة الأمريكية بأن دول الشرق الأوسط خفّضت إنتاج النفط الشهر الماضي بنحو 11 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الصراع في المنطقة في شباط/فبراير.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء: "لا تزال أسواق النفط العالمية شديدة التقلب، حيث أجبر انخفاض حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز منتجي النفط في الشرق الأوسط على خفض إنتاج النفط الخام بأكثر من 11 مليون برميل يوميا في أيار/مايو مقارنةً بمستويات ما قبل النزاع".
وأشارت وزارة الطاقة إلى أن هذا الانخفاض في الإنتاج أدى إلى تراجع كبير في المخزونات العالمية، والتي من المتوقع أن تنخفض بمعدل 6.3 مليون برميل يومياً.
يُذكر أن التصعيد المتعلق بإيران، أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز
، الذي يعد مسارًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة، وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.
وفي مطلع الشهر الجاري، عقد رؤساء كل من وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، اجتماعًا لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وسبل تنسيق استجابة مؤسساتهم للتحديات الناجمة عنها، وفق بيان مشترك .
وحذرت المؤسسات الدولية في البيان
من أن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن استمرار الاستنزاف السريع لمخزونات النفط العالمية قبيل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالي يهدد أمن الوقود واستقرار الأسواق والمرونة الاقتصادية العالمية.
وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا أيضا آليات دعم الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة، بما في ذلك خيارات تعزيز التعاون والدعم الجماعي عبر إجراءات متعددة الأطراف وأخرى ثنائية، للتخفيف من الآثار الاقتصادية والتجارية
الناجمة عن استمرار الحرب.