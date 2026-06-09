https://sarabic.ae/20260609/وزارة-الطاقة-الأمريكية-الشرق-الأوسط-خفض-إنتاج-النفط-في-مايو-بنحو-11-مليون-برميل-يوميا-1114203090.html

وزارة الطاقة الأمريكية: الشرق الأوسط خفض إنتاج النفط في مايو بنحو 11 مليون برميل يوميا

وزارة الطاقة الأمريكية: الشرق الأوسط خفض إنتاج النفط في مايو بنحو 11 مليون برميل يوميا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الطاقة الأمريكية بأن دول الشرق الأوسط خفّضت إنتاج النفط الشهر الماضي بنحو 11 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الصراع في المنطقة في... 09.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-09T17:25+0000

2026-06-09T17:25+0000

2026-06-09T17:25+0000

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وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء: "لا تزال أسواق النفط العالمية شديدة التقلب، حيث أجبر انخفاض حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز منتجي النفط في الشرق الأوسط على خفض إنتاج النفط الخام بأكثر من 11 مليون برميل يوميا في أيار/مايو مقارنةً بمستويات ما قبل النزاع".يُذكر أن التصعيد المتعلق بإيران، أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد مسارًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة، وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.وحذرت المؤسسات الدولية في البيان من أن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن استمرار الاستنزاف السريع لمخزونات النفط العالمية قبيل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالي يهدد أمن الوقود واستقرار الأسواق والمرونة الاقتصادية العالمية.وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا أيضا آليات دعم الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة، بما في ذلك خيارات تعزيز التعاون والدعم الجماعي عبر إجراءات متعددة الأطراف وأخرى ثنائية، للتخفيف من الآثار الاقتصادية والتجارية الناجمة عن استمرار الحرب.

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