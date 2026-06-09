وزارة الطاقة الأمريكية: الشرق الأوسط خفض إنتاج النفط في مايو بنحو 11 مليون برميل يوميا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
اكتشاف جمجمة عمرها مليون سنة، هل تعيد كتابة تاريخ الإنسان؟
08:30 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
08:49 GMT
11 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
09:33 GMT
9 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
مطار القليعات بين بوابة اقتصادية للشمال وساحة صراع سياسي… وهل تنجح واشنطن في مسعى تمويل إصلاح الخليج بأموال إيرانية؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
11:03 GMT
45 د
موزاييك
اضطرابات النوم وتأثيرها على الصحة العامة للإنسان
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
12:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
12:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
16:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: أي خطأ في التصعيد بين طهران وتل أبيب سيؤدي لحرب مفتوحة
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الحرب في السودان تتحول إلى حرب لا تماثلية بإدخال الطائرات المسيرة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
الجزائر تبدأ رسميا تدشين أعمال إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء مع نيجيريا والنيجر
09:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
طلاب يكتشفون فيلا رومانية تحت مدرستهم في إيطاليا
09:49 GMT
11 د
الحدث من سبوتنيك
جزيرة أرواد منصة سياحية تنعش اقتصاد سوريا... شبح "إيبولا" هل يختبر مونديال 2026؟
10:00 GMT
63 د
من الملعب
رغم الحرب والأزمات... رياضة المحركات تواصل هديرها في لبنان
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
فيلم "مايكل".. نجاح جماهيري وجدل نقدي
11:31 GMT
29 د
روسيا والعالم العربي
الأبعاد السياسية للشراكة الاستراتيجية بين روسيا والسعودية
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
طاقة الأبراج وتأثيرها.. حقيقة أم خرافة؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
16:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
طعام الروبوتات والبحيرة القلوية التي تحول الحيوانات إلى حجارة
16:31 GMT
29 د
بلا قيود
هل عزل المدعي العام كريم خان يمثل انهيارا نهائيا لشرعية المحكمة الجنائية الدولية؟
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
هل يشكل حظر أنصار الله للملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر تحولا في موازين الصراع
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
مصر... جدل واسع حول دور وسائل التواصل في صنع "أطباء وهميين"
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260609/وزارة-الطاقة-الأمريكية-الشرق-الأوسط-خفض-إنتاج-النفط-في-مايو-بنحو-11-مليون-برميل-يوميا-1114203090.html
وزارة الطاقة الأمريكية: الشرق الأوسط خفض إنتاج النفط في مايو بنحو 11 مليون برميل يوميا
وزارة الطاقة الأمريكية: الشرق الأوسط خفض إنتاج النفط في مايو بنحو 11 مليون برميل يوميا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الطاقة الأمريكية بأن دول الشرق الأوسط خفّضت إنتاج النفط الشهر الماضي بنحو 11 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الصراع في المنطقة في... 09.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-09T17:25+0000
2026-06-09T17:25+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
قطاع الطاقة
أخبار الشرق الأوسط
سوق النفط
اقتصاد
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_8d719816bd01358b31ad0c191825d03f.jpg
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء: "لا تزال أسواق النفط العالمية شديدة التقلب، حيث أجبر انخفاض حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز منتجي النفط في الشرق الأوسط على خفض إنتاج النفط الخام بأكثر من 11 مليون برميل يوميا في أيار/مايو مقارنةً بمستويات ما قبل النزاع".يُذكر أن التصعيد المتعلق بإيران، أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد مسارًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة، وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.وحذرت المؤسسات الدولية في البيان من أن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن استمرار الاستنزاف السريع لمخزونات النفط العالمية قبيل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالي يهدد أمن الوقود واستقرار الأسواق والمرونة الاقتصادية العالمية.وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا أيضا آليات دعم الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة، بما في ذلك خيارات تعزيز التعاون والدعم الجماعي عبر إجراءات متعددة الأطراف وأخرى ثنائية، للتخفيف من الآثار الاقتصادية والتجارية الناجمة عن استمرار الحرب.
https://sarabic.ae/20260529/مؤسسات-دولية-كبرى-تحذر-تعطل-الملاحة-في-مضيق-هرمز-يهدد-أمن-الطاقة-والاقتصاد-العالمي-1113876500.html
https://sarabic.ae/20260609/ترامب-سنفتح-مضيق-هرمز-عقب-توقيع-اتفاق-مع-إيران-خلال-يومين-أو-ثلاثة-أيام-1114184150.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/11/1110454111_0:0:961:720_1920x0_80_0_0_c08585eab02d948164d79cff2c574ff5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, قطاع الطاقة, أخبار الشرق الأوسط, سوق النفط, اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, قطاع الطاقة, أخبار الشرق الأوسط, سوق النفط, اقتصاد

وزارة الطاقة الأمريكية: الشرق الأوسط خفض إنتاج النفط في مايو بنحو 11 مليون برميل يوميا

17:25 GMT 09.06.2026
© Photoمناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري في مضيق هرمز
مناورات التحكم الذكي التي أجراها الحرس الثوري في مضيق هرمز - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
© Photo
تابعنا عبر
أفادت وزارة الطاقة الأمريكية بأن دول الشرق الأوسط خفّضت إنتاج النفط الشهر الماضي بنحو 11 مليون برميل يوميا مقارنة بمستويات ما قبل اندلاع الصراع في المنطقة في شباط/فبراير.
وقالت وزارة الطاقة الأمريكية في بيان، اليوم الثلاثاء: "لا تزال أسواق النفط العالمية شديدة التقلب، حيث أجبر انخفاض حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز منتجي النفط في الشرق الأوسط على خفض إنتاج النفط الخام بأكثر من 11 مليون برميل يوميا في أيار/مايو مقارنةً بمستويات ما قبل النزاع".
وأشارت وزارة الطاقة إلى أن هذا الانخفاض في الإنتاج أدى إلى تراجع كبير في المخزونات العالمية، والتي من المتوقع أن تنخفض بمعدل 6.3 مليون برميل يومياً.
البنك الدولي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.05.2026
مؤسسات دولية كبرى تحذر: تعطل الملاحة في مضيق هرمز يهدد أمن الطاقة والاقتصاد العالمي
29 مايو, 19:24 GMT
يُذكر أن التصعيد المتعلق بإيران، أدى إلى إغلاق فعلي لمضيق هرمز، الذي يعد مسارًا رئيسيًا لإمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال من دول الخليج العربي إلى الأسواق العالمية، كما انعكس ذلك على مستويات تصدير وإنتاج النفط لدول المنطقة، وعلى خلفية إغلاق المضيق، تشهد معظم دول العالم ارتفاعًا في أسعار الوقود والمنتجات الصناعية.

وفي مطلع الشهر الجاري، عقد رؤساء كل من وكالة الطاقة الدولية، وصندوق النقد الدولي، ومجموعة البنك الدولي، ومنظمة التجارة العالمية، اجتماعًا لبحث تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، وسبل تنسيق استجابة مؤسساتهم للتحديات الناجمة عنها، وفق بيان مشترك .

صورة من طائرة بدون طيار للسفن الراسية في مضيق هرمز كما تظهر من مسندم، عمان، 3 يونيو/ حزيران 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.06.2026
ترامب: سنفتح مضيق هرمز عقب توقيع اتفاق مع إيران خلال يومين أو ثلاثة أيام
05:28 GMT
وحذرت المؤسسات الدولية في البيان من أن استمرار تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، مشيرة إلى أن استمرار الاستنزاف السريع لمخزونات النفط العالمية قبيل ذروة الطلب الصيفي في نصف الكرة الشمالي يهدد أمن الوقود واستقرار الأسواق والمرونة الاقتصادية العالمية.
وأوضح البيان أن المشاركين ناقشوا أيضا آليات دعم الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة، بما في ذلك خيارات تعزيز التعاون والدعم الجماعي عبر إجراءات متعددة الأطراف وأخرى ثنائية، للتخفيف من الآثار الاقتصادية والتجارية الناجمة عن استمرار الحرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала