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الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" في صور ومناطق أخرى جنوبي اللبناني
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" في صور ومناطق أخرى جنوبي اللبناني
سبوتنيك عربي
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، باستهداف بنى تحتية ومنصات إطلاق لـ"حزب الله" في مدينة صور وعدة مناطق في جنوب لبنان. 10.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأعلن الجيش في بيان له: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي مواقع بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة صور وعدة مناطق في جنوب لبنان".وأردف: "في منطقة صور، قصف جيش الدفاع الإسرائيلي ستة مواقع بنية تحتية استخدمتها منظمة "حزب الله" لتنفيذ هجمات ضد دولة إسرائيل وضد جنود الجيش الإسرائيلي العاملين في جنوب لبنان".وأضاف: "في جنوب لبنان، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي منصات إطلاق جاهزة للاستخدام، وعناصر كانوا ينشطون في المناطق التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية، إضافة إلى مواقع أخرى للبنية التحتية الإرهابية".وأعلنت إسرائيل، اليوم الأربعاء، رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل شمالي البلاد، وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "تم رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل شمالي إسرائيل".ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".طهران: لدى إيران ولبنان عدو مشترك وهما لا تقاتلان نيابة عن بعضهما
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف بنى تحتية لـ"حزب الله" في صور ومناطق أخرى جنوبي اللبناني
04:28 GMT 10.06.2026 (تم التحديث: 04:51 GMT 10.06.2026)
أفاد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، باستهداف بنى تحتية ومنصات إطلاق لـ"حزب الله" في مدينة صور وعدة مناطق في جنوب لبنان.
وأعلن الجيش في بيان له: "خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي مواقع بنية تحتية تابعة لـ"حزب الله" في منطقة صور وعدة مناطق في جنوب لبنان".
وأردف: "في منطقة صور، قصف جيش الدفاع الإسرائيلي ستة مواقع بنية تحتية استخدمتها منظمة "حزب الله" لتنفيذ هجمات ضد دولة إسرائيل وضد جنود الجيش الإسرائيلي العاملين في جنوب لبنان".
وتابع البيان: "من بين الأهداف التي تم استهدافها موقع استخدمه عناصر من "حزب الله" لإطلاق طائرات مسيرة مفخخة باتجاه الجنود الإسرائيليين".
وأضاف: "في جنوب لبنان، استهدف جيش الدفاع الإسرائيلي منصات إطلاق جاهزة للاستخدام، وعناصر كانوا ينشطون في المناطق التي تعمل فيها القوات الإسرائيلية، إضافة إلى مواقع أخرى للبنية التحتية الإرهابية".
وأعلنت إسرائيل،
اليوم الأربعاء، رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل شمالي البلاد، وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه "تم رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل شمالي إسرائيل".
ودخل وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل حيز التنفيذ بعد منتصف الليل في 17 أبريل/ نيسان الماضي، بينما لا تزال القوات الإسرائيلية متمركزة في عمق جنوب لبنان.
ورغم أن الهدنة أوقفت إلى حد كبير الغارات الجوية
على بيروت وضواحيها، فإنها لم توقف القتال في جنوب لبنان بين إسرائيل و"حزب الله".