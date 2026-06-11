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الحرس الثوري الإيراني: أيدينا على الزناد وجاهزون لرد "حاسم ومؤلم" على أي عدوان
الحرس الثوري الإيراني: أيدينا على الزناد وجاهزون لرد "حاسم ومؤلم" على أي عدوان
سبوتنيك عربي
أكد الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية تتابع عن كثب تحركات خصومها، مشددًا على أنها في حالة جاهزية كاملة للرد "بشكل فوري وحاسم ومؤلم" على أي... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال الحرس الثوري، في بيان أصدره اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى عملية "الوعد الصادق 3" والحرب التي استمرت 12 يومًا، إن إيران أصبحت أكثر قوة واستعدادًا من أي وقت مضى، مستفيدة من الخبرات العسكرية المتراكمة خلال الحرب العراقية الإيرانية والصراعات الأخيرة، وتمتلك قدرات ردع متقدمة، بحسب ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا). وأضاف البيان أن ما وصفه بـ"الجبهة الصهيونية الأمريكية" أخفقت في تحقيق أهدافها رغم توظيف قدراتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية والإعلامية والاقتصادية، معتبرًا أن نتائج المواجهة عززت مكانة إيران وأثبتت فشل حسابات خصومها. ووصف البيان العملية بأنها محطة استراتيجية أظهرت قدرات إيران الصاروخية والمسيرة والسيبرانية، وأسهمت في تغيير معادلات الردع الإقليمية لصالح طهران. وأكد الحرس الثوري أن من أبرز نتائج العملية، وفق رؤيته، فشل الخصوم في تحقيق أهدافهم المعلنة، وتعزيز مكانة إيران الإقليمية والدولية، وترسيخ الثقة بقدراتها الدفاعية. وفي ختام بيانه، جدد الحرس الثوري تأكيده مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية والردعية لإيران، مشددًا على التمسك بمسار "العزة والاستقلال والتقدم" بالاستناد إلى الوحدة الوطنية والإمكانات المحلية.وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.كما كشف أنه سيجري محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ولفت إلى أنه تحدث بالفعل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن التطورات المرتبطة بالاتفاق.وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء".وتابع: أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيُعلن قريبا موعد ومكان توقيعه.
https://sarabic.ae/20260611/مكتب-نتنياهو-ترامب-بحث-مع-رئيس-الوزراء-مذكرة-تفاهم-مع-إيران-تمهيدا-للمفاوضات-1114274295.html
https://sarabic.ae/20260611/ترامب-إيران-ستتعهد-بموجب-الاتفاق-مع-أمريكا-بعدم-السعي-لامتلاك-سلاح-نووي-1114273931.html
https://sarabic.ae/20260611/الأمم-المتحدة-نعارض-خطط-ترامب-المعلنة-للسيطرة-على-جزيرة-خرج-الإيرانية--1114266456.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, أخبار تركيا اليوم

الحرس الثوري الإيراني: أيدينا على الزناد وجاهزون لرد "حاسم ومؤلم" على أي عدوان

20:52 GMT 11.06.2026
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان.
الحرس الثوري الإيراني ، تم إطلاق صاروخ كجزء من تدريبات الحرس في الخليج الفارسي وخليج عمان. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
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أكد الحرس الثوري الإيراني أن القوات المسلحة الإيرانية تتابع عن كثب تحركات خصومها، مشددًا على أنها في حالة جاهزية كاملة للرد "بشكل فوري وحاسم ومؤلم" على أي تهديد أو عدوان محتمل.
وقال الحرس الثوري، في بيان أصدره اليوم الخميس، بمناسبة ذكرى عملية "الوعد الصادق 3" والحرب التي استمرت 12 يومًا، إن إيران أصبحت أكثر قوة واستعدادًا من أي وقت مضى، مستفيدة من الخبرات العسكرية المتراكمة خلال الحرب العراقية الإيرانية والصراعات الأخيرة، وتمتلك قدرات ردع متقدمة، بحسب ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).
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مكتب نتنياهو: ترامب بحث مع رئيس الوزراء مذكرة تفاهم مع إيران تمهيدا للمفاوضات
20:36 GMT
وأضاف البيان أن ما وصفه بـ"الجبهة الصهيونية الأمريكية" أخفقت في تحقيق أهدافها رغم توظيف قدراتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية والإعلامية والاقتصادية، معتبرًا أن نتائج المواجهة عززت مكانة إيران وأثبتت فشل حسابات خصومها.
وأشار الحرس الثوري إلى أن استهداف قيادات عسكرية إيرانية خلال الحرب الأخيرة كان يهدف إلى إضعاف منظومة الردع الإيرانية، إلا أن تعيين قيادات بديلة بشكل سريع، إلى جانب تنفيذ عملية "الوعد الصادق 3"، أسهما في إحباط تلك الأهداف.
ووصف البيان العملية بأنها محطة استراتيجية أظهرت قدرات إيران الصاروخية والمسيرة والسيبرانية، وأسهمت في تغيير معادلات الردع الإقليمية لصالح طهران.
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
ترامب: إيران ستتعهد بموجب الاتفاق مع أمريكا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي
20:23 GMT
وأكد الحرس الثوري أن من أبرز نتائج العملية، وفق رؤيته، فشل الخصوم في تحقيق أهدافهم المعلنة، وتعزيز مكانة إيران الإقليمية والدولية، وترسيخ الثقة بقدراتها الدفاعية.
وفي ختام بيانه، جدد الحرس الثوري تأكيده مواصلة تعزيز القدرات الدفاعية والردعية لإيران، مشددًا على التمسك بمسار "العزة والاستقلال والتقدم" بالاستناد إلى الوحدة الوطنية والإمكانات المحلية.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
الأمم المتحدة: نعارض خطط ترامب المعلنة للسيطرة على جزيرة خرج الإيرانية
17:14 GMT
كما كشف أنه سيجري محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ولفت إلى أنه تحدث بالفعل مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن التطورات المرتبطة بالاتفاق.
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلغاء الضربات والقصف اللذين كانا مقررَين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن جميع الأطراف المعنية وافقت على النقاط النهائية للاتفاق الجاري التفاوض بشأنه.
وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" اليوم الخميس: "نظرا إلى أن المناقشات مع إيران تم رفعها إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وتمت الموافقة عليها، فقد ألغيت بصفتي رئيس أمريكا الضربات والقصف المقررين ضد إيران هذا المساء".
وتابع: أن "المناقشات والنقاط النهائية تمت الموافقة عليها من جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية والإمارات وقطر وتركيا وباكستان والبحرين والكويت والأردن ومصر وغيرها".
ولفت إلى أن الحصار البحري على إيران سيظل قائمًا حتى الانتهاء من الاتفاق، مؤكدًا أنه سيُعلن قريبا موعد ومكان توقيعه.
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