https://sarabic.ae/20260611/بعد-منعه-من-دخول-أمريكا-اليويفا-يمنح-مكافأة-تاريخية-للحكم-الصومالي-عمر-أرتان-1114264509.html

بعد منعه من دخول أمريكا.. "اليويفا" يمنح "مكافأة تاريخية" للحكم الصومالي عمر أرتان

بعد منعه من دخول أمريكا.. "اليويفا" يمنح "مكافأة تاريخية" للحكم الصومالي عمر أرتان

سبوتنيك عربي

اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم الصومالي، عمر أرتان، لإدارة كأس السوبر الأوروبية، رغم الجدل الذي رافقه بعد منعه من دخول أمريكا قبيل كأس العالم... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T15:38+0000

2026-06-11T15:38+0000

2026-06-11T15:38+0000

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وجاء في بيان "اليوفا": "عقب مشاورات مع الاتحاد الشقيق، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر اليويفا تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة السوبر الأوروبية 2026".وأشاد رئيس اليويفا، ألكسندر تشيفيرين، بالحكم أرتان، واصفًا إياه بأنه حكم شاب يمتلك خبرة جيدة، وقد أثبت كفاءته في بطولات الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أن هذا التعيين يعكس احترام الاتحاد لمهاراته التحكيمية.وأضاف تشيفيرين أن كرة القدم تهدف إلى تعزيز التقارب بين الشعوب، وأن اختيار أرتان يأتي تقديرًا لقدراته وإسهاماته في المستويات التحكيمية العليا.كما عبّر رئيس الاتحاد الأفريقي، باتريس موتسيبي، عن فخره بالحكم الصومالي، مشيرًا إلى أن تتويجه كأفضل حكم إفريقي لعام 2025 واختياره ضمن حكام كأس العالم 2026 يعكسان مكانته الدولية.واعتبر موتسيبي أن تكليفه بإدارة كأس السوبر الأوروبية يمثل إنجازًا مهما للحكم الصومالي وللحكام الأفارقة بشكل عام، ويجسد قدرة كرة القدم على توحيد الشعوب.وبعد ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاده من قائمة حكام كأس العالم المقبلة، واصفًا ما حدث بأنه “مؤسف”، مع التأكيد على أن قرارات الدخول إلى الدول تبقى خارج نطاق صلاحياته.وقد عاد الحكم إلى مقديشو حيث استُقبل بحفاوة، مع تأكيده رغبته في العودة للمشاركة في كأس العالم 2030.صحفي مغربي لـ"سبوتنيك": استبعاد حكم صومالي من مونديال 2026 يكشف أن كأس العالم ليس للجميعالسلطات الأمريكية تمنع حكما عربيا من المشاركة في مونديال 2026

https://sarabic.ae/20260609/صحفي-مغربي-لسبوتنيك--استبعاد-حكم-صومالي-من-مونديال-2026-يكشف-أن-كأس-العالم-ليس-للجميع-1114215847.html

https://sarabic.ae/20260608/السلطات-الأمريكية-تمنع-حكما-عربيا-من-المشاركة-في-مونديال-2026-1114173005.html

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