https://sarabic.ae/20260611/بعد-منعه-من-دخول-أمريكا-اليويفا-يمنح-مكافأة-تاريخية-للحكم-الصومالي-عمر-أرتان-1114264509.html
بعد منعه من دخول أمريكا.. "اليويفا" يمنح "مكافأة تاريخية" للحكم الصومالي عمر أرتان
بعد منعه من دخول أمريكا.. "اليويفا" يمنح "مكافأة تاريخية" للحكم الصومالي عمر أرتان
سبوتنيك عربي
اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم الصومالي، عمر أرتان، لإدارة كأس السوبر الأوروبية، رغم الجدل الذي رافقه بعد منعه من دخول أمريكا قبيل كأس العالم... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T15:38+0000
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وجاء في بيان "اليوفا": "عقب مشاورات مع الاتحاد الشقيق، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر اليويفا تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة السوبر الأوروبية 2026".وأشاد رئيس اليويفا، ألكسندر تشيفيرين، بالحكم أرتان، واصفًا إياه بأنه حكم شاب يمتلك خبرة جيدة، وقد أثبت كفاءته في بطولات الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أن هذا التعيين يعكس احترام الاتحاد لمهاراته التحكيمية.وأضاف تشيفيرين أن كرة القدم تهدف إلى تعزيز التقارب بين الشعوب، وأن اختيار أرتان يأتي تقديرًا لقدراته وإسهاماته في المستويات التحكيمية العليا.كما عبّر رئيس الاتحاد الأفريقي، باتريس موتسيبي، عن فخره بالحكم الصومالي، مشيرًا إلى أن تتويجه كأفضل حكم إفريقي لعام 2025 واختياره ضمن حكام كأس العالم 2026 يعكسان مكانته الدولية.واعتبر موتسيبي أن تكليفه بإدارة كأس السوبر الأوروبية يمثل إنجازًا مهما للحكم الصومالي وللحكام الأفارقة بشكل عام، ويجسد قدرة كرة القدم على توحيد الشعوب.وبعد ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاده من قائمة حكام كأس العالم المقبلة، واصفًا ما حدث بأنه “مؤسف”، مع التأكيد على أن قرارات الدخول إلى الدول تبقى خارج نطاق صلاحياته.وقد عاد الحكم إلى مقديشو حيث استُقبل بحفاوة، مع تأكيده رغبته في العودة للمشاركة في كأس العالم 2030.صحفي مغربي لـ"سبوتنيك": استبعاد حكم صومالي من مونديال 2026 يكشف أن كأس العالم ليس للجميعالسلطات الأمريكية تمنع حكما عربيا من المشاركة في مونديال 2026
https://sarabic.ae/20260609/صحفي-مغربي-لسبوتنيك--استبعاد-حكم-صومالي-من-مونديال-2026-يكشف-أن-كأس-العالم-ليس-للجميع-1114215847.html
https://sarabic.ae/20260608/السلطات-الأمريكية-تمنع-حكما-عربيا-من-المشاركة-في-مونديال-2026-1114173005.html
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رياضة, العالم, العالم العربي
رياضة, العالم, العالم العربي
بعد منعه من دخول أمريكا.. "اليويفا" يمنح "مكافأة تاريخية" للحكم الصومالي عمر أرتان
اختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) الحكم الصومالي، عمر أرتان، لإدارة كأس السوبر الأوروبية، رغم الجدل الذي رافقه بعد منعه من دخول أمريكا قبيل كأس العالم 2026.
وجاء في بيان "اليوفا": "عقب مشاورات مع الاتحاد الشقيق، الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، قرر اليويفا تعيين الحكم الصومالي عمر أرتان لإدارة مباراة السوبر الأوروبية 2026".
وتجمع المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، وأستون فيلا الإنجليزي، بطل الدوري الأوروبي، على أن تُقام في 12 أغسطس/آب بمدينة سالزبورغ في النمسا.
وأشاد رئيس اليويفا، ألكسندر تشيفيرين، بالحكم أرتان، واصفًا إياه بأنه حكم شاب يمتلك خبرة جيدة، وقد أثبت كفاءته في بطولات الاتحاد الإفريقي"، مؤكدا أن هذا التعيين يعكس احترام الاتحاد لمهاراته التحكيمية.
وأضاف تشيفيرين أن كرة القدم تهدف إلى تعزيز التقارب بين الشعوب، وأن اختيار أرتان يأتي تقديرًا لقدراته وإسهاماته في المستويات التحكيمية العليا.
من جهته، أوضح "اليويفا" أن هذا القرار يأتي ضمن إطار تعاون مشترك مع الاتحاد الأفريقي (كاف)، بهدف دعم الشراكة بين المؤسستين وتعزيز قيم الوحدة والمساواة وعدم التمييز في كرة القدم.
كما عبّر رئيس الاتحاد الأفريقي، باتريس موتسيبي، عن فخره بالحكم الصومالي، مشيرًا إلى أن تتويجه كأفضل حكم إفريقي لعام 2025 واختياره ضمن حكام كأس العالم 2026 يعكسان مكانته الدولية.
واعتبر موتسيبي أن تكليفه بإدارة كأس السوبر الأوروبية يمثل إنجازًا مهما للحكم الصومالي وللحكام الأفارقة بشكل عام، ويجسد قدرة كرة القدم على توحيد الشعوب.
وفي السياق ذاته، كان أرتان قد مُنع من دخول الولايات المتحدة رغم حصوله على تأشيرة، بعد وصوله إلى مطار ميامي، حيث ذكرت مصادر أمريكية أن المنع جاء بسبب وجود ارتباطات مزعومة بأشخاص يشتبه في صلتهم بأنشطة إرهابية، وهو ما أدى إلى اعتباره غير مؤهل للدخول.
وبعد ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم استبعاده من قائمة حكام كأس العالم المقبلة، واصفًا ما حدث بأنه “مؤسف”، مع التأكيد على أن قرارات الدخول إلى الدول تبقى خارج نطاق صلاحياته.
وقد عاد الحكم إلى مقديشو حيث استُقبل بحفاوة، مع تأكيده رغبته في العودة للمشاركة في كأس العالم 2030.