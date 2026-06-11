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دميترييف يكشف موعد لقائه مع ويتكوف وكوشنر
دميترييف يكشف موعد لقائه مع ويتكوف وكوشنر
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأنه تحدث عدة مرات هذا... 11.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-11T05:50+0000
2026-06-11T05:50+0000
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وقال خلال إحاطة صحفية: "لا نرغب في تحديد إطار زمني واضح، لكننا على تواصل دائم. تحدثنا عدة مرات هذا الأسبوع ونتوقع التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف. لا أريد تحديد مواعيد مُعينة، ولكن سيكون هناك أيضًا لقاء دوري في يونيو/حزيران".وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن روسيا ترحّب باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني.وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "نرحب باستعداد واشنطن لمواصلة بذل المساعي الحميدة وتقديم المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا".وتابع: "بمجرد أن يكون الأمريكيون مستعدين لاستئناف العلاقات بشكل حقيقي، سنرد بالمثل".روسيا تدعو مجلس الأمن لدعم الحل الدبلوماسي بشأن إيران وتؤكد استعدادها للمساعدةموسكو: روسيا مستعدة لإقامة علاقات جديدة مع الولايات المتحدة والكرة في ملعب واشنطن
https://sarabic.ae/20260607/دميترييف-حول-انيهار-شعبية-ميرتس-يواجه-رفضا-واسعا-من-الألمانيين-1114135035.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

دميترييف يكشف موعد لقائه مع ويتكوف وكوشنر

05:50 GMT 11.06.2026
© POOL / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
© POOL
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صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأنه تحدث عدة مرات هذا الأسبوع مع المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، وأن لقاءهم مقرر في يونيو/حزيران.
وقال خلال إحاطة صحفية: "لا نرغب في تحديد إطار زمني واضح، لكننا على تواصل دائم. تحدثنا عدة مرات هذا الأسبوع ونتوقع التوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف. لا أريد تحديد مواعيد مُعينة، ولكن سيكون هناك أيضًا لقاء دوري في يونيو/حزيران".
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.06.2026
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7 يونيو, 07:28 GMT
وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، صرّح في وقت سابق، بأن روسيا ترحّب باستعداد الولايات المتحدة الأمريكية لمواصلة المساعدة في تسوية النزاع الأوكراني.
وقال بيسكوف خلال إحاطة صحفية: "نرحب باستعداد واشنطن لمواصلة بذل المساعي الحميدة وتقديم المساعدة في حل الأزمة المتعلقة بأوكرانيا".

وأضاف: "يواصل الأمريكيون ربط كل شيء بالتوصل إلى تسوية في أوكرانيا، ويعتقدون أن التوصل إلى تسوية في أوكرانيا يأتي أولاً، ثم تطوير العلاقات في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والثقافية. ونحن نرى أن هذا نهج خاطئ".

وتابع: "بمجرد أن يكون الأمريكيون مستعدين لاستئناف العلاقات بشكل حقيقي، سنرد بالمثل".
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