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دميترييف حول انيهار شعبية ميرتس: يواجه رفضا واسعا من الألمانيين
دميترييف حول انيهار شعبية ميرتس: يواجه رفضا واسعا من الألمانيين
سبوتنيك عربي
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن المستشار الألماني... 07.06.2026, سبوتنيك عربي
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وقال دميترييف، معلقًا على نتائج استطلاع أجراها أحد المعاهد الغربية حول أن عددًا قليلًا من الألمانيين راضون عن أداء المستشار الألماني: "ماذا ينبغي على المستشار ميرتس أن يفعله، إذا كان 15% فقط من الألمانيين راضون عن أدائه، و77% غير راضين؟".ووفقًا لدراسة أجراها معهد "إينسا" لعلم الاجتماع بتكليف من صحيفة ألمانية، "لا يزال 15% فقط من المستطلعة آراؤهم راضين عن أداء فريدريش ميرتس، وهو أدنى مستوى مسجل... في المقابل، يشعر 77% من المواطنين بالاستياء من المستشار".وأجري الاستطلاع في الفترة من 1 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري، وشمل 1206 أشخاص، حيث أن هامش الخطأ نحو 3%، على حد قول المعهد.دميترييف: الحوار بين روسيا وأمريكا مستمر ويجري في مسارات عديدةوزير الطاقة السعودي: العلاقات مع روسيا ستزداد قوة في السنوات المقبلة
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دميترييف حول انيهار شعبية ميرتس: يواجه رفضا واسعا من الألمانيين
07:28 GMT 07.06.2026 (تم التحديث: 07:31 GMT 07.06.2026)
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، بأن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، يواجه رفضًا شعبيًا واسعًا في بلاده، في ظل انخفاض شعبيته.
وقال دميترييف، معلقًا على نتائج استطلاع أجراها أحد المعاهد الغربية حول أن عددًا قليلًا من الألمانيين راضون عن أداء المستشار الألماني: "ماذا ينبغي على المستشار ميرتس أن يفعله، إذا كان 15% فقط من الألمانيين راضون عن أدائه، و77% غير راضين؟".
ووفقًا لدراسة أجراها معهد "إينسا" لعلم الاجتماع بتكليف من صحيفة ألمانية، "لا يزال 15% فقط من المستطلعة آراؤهم راضين عن أداء فريدريش ميرتس، وهو أدنى مستوى مسجل... في المقابل، يشعر 77% من المواطنين بالاستياء من المستشار".
وتراجعت نسبة تأييد ميرتس بأربع نقاط مئوية، منذ نهاية أبريل/ نيسان الماضي. في الوقت نفسه، لا يشعر سوى 16% من الألمانيين بالرضا عن الحكومة الائتلافية الحالية، بينما أعرب 78% من المستطلعة آراؤهم عن رأي مخالف.
وأجري الاستطلاع في الفترة من 1 إلى 5 يونيو/ حزيران الجاري، وشمل 1206 أشخاص، حيث أن هامش الخطأ نحو 3%، على حد قول المعهد.