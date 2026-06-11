https://sarabic.ae/20260611/نائب-وزير-الخارجية-الإيراني-العدوان-الأمريكي-لا-يكتسب-الشرعية-عبر-التلاعب-بالألفاظ-1114264110.html

نائب وزير الخارجية الإيراني: العدوان الأمريكي لا يكتسب الشرعية عبر "التلاعب بالألفاظ"

نائب وزير الخارجية الإيراني: العدوان الأمريكي لا يكتسب الشرعية عبر "التلاعب بالألفاظ"

سبوتنيك عربي

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب آبادي، اليوم الخميس، أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على أهداف داخل الأراضي الإيرانية تمثل... 11.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-11T15:16+0000

2026-06-11T15:16+0000

2026-06-11T15:16+0000

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وقال غريب آبادي إن وصف هذه الهجمات بأنها "دفاع عن النفس"، كما ورد في بيان القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، لا يترتب عليه أي أثر قانوني، مشددًا على أن "المعتدي لا يفلت من تبعات أفعاله بتغيير المسميات"، وأن العدوان العسكري "لا يصبح مشروعًا من خلال اختلاق الألفاظ والتلاعب بها"، بحسب ما ذكرت وکالة الجمهوریة الإسلامیة الایرانیة للأنباء (إرنا). وأضاف، في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الخميس، أن الهجمات الأمريكية تمثل أيضًا خرقًا واسعًا وتقويضًا لمعنى وقف إطلاق النار. وحمّل غريب آبادي الولايات المتحدة، وكل الأطراف التي شاركت أو سهلت أو ساعدت في تنفيذ الهجمات، المسؤولية الكاملة عن تبعات ما وصفه بـ"الإجراء غير القانوني والخطير".وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم الخميس، أن قواتها بدأت، تنفيذ ضربات وصفتها بـ "الدفاعية" ضد أهداف متعددة في إيران، وقالت: "بدأت القوات ضربات دفاعية إضافية اليوم الساعة 5:15 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة ضد أهداف متعددة في إيران".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح أمس الأربعاء، بأن الولايات المتحدة على وشك التوصل إلى اتفاق مع إيران وتسعى إلى اتفاق قابل للتنفيذ، مؤكدًا أن الاتفاق مع إيران بات جاهزًا بالكامل ولم يتبق سوى التوقيع عليه.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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