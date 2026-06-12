https://sarabic.ae/20260612/الحرس-الثوري-الإيراني-مهددا-أمريكا-ستندم-إذا-أرادت-تكرار-تجاربها-الفاشلة-1114278103.html

الحرس الثوري الإيراني مهددا أمريكا: ستندم إذا أرادت تكرار تجاربها الفاشلة

الحرس الثوري الإيراني مهددا أمريكا: ستندم إذا أرادت تكرار تجاربها الفاشلة

سبوتنيك عربي

أكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني العميد حسين محبي، اليوم الجمعة، أن "أمريكا ستندم إذا أرادت تكرار تجاربها الفاشلة السابقة"، وفق تعبيره. 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T05:33+0000

2026-06-12T05:33+0000

2026-06-12T05:33+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن العميد محبي، في تصريح صحفي له أن "من جرَّب المجرّب، حلَّت به الندامة، فمن يسعى لإعادة اختبار أمر جُرب من قبل، لن يحصد سوى الندم".وأضاف: "إذا كانت أمريكا تريد تكرار هزائمها السابقة مرّة أخرى، فستندم بالتأكيد".وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، نقلًا عن دبلوماسي من إحدى دول الوساطة بين واشنطن وطهران ومسؤول أمريكي، بأن "مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المتوقع توقيعها خلال الأيام المقبلة، تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم عبور، إلى جانب تخفيف للعقوبات المفروضة على طهران".وقالت إحدى تلك الوسائل إن "المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما يشمل التهدئة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، على أن تشهد هذه الفترة إجراء مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".ونقلت الوسيلة عن المسؤول أمريكي قوله إن "ترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم داخل إيران نفسها تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة".وأوضحت أن تنفيذ أي خطوات عملية مرتبطة بالبرنامج النووي سيبقى مرهونًا بالتوصل إلى اتفاق إضافي أكثر تفصيلًا، وهو أمر لا يزال غير مضمون في ظل التعقيدات التي ظهرت خلال المفاوضات الجارية.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح أمس الخميس، أن "إيران ستتعهد، بموجب الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي"، عى حد قوله.وأضاف: "إيران وافقت على ذلك"، وأوضح أن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون وثيقة مفصّلة، وقال: "إنها مذكرة تفاهم مفصّلة للغاية"، مشيرًا إلى أن الوثيقة حظيت بموافقة العديد من الدول، وأن "الجميع يريد استكمالها".

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