https://sarabic.ae/20260612/طهران-مواجهة-مع-سفينة-مخالفة-قرب-مضيق-هرمز-1114276648.html

طهران: مواجهة مع سفينة مخالفة قرب مضيق هرمز

طهران: مواجهة مع سفينة مخالفة قرب مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الجمعة، أن القوات الإيرانية لم تسمح لناقلة بدخول مضيق هرمز دون تنسيق مسبق، وذلك بعد سماع دوي انفجارين بالقرب من مدينة بندر عباس... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T00:44+0000

2026-06-12T00:44+0000

2026-06-12T00:44+0000

مضيق هرمز

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

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ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني، عن مصدر بالقوات البحرية التابعة للحرس الثوري، بأن أصوات الانفجارات التي سُمعت في منطقة سيريك بمحافظة هرمزغان كانت مرتبطة بعملية نفذتها القوات الإيرانية ضد سفينة مخالفة حاولت عبور مضيق هرمز.وأضاف المصدر أن السفينة "كانت ناقلة نفط حاولت المرور عبر المضيق"، مشيراً إلى أنها اضطرت في النهاية إلى الامتثال للتحذيرات الصادرة عن البحرية الإيرانية والتوقف عن محاولة العبور.وأكد المصدر أن ناقلة النفط أوقفت محاولة العبور بعد التحذيرات الصادرة عن البحرية الإيرانية، وفق ما أوردته وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.وأمس الخميس، أعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي التابع للقوات المسلحة الإيرانية، إغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية، بما يشمل ناقلات النفط والسفن التجارية، محذرًا من أن أي محاولة لعبور المضيق ستتعرض للاستهداف.وقال مقر "خاتم الأنبياء" في بيان له إنه "في ظل استمرار الأعمال العدائية التي ترتكبها الولايات المتحدة الإجرامية، ومع بدء هجمات جيشها المعتدي على بعض المناطق الجنوبية في محافظة هرمزغان، يُعلن اعتبارًا من هذه اللحظة إغلاق مضيق هرمز أمام مرور جميع أنواع السفن، سواء كانت ناقلات نفط أو سفنًا تجارية، بسبب الوضع الأمني غير المستقر في المنطقة، وأي محاولة للعبور ستتعرض للاستهداف".وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدا أن مضيق هرمز سيُعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.كما أعلن الرئيس الأمريكي، عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران مساء اليوم الخميس، مشيرا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260610/خاتم-الأنبياء-الإيراني-يعلن-إغلاق-مضيق-هرمز-أمام-جميع-السفن-والناقلات-1114245129.html

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