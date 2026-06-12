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بعد أشهر من التصعيد... واشنطن وطهران تتفقان على "خطوة مفاجئة"
بعد أشهر من التصعيد... واشنطن وطهران تتفقان على "خطوة مفاجئة"
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، نقلًا عن دبلوماسي من إحدى دول الوساطة بين واشنطن وطهران ومسؤول أمريكي، بأن "مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة... 12.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-12T04:17+0000
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وقالت إحدى تلك الوسائل إن "المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما يشمل التهدئة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، على أن تشهد هذه الفترة إجراء مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".ونقلت الوسيلة عن المسؤول أمريكي قوله إن "ترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم داخل إيران نفسها تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح يوم أمس الخميس، أن "إيران ستتعهد، بموجب الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي"، عى حد قوله.وأضاف: "إيران وافقت على ذلك"، وأوضح أن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون وثيقة مفصّلة، وقال: "إنها مذكرة تفاهم مفصّلة للغاية"، مشيرًا إلى أن الوثيقة حظيت بموافقة العديد من الدول، وأن "الجميع يريد استكمالها".طهران: مواجهة مع سفينة مخالفة قرب مضيق هرمزترامب: أعتقد أن خامنئي وافق على الاتفاق مع أمريكا
https://sarabic.ae/20260611/مكتب-نتنياهو-ترامب-بحث-مع-رئيس-الوزراء-مذكرة-تفاهم-مع-إيران-تمهيدا-للمفاوضات-1114274295.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار روسيا, العالم, العالم العربي

بعد أشهر من التصعيد... واشنطن وطهران تتفقان على "خطوة مفاجئة"

04:17 GMT 12.06.2026 (تم التحديث: 04:49 GMT 12.06.2026)
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifardالعاصمة الإيرانية طهران
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
© Photo / Unsplash/ Alireza Heydarifard
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أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، نقلًا عن دبلوماسي من إحدى دول الوساطة بين واشنطن وطهران ومسؤول أمريكي، بأن "مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران، والتي من المتوقع توقيعها خلال الأيام المقبلة، تتضمن إعادة فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم عبور، إلى جانب تخفيف للعقوبات المفروضة على طهران".
وقالت إحدى تلك الوسائل إن "المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما يشمل التهدئة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، على أن تشهد هذه الفترة إجراء مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".

وأضافت أن "الاتفاق يتضمن إطارًا للتعامل مع مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، إلا أن أي إجراءات عملية تتعلق بالبرنامج النووي ستكون مشروطة بالتوصل إلى اتفاق ثانٍ أكثر تفصيلًا بين الجانبين"، مشيرة إلى أن "إيران ستلتزم، بموجب المذكرة، بعدد من الخطوات في المجال النووي، وفي مقدمتها عدم امتلاك سلاح نووي ومعالجة قضية مخزون اليورانيوم المخصّب".

ونقلت الوسيلة عن المسؤول أمريكي قوله إن "ترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم داخل إيران نفسها تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة".

وأوضحت أن تنفيذ أي خطوات عملية مرتبطة بالبرنامج النووي سيبقى مرهونًا بالتوصل إلى اتفاق إضافي أكثر تفصيلًا، وهو أمر لا يزال غير مضمون في ظل التعقيدات التي ظهرت خلال المفاوضات الجارية.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.06.2026
مكتب نتنياهو: ترامب بحث مع رئيس الوزراء مذكرة تفاهم مع إيران تمهيدا للمفاوضات
أمس, 20:36 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح يوم أمس الخميس، أن "إيران ستتعهد، بموجب الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي"، عى حد قوله.

وقال ترامب للصحفيين: "إيران، وهذا هو البند الأكثر أهمية بالنسبة لي، لن تمتلك سلاحًا نوويًا بأي شكل من الأشكال ولن تسعى للحصول عليه".

وأضاف: "إيران وافقت على ذلك"، وأوضح أن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون وثيقة مفصّلة، وقال: "إنها مذكرة تفاهم مفصّلة للغاية"، مشيرًا إلى أن الوثيقة حظيت بموافقة العديد من الدول، وأن "الجميع يريد استكمالها".
طهران: مواجهة مع سفينة مخالفة قرب مضيق هرمز
ترامب: أعتقد أن خامنئي وافق على الاتفاق مع أمريكا
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