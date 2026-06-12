https://sarabic.ae/20260612/بعد-أشهر-من-التصعيد-واشنطن-وطهران-تتفقان-على-خطوة-مفاجئة-1114277484.html

بعد أشهر من التصعيد... واشنطن وطهران تتفقان على "خطوة مفاجئة"

بعد أشهر من التصعيد... واشنطن وطهران تتفقان على "خطوة مفاجئة"

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام غربية، اليوم الجمعة، نقلًا عن دبلوماسي من إحدى دول الوساطة بين واشنطن وطهران ومسؤول أمريكي، بأن "مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T04:17+0000

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وقالت إحدى تلك الوسائل إن "المذكرة تنص على تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يومًا، بما يشمل التهدئة بين إسرائيل و"حزب الله" في لبنان، على أن تشهد هذه الفترة إجراء مفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني".ونقلت الوسيلة عن المسؤول أمريكي قوله إن "ترامب وافق على خيار يقضي بخفض مستوى تخصيب اليورانيوم داخل إيران نفسها تحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة".وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرّح يوم أمس الخميس، أن "إيران ستتعهد، بموجب الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه مع الولايات المتحدة، بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي"، عى حد قوله.وأضاف: "إيران وافقت على ذلك"، وأوضح أن مذكرة التفاهم المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران ستكون وثيقة مفصّلة، وقال: "إنها مذكرة تفاهم مفصّلة للغاية"، مشيرًا إلى أن الوثيقة حظيت بموافقة العديد من الدول، وأن "الجميع يريد استكمالها".طهران: مواجهة مع سفينة مخالفة قرب مضيق هرمزترامب: أعتقد أن خامنئي وافق على الاتفاق مع أمريكا

https://sarabic.ae/20260611/مكتب-نتنياهو-ترامب-بحث-مع-رئيس-الوزراء-مذكرة-تفاهم-مع-إيران-تمهيدا-للمفاوضات-1114274295.html

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