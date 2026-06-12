https://sarabic.ae/20260612/ردا-على-بيان-23-دولة-غريب-آبادي-وحدة-الأراضي-الإيرانية-وأمنها-القومي-لن-يكونا-ضمن-صفقة-دعائية-1114289485.html

ردا على بيان 23 دولة... غريب آبادي: وحدة الأراضي الإيرانية وأمنها القومي لن يكونا ضمن صفقة دعائية

ردا على بيان 23 دولة... غريب آبادي: وحدة الأراضي الإيرانية وأمنها القومي لن يكونا ضمن صفقة دعائية

سبوتنيك عربي

رفض نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية، كاظم غريب آبادي، اليوم الجمعة، البيان الصادر عن عدد من الدول بشأن الأنشطة التهديدية المنسوبة إلى... 12.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-12T12:56+0000

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ونشر غريب آبادي تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "إكس"، أوضح من خلالها، أن "السيادة ووحدة الأراضي والأمن القومي لإيران لن يكونا ضمن صفقة دعائية".وجاءت تصريحات آبادي ردا على البيان المشترك الذي أصدرته كل من الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة من بينها بريطانيا وألمانيا والنمسا وفرنسا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، بشأن الحرس الثوري الإيراني والمؤسسات الأمنية الأخرى في إيران.واتهم البيان كل من "منظمة استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس، ووزارة الأمن الإيرانية" بـ"التآمر والقيام بأعمال عدائية" في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا.وأفاد غريب آبادي بأن "هذا البيان هو مجموعة من الاتهامات السياسية غير المستندة إلى دليل والمرفوضة جملة وتفصيلا"، مضيفًا أن "أي عمل عدائي، أو أي اتهام بلا دليل، أو أي مشاركة في مشروع الضغط على إيران، سيواجه برد قانوني وسياسي وقوي من إيران، بالإضافة إلى إجراء متبادل ومتناسب".وكان الرئيس الأمريكي أعلن، أمس الخميس، عبر منصة "تروث سوشال"، أنه ألغى تنفيذ غارات جوية كان من المقرر توجيهها ضد إيران مساء أمس، مضيفًا أنه سيعلن قريبًا عن مكان وزمان توقيع اتفاق معها.وأشار ترامب إلى أن "البنود النهائية للاتفاق مع إيران تمت الموافقة عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى".وفي وقت لاحق، صرّح ترامب للصحافيين بأنه يفهم أن القيادة الإيرانية وافقت على توقيع الاتفاق مع الولايات المتحدة، مرجّحًا أن الاتفاق "قد يتم توقيعه خلال عطلة نهاية الأسبوع الجارية"، على حد قوله.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، واستمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران، بوساطة باكستانية، في 8 أبريل/نيسان الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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