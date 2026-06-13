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خطوط التماس
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إسلام آباد والرياض ترحبان ببلوغ المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرحلتها النهائية
إسلام آباد والرياض ترحبان ببلوغ المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرحلتها النهائية
سبوتنيك عربي
رحّب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بالمرحلة النهائية من المفاوضات بين الولايات المتحدة... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T15:49+0000
2026-06-13T15:49+0000
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وقالت الوزارة الباكستانية، في بيان، إن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي سير المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، معربين عن أملهما في أن تسهم هذه العملية في تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة. وأضاف البيان أن وزير الخارجية السعودي أشاد بجهود باكستان المستمرة في دعم الوساطة والحوار خلال مختلف مراحل التفاوض. وأشار البيان إلى أن باكستان تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التوترات في المنطقة.وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260613/قاليباف-صامدون-حتى-الرمق-الأخير-من-أجل-عزة-إيران-وانتصارها-النهائي-1114315673.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, باكستان
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, باكستان

إسلام آباد والرياض ترحبان ببلوغ المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرحلتها النهائية

15:49 GMT 13.06.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار
وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© Sputnik . Yuri Kochetkov
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رحّب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بالمرحلة النهائية من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مع الإشارة إلى أن مراسم التوقيع الإلكتروني على الاتفاق مقررة يوم الأحد، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت.
وقالت الوزارة الباكستانية، في بيان، إن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي سير المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، معربين عن أملهما في أن تسهم هذه العملية في تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.
وأضاف البيان أن وزير الخارجية السعودي أشاد بجهود باكستان المستمرة في دعم الوساطة والحوار خلال مختلف مراحل التفاوض.
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كما تناول الجانبان الاستعدادات لاجتماع وزراء خارجية دول "الرباعية الإقليمية"، المقرر عقده في مصر خلال وقت لاحق من الشهر الجاري.
وأشار البيان إلى أن باكستان تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التوترات في المنطقة.
وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
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وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.
كما أعلن الرئيس الأمريكي عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران، مساء الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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