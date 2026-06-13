https://sarabic.ae/20260613/إسلام-آباد-والرياض-ترحبان-ببلوغ-المحادثات-الأمريكية-الإيرانية-مرحلتها-النهائية--1114320485.html

إسلام آباد والرياض ترحبان ببلوغ المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرحلتها النهائية

إسلام آباد والرياض ترحبان ببلوغ المفاوضات الأمريكية الإيرانية مرحلتها النهائية

سبوتنيك عربي

رحّب وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بالمرحلة النهائية من المفاوضات بين الولايات المتحدة... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T15:49+0000

2026-06-13T15:49+0000

2026-06-13T15:49+0000

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وقالت الوزارة الباكستانية، في بيان، إن الوزيرين بحثا خلال اتصال هاتفي سير المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران، معربين عن أملهما في أن تسهم هذه العملية في تحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة. وأضاف البيان أن وزير الخارجية السعودي أشاد بجهود باكستان المستمرة في دعم الوساطة والحوار خلال مختلف مراحل التفاوض. وأشار البيان إلى أن باكستان تواصل دعم الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التوترات في المنطقة.وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

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