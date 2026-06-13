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هل سيصمم "المقص الجيني" أطفالا خارقين و يطيل عمر البشر
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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عالم سبوتنيك
ترامب يعلن أن الاتفاق مع إيران ربما يتم توقيعه خلال أيام، إسرائيل بصدد تنفيذ أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
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خطوط التماس
سورية في مواجهة الاجتياح الإسرائيلي للبنان 1982 – 1985
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
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10:48 GMT
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
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https://sarabic.ae/20260613/إلى-أي-مدى-تتأثر-أسعار-النفط-باتفاق-واشنطن-وإيران-1114320744.html
إلى أي مدى تتأثر أسعار النفط باتفاق واشنطن وإيران؟
إلى أي مدى تتأثر أسعار النفط باتفاق واشنطن وإيران؟
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مركز العراق للطاقة، الدكتور فرات الموسوي، أن مشهد الطاقة العالمي يمر حاليا بواحدة من أعقد فتراته التاريخية نتيجة الصراع الأخير المرتبط بملف حرب إيران... 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T16:02+0000
2026-06-13T16:02+0000
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وقال الموسوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الأسواق تترقب حاليا بحذر شديد المفاوضات الجارية للوصول إلى اتفاق سلام، وأنه ورغم التوقعات التي تشير إلى انخفاض طفيف في أسعار خام برنت لتصل إلى متوسط 105 دولارات للبرميل خلال الصيف الحالي، فإن التراجع الحاد أو الهبوط السريع يبقى مستبعدا تماما في المدى المنظور.وأشار إلى أن إعادة تشغيل خطوط الملاحة واستعادة مستويات الإنتاج السابقة لن تحدث "بلمسة زر"، حيث تؤكد التقارير الفنية أن العودة الكاملة لتدفقات النفط عبر المضيق قد تمتد حتى الربع الأول من عام 2027، وهو ما يجعل التذبذب المائل للاستقرار عند مستويات مرتفعة هو السمة الغالبة للأشهر المقبلة.وأوضح رئيس مركز العراق للطاقة أن هناك أربعة عوامل رئيسية تتحكم في الأسواق حاليا، يأتي في مقدمتها وتيرة فتح مضيق هرمز الذي كان ينقل نحو 21% من تجارة النفط الخام عالميا قبل الأزمة، وأن سياسات تحالف "أوبك+" وانضباطه في خفض الإنتاج الإلزامي بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2026 يمنع حدوث أي وفرة مفرطة في المعروض، بالتزامن مع سحب هائل من المخزونات العالمية يُقدر بـ 7.6 مليون برميل يومياً لمواجهة شح الأسواق، فضلاً عن ضغوط التغير المناخي التي ترفع الطلب على الغاز والكهرباء.ويرى الموسوي أن الدول المستهلكة الكبرى تواجه تحديا جسيما في إعادة ملء "المخزونات الاستراتيجية" بعد التسييل الضخم الذي نفذته لتهدئة الأسواق، حيث اتفقت 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية على تعويض كميات طارئة بلغت نحو 400 مليون برميل لضمان أمنها القومي، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي هبط إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1983 ليصل إلى 349 مليون برميل فقط.وذكر الخبير النفطي أن وزارة الطاقة الأمريكية تتبع حاليا "آلية تعويض ذكية" عبر عقود المقايضة لتجنب الضغط على الأسعار، حيث يتم منح شركات التجارة برميلا اليوم مقابل التزامها بإعادة كمية أكبر لاحقاً، وقد تم التعاقد بالفعل على إعادة 133 مليون برميل تبدأ في التدفق للمخازن الأمريكية مطلع العام المقبل.وشدد على أن الأسواق لن تشهد انهيارا في الأسعار، لأن أي تراجع سيحفز الدول للتدخل كـ "مشتري قوي" لإعادة بناء مخزوناتها المفقودة، مما يضع أرضية صلبة تمنع الأسعار من الهبوط دون مستوى 80 إلى 85 دولاراً لبرميل برنت في المستقبل القريب.وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
https://sarabic.ae/20260613/قاليباف-صامدون-حتى-الرمق-الأخير-من-أجل-عزة-إيران-وانتصارها-النهائي-1114315673.html
https://sarabic.ae/20260612/سويسرا-تعرض-استضافة-توقيع-اتفاقية-السلام-بين-أمريكا-وإيران-1114304201.html
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محمد حميدة
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أخبار الشرق الأوسط, إيران, موسكو, غزة, لبنان, إسرائيل
أخبار الشرق الأوسط, إيران, موسكو, غزة, لبنان, إسرائيل

إلى أي مدى تتأثر أسعار النفط باتفاق واشنطن وإيران؟

16:02 GMT 13.06.2026
© Photo / Unsplash/ Georg Eiermannناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
© Photo / Unsplash/ Georg Eiermann
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- سبوتنيك عربي
محمد حميدة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في مصر
كل المواضيع
أكد رئيس مركز العراق للطاقة، الدكتور فرات الموسوي، أن مشهد الطاقة العالمي يمر حاليا بواحدة من أعقد فتراته التاريخية نتيجة الصراع الأخير المرتبط بملف حرب إيران وإغلاق مضيق هرمز.
وقال الموسوي، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إن الأسواق تترقب حاليا بحذر شديد المفاوضات الجارية للوصول إلى اتفاق سلام، وأنه ورغم التوقعات التي تشير إلى انخفاض طفيف في أسعار خام برنت لتصل إلى متوسط 105 دولارات للبرميل خلال الصيف الحالي، فإن التراجع الحاد أو الهبوط السريع يبقى مستبعدا تماما في المدى المنظور.
وأضاف أن أي اتفاق مرتقب قد يكون محدودا وجزئيا في مراحله الأولى وفقاً لتقديرات البنك الدولي، مما يترك أزمة مضيق هرمز دون حل كامل وفوري.
محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 13.06.2026
قاليباف: صامدون حتى الرمق الأخير من أجل عزة إيران وانتصارها النهائي
12:45 GMT
وأشار إلى أن إعادة تشغيل خطوط الملاحة واستعادة مستويات الإنتاج السابقة لن تحدث "بلمسة زر"، حيث تؤكد التقارير الفنية أن العودة الكاملة لتدفقات النفط عبر المضيق قد تمتد حتى الربع الأول من عام 2027، وهو ما يجعل التذبذب المائل للاستقرار عند مستويات مرتفعة هو السمة الغالبة للأشهر المقبلة.
وأوضح رئيس مركز العراق للطاقة أن هناك أربعة عوامل رئيسية تتحكم في الأسواق حاليا، يأتي في مقدمتها وتيرة فتح مضيق هرمز الذي كان ينقل نحو 21% من تجارة النفط الخام عالميا قبل الأزمة، وأن سياسات تحالف "أوبك+" وانضباطه في خفض الإنتاج الإلزامي بمقدار مليوني برميل يومياً حتى نهاية عام 2026 يمنع حدوث أي وفرة مفرطة في المعروض، بالتزامن مع سحب هائل من المخزونات العالمية يُقدر بـ 7.6 مليون برميل يومياً لمواجهة شح الأسواق، فضلاً عن ضغوط التغير المناخي التي ترفع الطلب على الغاز والكهرباء.
ويرى الموسوي أن الدول المستهلكة الكبرى تواجه تحديا جسيما في إعادة ملء "المخزونات الاستراتيجية" بعد التسييل الضخم الذي نفذته لتهدئة الأسواق، حيث اتفقت 32 دولة عضو في وكالة الطاقة الدولية على تعويض كميات طارئة بلغت نحو 400 مليون برميل لضمان أمنها القومي، لافتا إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي الأمريكي هبط إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 1983 ليصل إلى 349 مليون برميل فقط.
وذكر الخبير النفطي أن وزارة الطاقة الأمريكية تتبع حاليا "آلية تعويض ذكية" عبر عقود المقايضة لتجنب الضغط على الأسعار، حيث يتم منح شركات التجارة برميلا اليوم مقابل التزامها بإعادة كمية أكبر لاحقاً، وقد تم التعاقد بالفعل على إعادة 133 مليون برميل تبدأ في التدفق للمخازن الأمريكية مطلع العام المقبل.
سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
سويسرا تعرض استضافة توقيع اتفاقية السلام بين أمريكا وإيران
أمس, 19:23 GMT
وشدد على أن الأسواق لن تشهد انهيارا في الأسعار، لأن أي تراجع سيحفز الدول للتدخل كـ "مشتري قوي" لإعادة بناء مخزوناتها المفقودة، مما يضع أرضية صلبة تمنع الأسعار من الهبوط دون مستوى 80 إلى 85 دولاراً لبرميل برنت في المستقبل القريب.
وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يوما، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.
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