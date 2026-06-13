https://sarabic.ae/20260613/الجيش-الباكستاني-مقتل-21-إرهابيا-في-عمليات-استخبارية-1114317790.html
الجيش الباكستاني: مقتل 21 إرهابيا في عمليات استخبارية
الجيش الباكستاني: مقتل 21 إرهابيا في عمليات استخبارية
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الباكستاني أن قواته تمكنت من القضاء على 21 إرهابيا مدعومين من الهند، خلال سلسلة من العمليات الاستخبارية التي تم تنفيذها في إقليم "خيبر باختونخوا". 13.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-13T13:49+0000
2026-06-13T13:49+0000
2026-06-13T13:49+0000
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ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن الإدارة الإعلام والعلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، مقتل المسلحين خلال الـ72 الساعة الماضية، في أعقاب تبادل كثيف لإطلاق النار في منطقة ميران شاه والمناطق المحيطة في منطقة وزيرستان الشمالية في إقليم خيبر باختونخوا.وأكد الجيش الباكستاني أنه كان من بين هؤلاء القتلى، 4 من زعماء جماعة رئيسية، هم خالد رضا الملقب بـ"سالار" وعمران الملقب بـ"أيان".وأوضحت إدارة الإعلام أن "العملية وجهت ضربة قوية لشبكة "الخوارج" النشطة في المنطقة".ويشار إلى أن زعماء الشبكة الباكستانية القتلى كانوا مطلوبين بشكل كبير في إسلام أباد بسبب تورطهم في العديد من الحوادث الإرهابية، بما في ذلك هجمات أسفرت عن مقتل أفراد أمن ومدنيين أبرياء.ويذكر أن باكستان نفذت في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، غارات جوية عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.
https://sarabic.ae/20251128/باكستان-وجود-الإرهابيين-تحت-رعاية-طالبان-يثير-قلقنا-البالغ-1107585702.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الأخبار, باكستان
الجيش الباكستاني: مقتل 21 إرهابيا في عمليات استخبارية
أعلن الجيش الباكستاني أن قواته تمكنت من القضاء على 21 إرهابيا مدعومين من الهند، خلال سلسلة من العمليات الاستخبارية التي تم تنفيذها في إقليم "خيبر باختونخوا".
ونقلت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، عن الإدارة الإعلام والعلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية، مقتل المسلحين خلال الـ72 الساعة الماضية، في أعقاب تبادل كثيف لإطلاق النار في منطقة ميران شاه والمناطق المحيطة في منطقة وزيرستان الشمالية في إقليم خيبر باختونخوا.
28 نوفمبر 2025, 11:19 GMT
وأكد الجيش الباكستاني
أنه كان من بين هؤلاء القتلى، 4 من زعماء جماعة رئيسية، هم خالد رضا الملقب بـ"سالار" وعمران الملقب بـ"أيان".
وأوضحت إدارة الإعلام أن "العملية وجهت ضربة قوية لشبكة "الخوارج" النشطة في المنطقة".
ويشار إلى أن زعماء الشبكة الباكستانية القتلى كانوا مطلوبين بشكل كبير في إسلام أباد بسبب تورطهم في العديد من الحوادث الإرهابية، بما في ذلك هجمات أسفرت عن مقتل أفراد أمن ومدنيين أبرياء.
ويذكر أن باكستان نفذت في الـ22 من فبراير/ شباط الماضي، غارات جوية
عبر الحدود استهدفت 7 معسكرات ومخابئ وصفتها بأنها تابعة لحركة "طالبان" الباكستانية، وذلك في إطار عملياتها ضد الجماعات المسلحة الناشطة في المناطق الحدودية.