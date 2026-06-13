وزير الخارجية القطري: نتطلع إلى توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني قريبا
© AP Photo / Virginia Mayoوزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
© AP Photo / Virginia Mayo
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أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عن تطلع دولة قطر إلى توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق السلام المرتقب قريبًا، مشيدًا بالتقدم الذي أحرزته المفاوضات والجهود التي قادتها الوساطة الباكستانية للتوصل إلى النص النهائي للاتفاق.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية القطري مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم السبت، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأكد وزير الخارجية القطري، في بيان، ارتياح بلاده لما وصفه بالتقدم المحرز في مسار المفاوضات، مجددًا دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية.
وشدد على أهمية تفاعل جميع الأطراف مع هذه المساعي بما يمهد للتوصل إلى اتفاق شامل يحقق السلام والاستقرار المستدام في المنطقة.
وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.
رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء الباكستاني @CMShehbaz— الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) June 13, 2026
الدوحة | 13 يونيو 2026
أجرى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع دولة السيد محمد شهباز شريف، رئيس الوزراء… pic.twitter.com/r9fcdQ9vTa
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.
كما أعلن الرئيس الأمريكي عن إلغائه للضربات العسكرية والقصف اللذين كانا مقررين ضد إيران، مساء الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بعد وصول المباحثات مع طهران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية والحصول على موافقتها.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.