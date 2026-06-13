https://sarabic.ae/20260613/وزير-الخارجية-القطري-نتطلع-إلى-توقيع-الاتفاق-الأمريكي-الإيراني-قريبا-1114323459.html

وزير الخارجية القطري: نتطلع إلى توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني قريبا

وزير الخارجية القطري: نتطلع إلى توقيع الاتفاق الأمريكي الإيراني قريبا

سبوتنيك عربي

أعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عن تطلع دولة قطر إلى توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاق السلام... 13.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-13T17:27+0000

2026-06-13T17:27+0000

2026-06-13T17:27+0000

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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية القطري مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف اليوم السبت، حيث بحث الجانبان علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب مناقشة آخر التطورات الإقليمية والجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.وأكد وزير الخارجية القطري، في بيان، ارتياح بلاده لما وصفه بالتقدم المحرز في مسار المفاوضات، مجددًا دعم قطر الكامل لجهود الوساطة الباكستانية الهادفة إلى إنهاء الأزمة بالطرق السلمية. وفي وقت سابق من يوم الخميس الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التوصل إلى ما وصفه بـ"تسوية رائعة" مع إيران، مشيرًا إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاق أصبحت في مراحلها النهائية، وأن مراسم التوقيع قد يتم عقدها على الأرجح في أوروبا خلال عطلة نهاية الأسبوع.وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي في البيت الأبيض في العاصمة الأمريكية واشنطن، أن نائبه، جي دي فانس، سيحضر مراسم التوقيع، مؤكدًا أن مضيق هرمز سيعاد فتحه فور إبرام الاتفاق.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، استمرت نحو 40 يومًا، وأسفرت عن مقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.وتوصلت واشنطن وطهران بوساطة باكستانية، في 8 نيسان/أبريل الماضي، إلى تفاهم لوقف إطلاق النار، قبل أن تفرض الولايات المتحدة حصارًا بحريًا على الموانئ الإيرانية المطلة على مضيق هرمز، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لاحقًا، تمديد الهدنة إلى حين انتهاء المفاوضات، مع الإبقاء على الحصار البحري.

https://sarabic.ae/20260613/-ترامب-من-المقرر-توقيع-الاتفاق-مع-إيران-غدا-الأحد-1114322064.html

https://sarabic.ae/20260613/قاليباف-صامدون-حتى-الرمق-الأخير-من-أجل-عزة-إيران-وانتصارها-النهائي-1114315673.html

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