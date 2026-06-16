https://sarabic.ae/20260616/إعلام-إسرائيلي-تل-أبيب-تجهل-التفاصيل-الكاملة-للاتفاق-مع-إيران-1114402627.html

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق مع إيران

إعلام إسرائيلي: تل أبيب تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق مع إيران

سبوتنيك عربي

أوضحت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل ما تزال تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق الأمريكي مع إيران. 16.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-16T15:03+0000

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وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تُطلع تل أبيب على تفاصيل المذكرة، خاصة وأن الإدارة الأمريكية رفضت طلب إسرائيل بالاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران.وأفادت بأن إسرائيل طلبت من الولايات المتحدة الاطلاع على مذكرة التفاهم مع إيران، لكن طلبها قوبل بالرفض، مؤكدة أن إسرائيل لا تزال تجهل التفاصيل الكاملة للاتفاق مع إيران، الذي من المتوقع توقيعه يوم الجمعة المقبل في سويسرا.وأشارت القناة إلى أنه "لم تُنشر حتى الآن أي تفاصيل رسمية عن الاتفاق المفترض بين الولايات المتحدة وإيران، لكن وسائل إعلام إيرانية أفادت بأنه يتضمن 14 بندا".وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الإثنين الفائت، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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