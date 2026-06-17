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بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
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الجيش الإسرائيلي: إصابة 5 جنود بينهم حالة حرجة جنوبي لبنان
الجيش الإسرائيلي: إصابة 5 جنود بينهم حالة حرجة جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 5 جنود من قواته في لبنان في انفجار طائرة مسيّرة ل "حزب الله" بجنوب لبنان. 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T15:49+0000
2026-06-17T15:49+0000
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ونشر الجيش الإسرائيلي بيانًا له، مساء اليوم الأربعاء، أعلن من خلاله إصابة 5 جنود نتيجة انفجار طائرة مسيرة في جنوب لبنان، أحدهم حالته حرجة جدا.وأشار الجيش في بيانه أنه، في وقت سابق من اليوم، أصيب جندي بجروح خطيرة، كما أصيب اثنان آخران بجروح متوسطة، واثنان آخران بجروح طفيفة، حيث أصيبوا جميعهم نتيجة لانفجار طائرة مسيرة مفخخة جنوب لبنان، في وقت تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في مستشفى، وتم إخطار عائلاتهم.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/نيسان الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا" ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260617/سموتريتش-البقاء-في-جنوب-لبنان-مستمر-حتى-نزع-سلاح-حزب-الله-بالكامل-1114425444.html
https://sarabic.ae/20260615/حزب-الله-مذكرة-التفاهم-بين-إيران-وأمريكا-إنجاز-كبير-وأفضت-إلى-وقف-النار-شاملا-لبنان--1114363145.html
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أخبار لبنان, إسرائيل, العالم, الأخبار
أخبار لبنان, إسرائيل, العالم, الأخبار

الجيش الإسرائيلي: إصابة 5 جنود بينهم حالة حرجة جنوبي لبنان

15:49 GMT 17.06.2026
© AP Photo / Maya Levinقوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة
قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© AP Photo / Maya Levin
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أكد الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إصابة 5 جنود من قواته في لبنان في انفجار طائرة مسيّرة ل "حزب الله" بجنوب لبنان.
ونشر الجيش الإسرائيلي بيانًا له، مساء اليوم الأربعاء، أعلن من خلاله إصابة 5 جنود نتيجة انفجار طائرة مسيرة في جنوب لبنان، أحدهم حالته حرجة جدا.
وأشار الجيش في بيانه أنه، في وقت سابق من اليوم، أصيب جندي بجروح خطيرة، كما أصيب اثنان آخران بجروح متوسطة، واثنان آخران بجروح طفيفة، حيث أصيبوا جميعهم نتيجة لانفجار طائرة مسيرة مفخخة جنوب لبنان، في وقت تم نقل المصابين لتلقي العلاج الطبي في مستشفى، وتم إخطار عائلاتهم.
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وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل/نيسان الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.
وفي 23 أبريل/نيسان الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.
ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا" ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.
وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 يونيو/ حزيران الجاري في سويسرا.
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"حزب الله": مذكرة التفاهم بين إيران وأمريكا "إنجاز كبير" وأفضت إلى وقف النار شاملا لبنان
15 يونيو, 13:36 GMT
من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني، والعقوبات الاقتصادية، وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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