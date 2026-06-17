https://sarabic.ae/20260617/وزير-الدفاع-اللبناني-يطالب-بوقف-شامل-للأعمال-العدائية-وبانسحاب-إسرائيل-من-الأراضي-اللبنانية-كافة-1114439725.html

وزير الدفاع اللبناني يطالب بوقف شامل للأعمال العدائية وبانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة

وزير الدفاع اللبناني يطالب بوقف شامل للأعمال العدائية وبانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية كافة

سبوتنيك عربي

دعا وزير الدفاع اللبناني، ميشال منسى، اليوم الأربعاء، إلى تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف شامل ودائم للأعمال العدائية وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T14:20+0000

2026-06-17T14:20+0000

2026-06-17T14:20+0000

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جاء ذلك خلال لقائه في باريس مع وزيرة الجيوش والمحاربين القدامى الفرنسية كاترين فوتران، في إطار زيارة رسمية يجريها إلى فرنسا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين واستمرار الدعم الفرنسي للجيش اللبناني في ظل التحديات الراهنة، بحسب ماذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية. وأكد منسى خلال اللقاء تقدير لبنان للدعم الذي تقدمه فرنسا للدولة اللبنانية ومؤسساتها، مشيدًا بمواقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحكومة الفرنسية وجهودهم الرامية إلى التوصل لحل سياسي للحرب الدائرة في لبنان.وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية في لبنان وتداعيات استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وما تسببه من خسائر بشرية وأضرار في البنية التحتية، حيث شدد الوزير اللبناني على ضرورة التوصل إلى تسوية تضمن وقف الأعمال العدائية بشكل دائم.كما بحث الجانبان مستقبل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في ظل النقاشات الجارية بشأن تمديد ولايتها، مع تأكيد منسى أهمية الدور الفرنسي في دعم مهام القوة الدولية واستمرار مساهمة باريس الفاعلة فيها.وفي ختام اللقاء، وجه وزير الدفاع اللبناني دعوة إلى نظيرته الفرنسية لزيارة لبنان، مؤكدًا تطلعه إلى مواصلة التعاون بين البلدين بما يدعم الاستقرار في لبنان والمنطقة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 16 نيسان/ أبريل 2026، أن لبنان وإسرائيل توصلا إلى تفاهم بشأن اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام، ابتداء من منتصف ليلة 17 من الشهر ذاته (بتوقيت بيروت) بعد مفاوضات مباشرة استضافتها واشنطن جرت في 14 أبريل الماضي، بين حكومتي البلدين لإتاحة الفرصة لعقد مفاوضات تفضي إلى اتفاق أمني وسلام دائم بين البلدين.وفي 23 أبريل الماضي، أعلن ترامب تمديد وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل لمدة ثلاثة أسابيع وذلك بعد استضافة سفيري البلدين في البيت الأبيض.ورغم إعلان "حزب الله" اللبناني رفضه للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، فإنه أعلن التزامه بوقف إطلاق النار مع إسرائيل، مشترطًا أن يكون "شاملًا" ويتضمن وقفًا للأعمال العدائية وانسحابًا إسرائيليًا كاملًا" من الأراضي المحتلة جنوبي البلاد.وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، يوم الاثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق "هرمز" ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.من المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق "هرمز"، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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