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بوتين يجري لقاءات ثنائية مع قادة "آسيان" على هامش قمة قازان
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https://sarabic.ae/20260617/سيمونيان-الرحمة-أبرز-ما-يميز-شخصية-بوتين-1114436929.html
سيمونيان: الرحمة أبرز ما يميز شخصية بوتين
سيمونيان: الرحمة أبرز ما يميز شخصية بوتين
سبوتنيك عربي
أكدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن السمة الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T13:06+0000
2026-06-17T13:06+0000
روسيا
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وقالت في مقابلة مع البروفيسور تشانغ ويوي، مدير معهد الدراسات الصينية في جامعة فودان: "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، رجلٌ يمتلك سمةً بالغة التطور أعتبرها أساسيةً للإنسان، وهي، في رأيي، قريبةٌ من المعايير السامية التي ورثناها عن السيد المسيح".وأضافت سيمونيان أنها تحب وتقدر هذه الصفة في الرئيس، وهي فخورة بشكل خاص بأن تعتبر نفسها جزءًا من فريقه.وأضافت أنها تُعجب بهذه الصفة في بوتين وتعتبرها أساسية لسياسي بمكانته. وجاءت هذه المقابلة ضمن سلسلة حوارات تناولت الأجندة الدولية ودور روسيا في العالم.وكان قد أشار نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في كتابه الجديد إلى المستوى العالي من الدعم الذي يحظى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين المواطنين الروس.وكتب في كتابه: "أية محاولات مستقلة وموضوعية لتقييم شعبية بوتين، أظهرت مستوى عال من الدعم من عامة الروس".بوتين بمناسبة "يوم روسيا": التلاحم والروح الوطنية كانا دائما من القيم الأساسية للمواطنين الروسباحث في الشأن الدولي: الاتصال الأخير بين بوتين وترامب يؤكد الرؤية التوافقية بينهما
https://sarabic.ae/20260617/فانس-بوتين-يحظى-بمستوى-عالي-من-الدعم-في-روسيا-1114421124.html
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روسيا

سيمونيان: الرحمة أبرز ما يميز شخصية بوتين

13:06 GMT 17.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية روسيا سيغودنيا، المجموعة الأم لوكالة سبوتنيك. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
© Sputnik . Sergey Bobylev
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أكدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن السمة الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي التعاطف.
وقالت في مقابلة مع البروفيسور تشانغ ويوي، مدير معهد الدراسات الصينية في جامعة فودان: "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، رجلٌ يمتلك سمةً بالغة التطور أعتبرها أساسيةً للإنسان، وهي، في رأيي، قريبةٌ من المعايير السامية التي ورثناها عن السيد المسيح".

وأضافت: "هذه السمة تُسمى الرحمة. فلاديمير فلاديميروفيتش رجلٌ شديد الرحمة. شديد الرحمة حقًا".

وأضافت سيمونيان أنها تحب وتقدر هذه الصفة في الرئيس، وهي فخورة بشكل خاص بأن تعتبر نفسها جزءًا من فريقه.

كما اعترفت سيمونيان بأنها تقدر هذه الصفة بشكل خاص في الرئيس وتشعر بالفخر لكونها جزءًا من فريقه.

وأضافت أنها تُعجب بهذه الصفة في بوتين وتعتبرها أساسية لسياسي بمكانته. وجاءت هذه المقابلة ضمن سلسلة حوارات تناولت الأجندة الدولية ودور روسيا في العالم.
الرئيس الروسي المنتخب فلاديمير بوتين قبل حفل تنصيبه في الكرملين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
فانس: بوتين يحظى بمستوى عالي من الدعم في روسيا
06:20 GMT
وكان قد أشار نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في كتابه الجديد إلى المستوى العالي من الدعم الذي يحظى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين المواطنين الروس.
وكتب في كتابه: "أية محاولات مستقلة وموضوعية لتقييم شعبية بوتين، أظهرت مستوى عال من الدعم من عامة الروس".
بوتين بمناسبة "يوم روسيا": التلاحم والروح الوطنية كانا دائما من القيم الأساسية للمواطنين الروس
باحث في الشأن الدولي: الاتصال الأخير بين بوتين وترامب يؤكد الرؤية التوافقية بينهما
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