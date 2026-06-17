https://sarabic.ae/20260617/سيمونيان-الرحمة-أبرز-ما-يميز-شخصية-بوتين-1114436929.html
سيمونيان: الرحمة أبرز ما يميز شخصية بوتين
سيمونيان: الرحمة أبرز ما يميز شخصية بوتين
سبوتنيك عربي
أكدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن السمة الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T13:06+0000
2026-06-17T13:06+0000
2026-06-17T13:06+0000
روسيا
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وقالت في مقابلة مع البروفيسور تشانغ ويوي، مدير معهد الدراسات الصينية في جامعة فودان: "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، رجلٌ يمتلك سمةً بالغة التطور أعتبرها أساسيةً للإنسان، وهي، في رأيي، قريبةٌ من المعايير السامية التي ورثناها عن السيد المسيح".وأضافت سيمونيان أنها تحب وتقدر هذه الصفة في الرئيس، وهي فخورة بشكل خاص بأن تعتبر نفسها جزءًا من فريقه.وأضافت أنها تُعجب بهذه الصفة في بوتين وتعتبرها أساسية لسياسي بمكانته. وجاءت هذه المقابلة ضمن سلسلة حوارات تناولت الأجندة الدولية ودور روسيا في العالم.وكان قد أشار نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في كتابه الجديد إلى المستوى العالي من الدعم الذي يحظى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين المواطنين الروس.وكتب في كتابه: "أية محاولات مستقلة وموضوعية لتقييم شعبية بوتين، أظهرت مستوى عال من الدعم من عامة الروس".بوتين بمناسبة "يوم روسيا": التلاحم والروح الوطنية كانا دائما من القيم الأساسية للمواطنين الروسباحث في الشأن الدولي: الاتصال الأخير بين بوتين وترامب يؤكد الرؤية التوافقية بينهما
https://sarabic.ae/20260617/فانس-بوتين-يحظى-بمستوى-عالي-من-الدعم-في-روسيا-1114421124.html
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روسيا
سيمونيان: الرحمة أبرز ما يميز شخصية بوتين
أكدت مارغريتا سيمونيان، رئيسة تحرير المجموعة الإعلامية "روسيا سيغودنيا"، المجموعة الأم لوكالة "سبوتنيك"، أن السمة الرئيسية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي التعاطف.
وقالت في مقابلة مع البروفيسور تشانغ ويوي، مدير معهد الدراسات الصينية في جامعة فودان: "فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين، رجلٌ يمتلك سمةً بالغة التطور أعتبرها أساسيةً للإنسان، وهي، في رأيي، قريبةٌ من المعايير السامية التي ورثناها عن السيد المسيح".
وأضافت: "هذه السمة تُسمى الرحمة. فلاديمير فلاديميروفيتش رجلٌ شديد الرحمة. شديد الرحمة حقًا".
وأضافت سيمونيان أنها تحب وتقدر هذه الصفة في الرئيس، وهي فخورة بشكل خاص بأن تعتبر نفسها جزءًا من فريقه.
كما اعترفت سيمونيان بأنها تقدر هذه الصفة بشكل خاص في الرئيس وتشعر بالفخر لكونها جزءًا من فريقه.
وأضافت أنها تُعجب بهذه الصفة في بوتين وتعتبرها أساسية لسياسي بمكانته. وجاءت هذه المقابلة ضمن سلسلة حوارات تناولت الأجندة الدولية ودور روسيا في العالم.
وكان قد أشار نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في كتابه الجديد إلى المستوى العالي من الدعم الذي يحظى به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين المواطنين الروس.
وكتب في كتابه: "أية محاولات مستقلة وموضوعية لتقييم شعبية بوتين، أظهرت مستوى عال من الدعم من عامة الروس".