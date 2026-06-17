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مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: نتنياهو يسعى لإفشال التفاهمات الإقليمية لضمان بقائه السياسي

مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: نتنياهو يسعى لإفشال التفاهمات الإقليمية لضمان بقائه السياسي

سبوتنيك عربي

أكد السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن الفلسطينيين ينظرون إلى الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران بقدر من الترقب والحذر، في ظل... 17.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-17T10:39+0000

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وقال جبر، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، عبر راديو سبوتنيك: إن "الساحة الفلسطينية تعيش تباينًا في المواقف تجاه الاتفاق، فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تهدئة التوترات الإقليمية الممتدة من غزة ولبنان إلى العراق واليمن، يخشى آخرون أن يتحول إلى تسوية أمريكية ـ إيرانية واسعة قد تؤثر على توازنات المنطقة وبعض القوى الفاعلة فيها".وأضاف أن هناك إجماعًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا على أن أي اتفاق ينجح في ترسيخ الاستقرار الإقليمي سيكون له أثر إيجابي على المنطقة بأكملها، مشددًا على أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى في صدارة أي ترتيبات سياسية أو أمنية جديدة في الشرق الأوسط.وأشار إلى أن إسرائيل تحاول استغلال الانشغال الدولي بملفات إيران والمنطقة لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس، معتبرًا أن الفصل بين الملف الفلسطيني وبقية أزمات المنطقة يمثل خطأً استراتيجيًا، لأن جميع هذه الملفات مترابطة بشكل مباشر أو غير مباشر.وحذر جبر من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يسعى إلى إفشال أي تفاهمات إقليمية لا تتوافق مع حساباته السياسية، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعد من أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وأن نتنياهو يوظف استمرار حالة الحرب للحفاظ على بقائه السياسي ومواجهة الضغوط الداخلية والقانونية والدولية.وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط مؤثرة على إسرائيل، سواء عبر المساعدات العسكرية أو الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي توفره واشنطن في المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن نجاح الاتفاق سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الإدارة الأمريكية على إلزام إسرائيل باحترام التفاهمات الجديدة.وفيما يتعلق بالعلاقة الفلسطينية الإيرانية، قال جبر: إن "الرئيس محمود عباس انتقد مرارًا ما وصفه بدعم طهران لفصائل فلسطينية خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرًا أن هذا النهج ساهم في تعميق الانقسام الفلسطيني". وأضاف أن القيادة الفلسطينية تتمسك بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتفضل خيار العمل السياسي والدبلوماسي على نهج المواجهة المسلحة.وأكد أن تحييد إيران بشكل كامل عن ملفات المنطقة يبدو أمرًا غير واقعي، نظرًا لحضورها وتأثيرها في ملفات لبنان وغزة والعراق وسوريا واليمن، مرجحًا أن تؤدي أي تفاهمات مستقبلية إلى تقليص نفوذها الإقليمي وليس إلغائه بالكامل.وأضاف أن المملكة العربية السعودية أصبحت اللاعب الأكثر تأثيرًا في ملف التطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا أن الرياض رفعت سقف شروطها بشكل واضح، وأصبحت تربط أي تقدم في هذا المسار بإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين وفق مرجعيات واضحة.وفي سياق متصل، رحب جبر بالدعوات التي تتحدث عن إنشاء محور إقليمي يضم مصر والسعودية وتركيا وإيران، معتبرًا أن هذا التصور يمتلك مقومات قوة سياسية واقتصادية واستراتيجية كبيرة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الخلافات الإقليمية القائمة بين هذه الدول ما تزال تمثل عقبة رئيسية أمام تحويل الفكرة إلى واقع عملي. وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الإثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين. واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية