https://sarabic.ae/20260617/مساعد-وزير-الخارجية-الفلسطيني-الأسبق-نتنياهو-يسعى-لإفشال-التفاهمات-الإقليمية-لضمان-بقائه-السياسي-1114427532.html
مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: نتنياهو يسعى لإفشال التفاهمات الإقليمية لضمان بقائه السياسي
مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: نتنياهو يسعى لإفشال التفاهمات الإقليمية لضمان بقائه السياسي
سبوتنيك عربي
أكد السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن الفلسطينيين ينظرون إلى الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران بقدر من الترقب والحذر، في ظل... 17.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-17T10:39+0000
2026-06-17T10:39+0000
2026-06-17T10:39+0000
أخبار فلسطين اليوم
أخبار إسرائيل اليوم
حصري
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113829903_0:0:1464:824_1920x0_80_0_0_09962b828d38ae5aca37a3a8b2287fc8.jpg
وقال جبر، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، عبر راديو سبوتنيك: إن "الساحة الفلسطينية تعيش تباينًا في المواقف تجاه الاتفاق، فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تهدئة التوترات الإقليمية الممتدة من غزة ولبنان إلى العراق واليمن، يخشى آخرون أن يتحول إلى تسوية أمريكية ـ إيرانية واسعة قد تؤثر على توازنات المنطقة وبعض القوى الفاعلة فيها".وأضاف أن هناك إجماعًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا على أن أي اتفاق ينجح في ترسيخ الاستقرار الإقليمي سيكون له أثر إيجابي على المنطقة بأكملها، مشددًا على أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى في صدارة أي ترتيبات سياسية أو أمنية جديدة في الشرق الأوسط.وأشار إلى أن إسرائيل تحاول استغلال الانشغال الدولي بملفات إيران والمنطقة لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس، معتبرًا أن الفصل بين الملف الفلسطيني وبقية أزمات المنطقة يمثل خطأً استراتيجيًا، لأن جميع هذه الملفات مترابطة بشكل مباشر أو غير مباشر.وحذر جبر من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يسعى إلى إفشال أي تفاهمات إقليمية لا تتوافق مع حساباته السياسية، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعد من أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وأن نتنياهو يوظف استمرار حالة الحرب للحفاظ على بقائه السياسي ومواجهة الضغوط الداخلية والقانونية والدولية.وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط مؤثرة على إسرائيل، سواء عبر المساعدات العسكرية أو الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي توفره واشنطن في المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن نجاح الاتفاق سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الإدارة الأمريكية على إلزام إسرائيل باحترام التفاهمات الجديدة.وفيما يتعلق بالعلاقة الفلسطينية الإيرانية، قال جبر: إن "الرئيس محمود عباس انتقد مرارًا ما وصفه بدعم طهران لفصائل فلسطينية خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرًا أن هذا النهج ساهم في تعميق الانقسام الفلسطيني". وأضاف أن القيادة الفلسطينية تتمسك بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتفضل خيار العمل السياسي والدبلوماسي على نهج المواجهة المسلحة.وأكد أن تحييد إيران بشكل كامل عن ملفات المنطقة يبدو أمرًا غير واقعي، نظرًا لحضورها وتأثيرها في ملفات لبنان وغزة والعراق وسوريا واليمن، مرجحًا أن تؤدي أي تفاهمات مستقبلية إلى تقليص نفوذها الإقليمي وليس إلغائه بالكامل.وأضاف أن المملكة العربية السعودية أصبحت اللاعب الأكثر تأثيرًا في ملف التطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا أن الرياض رفعت سقف شروطها بشكل واضح، وأصبحت تربط أي تقدم في هذا المسار بإقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين وفق مرجعيات واضحة.وفي سياق متصل، رحب جبر بالدعوات التي تتحدث عن إنشاء محور إقليمي يضم مصر والسعودية وتركيا وإيران، معتبرًا أن هذا التصور يمتلك مقومات قوة سياسية واقتصادية واستراتيجية كبيرة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الخلافات الإقليمية القائمة بين هذه الدول ما تزال تمثل عقبة رئيسية أمام تحويل الفكرة إلى واقع عملي. وأعلنت الولايات المتحدة وإيران، الإثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين. واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260617/أبو-مرزوق-حماس-مستعدة-لتسليم-سلاح-غزة-للسلطة-الفلسطينية-فقط-1114400860.html
https://sarabic.ae/20260616/السيسي-نعمل-على-منع-أي-مساع-تؤدي-لتقويض-ما-نجح-ترامب-في-التوصل-إليه-في-غزة-وإيران-1114405750.html
https://sarabic.ae/20260616/اتفاق-إيران-وأمريكا-هل-ينعكس-على-قطاع-غزة-ويدفع-إسرائيل-للتهدئة؟-1114404577.html
https://sarabic.ae/20260614/حماس-تعلن-تسليم-رد-الفصائل-الفلسطينية-على-خارطة-طريق-المرحلة-الثانية-من-هدنة-غزة--1114335657.html
https://sarabic.ae/20260613/ما-دلالات-وتداعيات-تصريحات-وزير-الدفاع-الإسرائيلي-بعدم-الانسحاب-من-لبنان-وغزة-1114322155.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/1c/1113829903_0:0:1300:975_1920x0_80_0_0_397e3d9b6a207b8e437b923b10c6d9d9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
صبري سراج
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/06/1108959096_0:0:854:853_100x100_80_0_0_784c4e9a76bf57412b429e05824a259d.jpg
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, حصري, الولايات المتحدة الأمريكية
مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: نتنياهو يسعى لإفشال التفاهمات الإقليمية لضمان بقائه السياسي
صبري سراج
معد ومقدم برامج في إذاعة "سبوتنيك"
حصري
أكد السفير ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن الفلسطينيين ينظرون إلى الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران بقدر من الترقب والحذر، في ظل حالة الانقسام في الرؤى السياسية الفلسطينية بشأن تداعياته المحتملة على القضية الفلسطينية ومستقبل الاستقرار في الشرق الأوسط.
وقال جبر، في تصريحات لبرنامج "لقاء سبوتنيك"، عبر راديو سبوتنيك: إن "الساحة الفلسطينية
تعيش تباينًا في المواقف تجاه الاتفاق، فبينما يرى البعض أنه قد يسهم في تهدئة التوترات الإقليمية الممتدة من غزة ولبنان إلى العراق واليمن، يخشى آخرون أن يتحول إلى تسوية أمريكية ـ إيرانية واسعة قد تؤثر على توازنات المنطقة وبعض القوى الفاعلة فيها".
وأضاف أن هناك إجماعًا فلسطينيًا وعربيًا وإسلاميًا على أن أي اتفاق
ينجح في ترسيخ الاستقرار الإقليمي سيكون له أثر إيجابي على المنطقة بأكملها، مشددًا على أن القضية الفلسطينية يجب أن تبقى في صدارة أي ترتيبات سياسية أو أمنية جديدة في الشرق الأوسط.
وفي تعليقه على مطالبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس بربط الاتفاق بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، أوضح جبر أن عباس ينطلق من رؤية سياسية قائمة على أولوية الحلول السلمية ووقف العمليات العسكرية والاستيطان واعتداءات المستوطنين، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار الإقليمي الحقيقي لا يمكن أن يتم بمعزل عن معالجة جذور القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن إسرائيل
تحاول استغلال الانشغال الدولي بملفات إيران والمنطقة لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع جديدة في الضفة الغربية والقدس، معتبرًا أن الفصل بين الملف الفلسطيني وبقية أزمات المنطقة يمثل خطأً استراتيجيًا، لأن جميع هذه الملفات مترابطة بشكل مباشر أو غير مباشر.
وحذر جبر من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
قد يسعى إلى إفشال أي تفاهمات إقليمية لا تتوافق مع حساباته السياسية، مؤكدًا أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تعد من أكثر الحكومات تطرفًا في تاريخ إسرائيل، وأن نتنياهو يوظف استمرار حالة الحرب للحفاظ على بقائه السياسي ومواجهة الضغوط الداخلية والقانونية والدولية.
وأضاف أن نتنياهو ينظر إلى الاتفاق الأمريكي الإيراني باعتباره قيدًا على حرية الحركة الإسرائيلية في غزة ولبنان وإيران، متوقعًا أن يلجأ إلى تصعيد عملياته العسكرية في الأراضي الفلسطينية وفرض وقائع جديدة على الأرض إذا شعر بأن الاتفاق يحد من خياراته الإقليمية.
وأوضح أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمتلك أدوات ضغط مؤثرة على إسرائيل، سواء عبر المساعدات العسكرية أو الغطاء السياسي والدبلوماسي الذي توفره واشنطن في المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن نجاح الاتفاق سيعتمد إلى حد كبير على قدرة الإدارة الأمريكية على إلزام إسرائيل باحترام التفاهمات الجديدة.
وفيما يتعلق بالعلاقة الفلسطينية الإيرانية، قال جبر: إن "الرئيس محمود عباس انتقد مرارًا ما وصفه بدعم طهران
لفصائل فلسطينية خارج إطار منظمة التحرير الفلسطينية، معتبرًا أن هذا النهج ساهم في تعميق الانقسام الفلسطيني".
وأضاف أن القيادة الفلسطينية تتمسك بمنظمة التحرير باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وتفضل خيار العمل السياسي والدبلوماسي على نهج المواجهة المسلحة.
وأكد أن تحييد إيران بشكل كامل عن ملفات المنطقة
يبدو أمرًا غير واقعي، نظرًا لحضورها وتأثيرها في ملفات لبنان وغزة والعراق وسوريا واليمن، مرجحًا أن تؤدي أي تفاهمات مستقبلية إلى تقليص نفوذها الإقليمي وليس إلغائه بالكامل.
وفي تقييمه لنتائج الحرب على غزة، رأى جبر أن أحداث ما بعد السابع من أكتوبر أعادت القضية الفلسطينية إلى مركز الاهتمام الدولي والعربي، وأضعفت الزخم الذي كانت تتمتع به "الاتفاقات الإبراهيمية"، مشيرًا إلى أن الحرب أثبتت استحالة تجاوز القضية الفلسطينية أو تهميشها ضمن أي ترتيبات إقليمية.
وأضاف أن المملكة العربية السعودية أصبحت اللاعب الأكثر تأثيرًا في ملف التطبيع مع إسرائيل، مؤكدًا أن الرياض رفعت سقف شروطها بشكل واضح، وأصبحت تربط أي تقدم في هذا المسار بإقامة دولة فلسطينية
وحل الدولتين وفق مرجعيات واضحة.
وفي سياق متصل، رحب جبر بالدعوات التي تتحدث عن إنشاء محور إقليمي يضم مصر والسعودية وتركيا وإيران، معتبرًا أن هذا التصور يمتلك مقومات قوة سياسية واقتصادية واستراتيجية كبيرة، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن الخلافات الإقليمية القائمة بين هذه الدول ما تزال تمثل عقبة رئيسية أمام تحويل الفكرة إلى واقع عملي.
واختتم مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق تصريحاته بالتأكيد على أن المنطقة تقف أمام مرحلة مفصلية قد تؤدي إلى إعادة صياغة التوازنات الإقليمية، مشددًا على أن أي نظام إقليمي جديد لن يحقق الاستقرار الحقيقي ما لم يضع القضية الفلسطينية في صدارة أولوياته السياسية والأمنية.
وأعلنت الولايات المتحدة وإيران
، الإثنين الماضي، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الصراع العسكري بينهما، بوساطة دولية قادتها باكستان، والذي ينص على "الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان"، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، على أن تُعقد مراسم التوقيع الرسمية في 19 حزيران/ يونيو الجاري في سويسرا.
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين
.
واندلعت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، في 28 شباط/فبراير الماضي، وأسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.