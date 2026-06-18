https://sarabic.ae/20260618/الخارجية-الروسية-روسيا-سترد-بشكل-حاسم-على-عدوان-الناتو-في-أي-منطقة-من-روسيا-1114474898.html
الخارجية الروسية: روسيا سترد بشكل حاسم على عدوان "الناتو" في أي منطقة من روسيا
الخارجية الروسية: روسيا سترد بشكل حاسم على عدوان "الناتو" في أي منطقة من روسيا
سبوتنيك عربي
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا سترد بحزم وتدمير على أي عدوان من جانب أي دولة عضو في حلف الناتو ضد أي منطقة... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T13:23+0000
2026-06-18T13:23+0000
2026-06-18T13:23+0000
روسيا
الناتو
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وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "في حال قيام أي دولة من دول الناتو بالعدوان على أي منطقة روسية، فلا ينبغي لأحد أن يشك في أن ردنا على من بدأوا هذه المغامرة المجنونة سيكون حاسماً ومدمراً".وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا اعترفت قانونياً بجرائم النازيين ضد شعوب الاتحاد السوفيتي باعتبارها إبادة جماعية، وستسعى للحصول على اعتراف مماثل من الدول الغربية.وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن أي محاولة من جانب حلف شمال الأطلسي "الناتو" لحصار كالينينغراد ستؤدي إلى عواقب وخيمة على المخططين.في وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستزيل أي تهديدات لمقاطعة كالينينغراد الروسية، في حال ظهورها. وأكد أن فرض حصار محتمل على المقاطعة قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق للنزاع.روته: "الناتو" يلعب دورا في ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمززاخاروفا حول تصريح قائد سلاح الجو الألماني بشأن الغارات على كالينينغراد: نازي جديد
https://sarabic.ae/20260528/موسكو-أي-محاولة-من-الناتو-لحصار-كالينينغراد-ستفضي-إلى-عواقب-وخيمة-على-واضعي-هذه-الخطط--عاجل-1113806510.html
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روسيا, الناتو
الخارجية الروسية: روسيا سترد بشكل حاسم على عدوان "الناتو" في أي منطقة من روسيا
أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا سترد بحزم وتدمير على أي عدوان من جانب أي دولة عضو في حلف الناتو ضد أي منطقة روسية.
وقالت زاخاروفا خلال إحاطة إعلامية: "في حال قيام أي دولة من دول الناتو بالعدوان على أي منطقة روسية، فلا ينبغي لأحد أن يشك في أن ردنا على من بدأوا هذه المغامرة المجنونة سيكون حاسماً ومدمراً".
وأضافت: "سنحمي المسلات (التي تخلد ذكرى أبطال الحرب الوطنية العظمى) من التدنيس والتدمير والنهب. سنحمي الذاكرة التاريخية للعالم أجمع".
وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا اعترفت قانونياً بجرائم النازيين ضد شعوب الاتحاد السوفيتي باعتبارها إبادة جماعية، وستسعى للحصول على اعتراف مماثل من الدول الغربية.
وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، أن أي محاولة من جانب حلف شمال الأطلسي "الناتو" لحصار كالينينغراد ستؤدي إلى عواقب وخيمة على المخططين.
في وقت سابق، حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا ستزيل أي تهديدات لمقاطعة كالينينغراد الروسية، في حال ظهورها. وأكد أن فرض حصار محتمل على المقاطعة قد يؤدي إلى تصعيد غير مسبوق للنزاع.