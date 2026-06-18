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الخارجية الروسية: نعول على أن يعيد السلام بين واشنطن وطهران الثقة في منطقة الخليج

الخارجية الروسية: نعول على أن يعيد السلام بين واشنطن وطهران الثقة في منطقة الخليج

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة لمواصلة تقديم الدعم الدبلوماسي لجهود تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط، وذلك في... 18.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-18T09:10+0000

2026-06-18T09:10+0000

2026-06-18T09:26+0000

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وقالت الوزارة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "نعرب عن استعدادنا لمواصلة تقديم دعم دبلوماسي كبير للجهود الرامية إلى تحقيق استقرار مستدام وطويل الأمد للوضع في الشرق الأوسط".وأضافت الوزارة: "في الفترة الحساسة والمسؤولة المقبلة والمتعلقة بوضع اتفاق شامل، من المهم للغاية أن تلتزم جميع الأطراف المشاركة في المواجهة المسلحة، بشكل واضح، بالتفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها، وألا تسمح بتصعيد خطير جديد للتوتر في المنطقة، بما فيها في لبنان".وتابع بيان الخارجية الروسية: "نعوّل على أن يسهم إحلال السلام في استعادة الثقة في العلاقات بين الدول على جانبي الخليج".وتابعت: "تأكيد إيران على التزامها الراسخ بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، هو أفضل ردّ على أي هجمات أو اتهامات لا أساس لها ضد طهران، من أولئك الذين يسعون إلى التشكيك في حقوقها المشروعة في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، وقّع عن بُعد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مذكرة التفاهم لتدخل حيّز التنفيذ رسميًا، وفي مقدمة بنودها وقف الحرب بين البلدين ورفع الحصار عن المواني الإيرانية وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى قولهما، إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، دخلت حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بُعد.ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع الأمريكي الإيرانيترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة

https://sarabic.ae/20260618/بعد-توقيع-ترامب-وبزشكيان-ماذا-تكشف-مذكرة-التفاهم-بين-واشنطن-وطهران-بشأن-اتفاق-الـ60-يوما؟-1114460900.html

https://sarabic.ae/20260617/الخارجية-الإيرانية-إيران-والولايات-المتحدة-وقعتا-إلكترونيا-مذكرة-تفاهم-لإنهاء-الحرب-1114456516.html

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