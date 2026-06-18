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الخارجية الروسية: نعول على أن يعيد السلام بين واشنطن وطهران الثقة في منطقة الخليج
الخارجية الروسية: نعول على أن يعيد السلام بين واشنطن وطهران الثقة في منطقة الخليج
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة لمواصلة تقديم الدعم الدبلوماسي لجهود تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط، وذلك في... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T09:10+0000
2026-06-18T09:26+0000
إيران
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وقالت الوزارة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "نعرب عن استعدادنا لمواصلة تقديم دعم دبلوماسي كبير للجهود الرامية إلى تحقيق استقرار مستدام وطويل الأمد للوضع في الشرق الأوسط".وأضافت الوزارة: "في الفترة الحساسة والمسؤولة المقبلة والمتعلقة بوضع اتفاق شامل، من المهم للغاية أن تلتزم جميع الأطراف المشاركة في المواجهة المسلحة، بشكل واضح، بالتفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها، وألا تسمح بتصعيد خطير جديد للتوتر في المنطقة، بما فيها في لبنان".وتابع بيان الخارجية الروسية: "نعوّل على أن يسهم إحلال السلام في استعادة الثقة في العلاقات بين الدول على جانبي الخليج".وتابعت: "تأكيد إيران على التزامها الراسخ بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، هو أفضل ردّ على أي هجمات أو اتهامات لا أساس لها ضد طهران، من أولئك الذين يسعون إلى التشكيك في حقوقها المشروعة في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، وقّع عن بُعد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مذكرة التفاهم لتدخل حيّز التنفيذ رسميًا، وفي مقدمة بنودها وقف الحرب بين البلدين ورفع الحصار عن المواني الإيرانية وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى قولهما، إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، دخلت حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بُعد.ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع الأمريكي الإيرانيترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة
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إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا
إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, روسيا

الخارجية الروسية: نعول على أن يعيد السلام بين واشنطن وطهران الثقة في منطقة الخليج

09:10 GMT 18.06.2026 (تم التحديث: 09:26 GMT 18.06.2026)
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن موسكو مستعدة لمواصلة تقديم الدعم الدبلوماسي لجهود تحقيق الاستقرار على المدى الطويل في الشرق الأوسط، وذلك في أعقاب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.
وقالت الوزارة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني: "نعرب عن استعدادنا لمواصلة تقديم دعم دبلوماسي كبير للجهود الرامية إلى تحقيق استقرار مستدام وطويل الأمد للوضع في الشرق الأوسط".

وأشارت إلى أن موسكو ترحب "بالاتفاق الذي تم التوصل إليه لإنهاء النزاع العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، والذي وقّعه رئيسا البلدين".

وأضافت الوزارة: "في الفترة الحساسة والمسؤولة المقبلة والمتعلقة بوضع اتفاق شامل، من المهم للغاية أن تلتزم جميع الأطراف المشاركة في المواجهة المسلحة، بشكل واضح، بالتفاهمات الإيرانية الأمريكية التي تم التوصل إليها، وألا تسمح بتصعيد خطير جديد للتوتر في المنطقة، بما فيها في لبنان".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
بعد توقيع ترامب وبزشكيان... ماذا تكشف مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران بشأن اتفاق الـ60 يوما؟
07:42 GMT
وتابع بيان الخارجية الروسية: "نعوّل على أن يسهم إحلال السلام في استعادة الثقة في العلاقات بين الدول على جانبي الخليج".

وأوضحت الوزارة أن موسكو تعوّل أيضًا على أن يسهم إحلال السلام في استئناف الملاحة الآمنة ودون عوائق عبر مضيق هرمز، كما كانت عليه حتى 28 فبراير/ شباط الماضي، وكذلك في المساعدة على تقليل التقلبات في أسواق الطاقة والغذاء العالمية، والتي تمسّ في المقام الأول مصالح الدول الأكثر هشاشة.

وتابعت: "تأكيد إيران على التزامها الراسخ بمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، هو أفضل ردّ على أي هجمات أو اتهامات لا أساس لها ضد طهران، من أولئك الذين يسعون إلى التشكيك في حقوقها المشروعة في تطوير واستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية".
مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
الخارجية الإيرانية: إيران والولايات المتحدة وقعتا إلكترونيا مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب
أمس, 22:17 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، وقّع عن بُعد كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان، مذكرة التفاهم لتدخل حيّز التنفيذ رسميًا، وفي مقدمة بنودها وقف الحرب بين البلدين ورفع الحصار عن المواني الإيرانية وضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز.
وأعلن ترامب، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، عن توقيع نسخة من مذكرة التفاهم المبرمة مع إيران. وأفاد موقع "أكسيوس" بأن الولايات المتحدة وإيران وقّعتا إلكترونيًا أمس الأربعاء، مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب بين الطرفين.
ونقل الموقع عن مسؤولين أمريكيين رفيعي المستوى قولهما، إن مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران، دخلت حيّز التنفيذ بعد التوقيع عليها عن بُعد.
ترامب يشكر بوتين وشي جين بينغ على موقفهما تجاه النزاع الأمريكي الإيراني
ترامب: اتفاق إيران سيوقع خلال الـ48 ساعة المقبلة
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