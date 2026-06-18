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الحدث من سبوتنيك
خارطة التجارة العالمية... كيف بدل معالمها إغلاق هرمز؟.. 25 عاماً على "شنغهاي"...أيّ دور في المشهد الدولي؟ واقتصاد الفضاء.. كيف تحولت السماء إلى ساحة استثمار بتريليونات الدولارات؟
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بعد تعليق مهامه.. تحديد موعد النظر في مصير مدعي "الجنائية الدولية"
بعد تعليق مهامه.. تحديد موعد النظر في مصير مدعي "الجنائية الدولية"
سبوتنيك عربي
تعتزم جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عقد جلسة خاصة في نيويورك يوم 24 يوليو/تموز المقبل للنظر في الإجراءات التأديبية بحق... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-18T19:51+0000
2026-06-18T19:51+0000
الجنائية الدولية
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وقال مصدر دبلوماسي لوسائل إعلام روسية: "قرر مكتب جمعية الدول الأطراف عقد جلسة خاصة في 24 يوليو للنظر في مسار التحقيق التأديبي بحق المدعي العام".كما أحال المكتب الملف إلى هيئة الرقابة المختصة، وقرر الدعوة إلى جلسة خاصة في أقرب وقت ممكن للنظر في القضية.وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.وبحسب نظام المحكمة، يتطلب العزل النهائي للمدعي العام موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة."سوء السلوك الجنسي"... تعليق مهام مدعي عام الجنائية الدوليةخبير قانوني: المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى أداة سياسية للترهيب
https://sarabic.ae/20260612/خبراء-المحكمة-الجنائية-الدولية-تكيل-بمكيالين-في-تطبيق-العدالة-1114290961.html
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الجنائية الدولية, أخبار العالم الآن, العالم
الجنائية الدولية, أخبار العالم الآن, العالم

بعد تعليق مهامه.. تحديد موعد النظر في مصير مدعي "الجنائية الدولية"

19:51 GMT 18.06.2026
© AP Photo / Omar Havanaالمحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© AP Photo / Omar Havana
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تعتزم جمعية الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عقد جلسة خاصة في نيويورك يوم 24 يوليو/تموز المقبل للنظر في الإجراءات التأديبية بحق المدعي العام للمحكمة كريم خان، على خلفية اتهامات بالتحرش الجنسي.
وقال مصدر دبلوماسي لوسائل إعلام روسية: "قرر مكتب جمعية الدول الأطراف عقد جلسة خاصة في 24 يوليو للنظر في مسار التحقيق التأديبي بحق المدعي العام".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في 9 يونيو/حزيران أن مكتب جمعية الدول الأطراف قرر تعليق مهام خان مؤقتاً إلى حين البت في التحقيقات الجارية بشأن اتهامات موجهة إليه بالتحرش الجنسي.

كما أحال المكتب الملف إلى هيئة الرقابة المختصة، وقرر الدعوة إلى جلسة خاصة في أقرب وقت ممكن للنظر في القضية.
المحكمة الجنائية الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 12.06.2026
خبراء: المحكمة الجنائية الدولية تكيل بمكيالين في تطبيق العدالة
12 يونيو, 14:14 GMT
وفي مايو/ أيار 2025، أعلن خان دخوله في إجازة إدارية وامتناعه عن ممارسة مهامه طوال فترة التحقيق في الاتهامات التي وُجهت إليه لأول مرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2024.

وفي تطور لاحق، كشفت وسائل إعلام غربية في أغسطس/آب الماضي أن امرأة أخرى أبلغت المحكمة عن وقائع مزعومة لاعتداءات جنسية تعود إلى عام 2009، عندما كانت تعمل متدربة غير مدفوعة الأجر في مكتب خان، الذي كان آنذاك أحد أبرز محامي الدفاع أمام المحكمة الجنائية الدولية وهيئات قضائية دولية أخرى في لاهاي.

وبحسب نظام المحكمة، يتطلب العزل النهائي للمدعي العام موافقة ثلثي الدول الأعضاء في المحكمة، البالغ عددها 125 دولة.
"سوء السلوك الجنسي"... تعليق مهام مدعي عام الجنائية الدولية
خبير قانوني: المحكمة الجنائية الدولية تحولت إلى أداة سياسية للترهيب
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