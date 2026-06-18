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روسيا تعزز أسطولها القطبي بناقلة غاز متطورة مخصصة للممر البحري الشمالي
روسيا تعزز أسطولها القطبي بناقلة غاز متطورة مخصصة للممر البحري الشمالي
سبوتنيك عربي
أطلقت روسيا ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطبية الجديدة "كونستانتين بوسييت" في مجمع "زفيزدا" لبناء السفن في إقليم بريمورسكي، لتلتحق بأسطول النقل البحري المخصص... 18.06.2026, سبوتنيك عربي
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وأكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أهمية هذه السفن المتطورة في دعم الملاحة المستدامة وتطوير البنية التحتية اللوجستية في القطب الشمالي، وذلك في رسالة وجهها إلى المشاركين في مراسم تدشين الناقلة، التي دخلت الخدمة اليوم الخميس.كما زُوّدت السفينة بفئة الجليد "Arc7"، وتصميم هيكل محسّن، ومنظومة دفع عالية الكفاءة، ما يمنحها قدرة كبيرة على المناورة والعمل في الظروف الجليدية القاسية، حيث يمكنها الإبحار بشكل مستقل في حقول جليدية يصل سمكها إلى 2.1 متر.وتكتسب هذه السفن أهمية استراتيجية في تنفيذ مهمة ضمان الملاحة المستدامة على مدار العام على امتداد طريق بحر الشمال، وتأمين نقل الصادرات من منطقة القطب الشمالي وتعزيز السيادة الروسية في قطاع النقل البحري.ورُفع العلم الوطني الروسي على متن الناقلة، فيما تم استكمال طاقمها بالكامل من البحارة الروس.وشارك في مراسم التدشين رئيس مجلس إدارة شركة "سوفكومفلوت"، سيرغي فرانك، ونائب رئيس مؤسسة "في إي بي. آر إف" دانييل ألغوليان، ونائب رئيس شركة "روسنفط" والمدير العام لشركة "التقنيات الحديثة لبناء السفن" غينادي بوكايف، ومدير فرع الشرق الأقصى للسجل البحري الروسي، ليف زينكوفسكي، إضافة إلى أفراد طاقم السفينة وعدد من الضيوف.بوتين يمدد السماح للدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى 1 أكتوبرالاتحاد الأوروبي يضاعف مشترياته من الغاز الطبيعي الروسي المسال
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روسيا تعزز أسطولها القطبي بناقلة غاز متطورة مخصصة للممر البحري الشمالي

13:41 GMT 18.06.2026
© Sputnik . Artem Jiganev  / الانتقال إلى بنك الصورناقلة غاز روسية
ناقلة غاز روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.06.2026
© Sputnik . Artem Jiganev
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أطلقت روسيا ناقلة الغاز الطبيعي المسال القطبية الجديدة "كونستانتين بوسييت" في مجمع "زفيزدا" لبناء السفن في إقليم بريمورسكي، لتلتحق بأسطول النقل البحري المخصص للعمل على طريق بحر الشمال، في خطوة تعزز قدرات موسكو على نقل الطاقة على مدار العام عبر الممرات القطبية.
وأكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أهمية هذه السفن المتطورة في دعم الملاحة المستدامة وتطوير البنية التحتية اللوجستية في القطب الشمالي، وذلك في رسالة وجهها إلى المشاركين في مراسم تدشين الناقلة، التي دخلت الخدمة اليوم الخميس.

وتتميز الناقلة بقدرات تقنية متقدمة تتيح لها نقل الغاز الطبيعي المسال على مدار العام عبر مسارات طريق بحر الشمال، بما في ذلك القطاع الشرقي منه.

ناقلة غاز مسال - سبوتنيك عربي, 1920, 17.06.2026
مجتمع
روسيا تطور نظاما جديدا لحماية ناقلات الغاز في القطب الشمالي
أمس, 16:57 GMT
كما زُوّدت السفينة بفئة الجليد "Arc7"، وتصميم هيكل محسّن، ومنظومة دفع عالية الكفاءة، ما يمنحها قدرة كبيرة على المناورة والعمل في الظروف الجليدية القاسية، حيث يمكنها الإبحار بشكل مستقل في حقول جليدية يصل سمكها إلى 2.1 متر.

ويعد استكمال بناء "كونستانتين بوسييت" خطوة مهمة نحو الانتقال إلى الإنتاج التسلسلي للجيل الجديد من أسطول النقل القطبي الروسي.

وتكتسب هذه السفن أهمية استراتيجية في تنفيذ مهمة ضمان الملاحة المستدامة على مدار العام على امتداد طريق بحر الشمال، وتأمين نقل الصادرات من منطقة القطب الشمالي وتعزيز السيادة الروسية في قطاع النقل البحري.
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15 يونيو, 19:34 GMT
ورُفع العلم الوطني الروسي على متن الناقلة، فيما تم استكمال طاقمها بالكامل من البحارة الروس.
وشارك في مراسم التدشين رئيس مجلس إدارة شركة "سوفكومفلوت"، سيرغي فرانك، ونائب رئيس مؤسسة "في إي بي. آر إف" دانييل ألغوليان، ونائب رئيس شركة "روسنفط" والمدير العام لشركة "التقنيات الحديثة لبناء السفن" غينادي بوكايف، ومدير فرع الشرق الأقصى للسجل البحري الروسي، ليف زينكوفسكي، إضافة إلى أفراد طاقم السفينة وعدد من الضيوف.
بوتين يمدد السماح للدول غير الصديقة بسداد ثمن الغاز الروسي بالروبل حتى 1 أكتوبر
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