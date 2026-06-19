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الاستخبارات الروسية: أوروبا تضلل أوكرانيا بشأن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي
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https://sarabic.ae/20260619/الحرس-الثوري-الإيراني-الأعداء-استسلموا-لإرادة-شعبنا-1114499009.html
الحرس الثوري الإيراني: الأعداء استسلموا لإرادة شعبنا
الحرس الثوري الإيراني: الأعداء استسلموا لإرادة شعبنا
سبوتنيك عربي
أكد العميد يد الله جواني، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، اليوم الجمعة، أن الشعب الإيراني، بالاعتماد على قدراته الدفاعية ووحدته... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T08:08+0000
2026-06-19T08:08+0000
إيران
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ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن القائد العسكري الإيراني، قوله إن "العدو الذي ظنّ أنه قادر على إسقاط الجمهورية الإسلامية بالقوة العسكرية والاستيلاء على احتياطيات هذه الأرض العريقة، واجه دفاعًا قويًا وذكيًا من الشعب والقوات المسلحة، وتكبّد هزيمة مُذلة".وتابع: "العالم مندهش من قدرة هذا الشعب العظيم الذي أحبط مؤامرة العدو بقوة الإيمان والوحدة".وأوضح العميد جواني أنه "يجب أن يعلم العالم اليوم أن أي نكث بالعهد أو تجاوز سيُقابل بردّ حاسم. لقد أكد قائد الثورة (المرشد مجتبى خامنئي)، في رسالته (أمس الخميس)، على ضرورة وقف الحرب وانسحاب العدو. عليهم أن يعلموا أنهم إن لم يفوا بالتزاماتهم تجاه التطورات في المنطقة، وخاصة في لبنان، فسيواجهون قوة إيران الصاروخية المدمرة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من اليوم، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورجنستوك" الجبلي في البلاد.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
https://sarabic.ae/20260619/سويسرا-تعلن-إلغاء-المفاوضات-المقررة-بين-إيران-وأمريكا-على-أراضيها-1114497620.html
https://sarabic.ae/20260619/بزشكيان-اتفاقنا-مع-واشنطن-دليل-على-إيران-القوية-1114497075.html
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إيران, العالم, الأخبار
إيران, العالم, الأخبار

الحرس الثوري الإيراني: الأعداء استسلموا لإرادة شعبنا

08:08 GMT 19.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalitقوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025.
قوات الأمن الإسرائيلية تتفقد المباني السكنية المدمرة التي أصابتها صاروخ أطلق من إيران، في رامات جان، بالقرب من تل أبيب، إسرائيل، يوم السبت 14 يونيو 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© AP Photo / Ariel Schalit
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أكد العميد يد الله جواني، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، اليوم الجمعة، أن الشعب الإيراني، بالاعتماد على قدراته الدفاعية ووحدته الوطنية، "جعل الأعداء يستسلمون لإرادته"، وفق تعبيره.
ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن القائد العسكري الإيراني، قوله إن "العدو الذي ظنّ أنه قادر على إسقاط الجمهورية الإسلامية بالقوة العسكرية والاستيلاء على احتياطيات هذه الأرض العريقة، واجه دفاعًا قويًا وذكيًا من الشعب والقوات المسلحة، وتكبّد هزيمة مُذلة".
وتابع: "العالم مندهش من قدرة هذا الشعب العظيم الذي أحبط مؤامرة العدو بقوة الإيمان والوحدة".
وأوضح العميد جواني أنه "يجب أن يعلم العالم اليوم أن أي نكث بالعهد أو تجاوز سيُقابل بردّ حاسم. لقد أكد قائد الثورة (المرشد مجتبى خامنئي)، في رسالته (أمس الخميس)، على ضرورة وقف الحرب وانسحاب العدو. عليهم أن يعلموا أنهم إن لم يفوا بالتزاماتهم تجاه التطورات في المنطقة، وخاصة في لبنان، فسيواجهون قوة إيران الصاروخية المدمرة".
سويسرا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
سويسرا تعلن إلغاء المفاوضات المقررة بين إيران وأمريكا على أراضيها
05:51 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من اليوم، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورجنستوك" الجبلي في البلاد.
ويتكوّن مذكرة التفاهم من 14 بندا، استعرضها مسؤول أمريكي كبير للصحفيين، ويضع إطارا عاما للتعاون بين البلدين، لكنه يؤجل الحسم في الملفات الشائكة، وفي مقدمتها البرنامج النووي الإيراني، إلى مفاوضات موسعة تمتد لـ60 يوما.
وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
بزشكيان: اتفاقنا مع واشنطن دليل على إيران القوية
05:23 GMT
ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.
واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.
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