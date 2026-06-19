https://sarabic.ae/20260619/الحرس-الثوري-الإيراني-الأعداء-استسلموا-لإرادة-شعبنا-1114499009.html

الحرس الثوري الإيراني: الأعداء استسلموا لإرادة شعبنا

الحرس الثوري الإيراني: الأعداء استسلموا لإرادة شعبنا

سبوتنيك عربي

أكد العميد يد الله جواني، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني للشؤون السياسية، اليوم الجمعة، أن الشعب الإيراني، بالاعتماد على قدراته الدفاعية ووحدته... 19.06.2026, سبوتنيك عربي

2026-06-19T08:08+0000

2026-06-19T08:08+0000

2026-06-19T08:08+0000

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ونقلت وكالة "إرنا"، صباح اليوم الجمعة، عن القائد العسكري الإيراني، قوله إن "العدو الذي ظنّ أنه قادر على إسقاط الجمهورية الإسلامية بالقوة العسكرية والاستيلاء على احتياطيات هذه الأرض العريقة، واجه دفاعًا قويًا وذكيًا من الشعب والقوات المسلحة، وتكبّد هزيمة مُذلة".وتابع: "العالم مندهش من قدرة هذا الشعب العظيم الذي أحبط مؤامرة العدو بقوة الإيمان والوحدة".وأوضح العميد جواني أنه "يجب أن يعلم العالم اليوم أن أي نكث بالعهد أو تجاوز سيُقابل بردّ حاسم. لقد أكد قائد الثورة (المرشد مجتبى خامنئي)، في رسالته (أمس الخميس)، على ضرورة وقف الحرب وانسحاب العدو. عليهم أن يعلموا أنهم إن لم يفوا بالتزاماتهم تجاه التطورات في المنطقة، وخاصة في لبنان، فسيواجهون قوة إيران الصاروخية المدمرة".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، إلغاء المفاوضات التي كان من المقرر عقدها، في وقت لاحق من اليوم، بين إيران وأمريكا، في منتجع "بورجنستوك" الجبلي في البلاد.وبدوره، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، أن إيران والولايات المتحدة، وقّعتا مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب بينهما، لافتًا إلى أن نص المذكرة "أصبح الآن رسميًا ونهائيًا بعد توقيع الطرفين عليه".ومن المقرر أن تُستكمل خلال الفترة المقبلة مناقشات تفصيلية بشأن البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الاقتصادية وآليات تنفيذ الالتزامات المتبادلة بين الطرفين، وهو ما يجعل التفاهم الحالي إطارًا عامًا يمهد لتسوية أشمل للخلافات بين البلدين.واندلعت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، في 28 فبراير/ شباط الماضي، أسفرت عن اغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، ومقتل آلاف الإيرانيين، وتدمير مواقع في إسرائيل ومنشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، علاوة على إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم ممرات الملاحة العالمية.

https://sarabic.ae/20260619/سويسرا-تعلن-إلغاء-المفاوضات-المقررة-بين-إيران-وأمريكا-على-أراضيها-1114497620.html

https://sarabic.ae/20260619/بزشكيان-اتفاقنا-مع-واشنطن-دليل-على-إيران-القوية-1114497075.html

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إيران, العالم, الأخبار