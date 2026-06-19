https://sarabic.ae/20260619/برلماني-أوروبي-الاتحاد-لم-يحرز-أي-تقدم-في-مسألة-استئناف-الحوار-الرسمي-مع-روسيا-1114498322.html
برلماني أوروبي: الاتحاد لم يحرز أي تقدم في مسألة استئناف الحوار الرسمي مع روسيا
برلماني أوروبي: الاتحاد لم يحرز أي تقدم في مسألة استئناف الحوار الرسمي مع روسيا
سبوتنيك عربي
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتهايزر، أن الاتحاد الأوروبي لم يُحرز أي تقدم حتى الآن في مسألة استئناف الحوار الرسمي مع روسيا، لافتًا في... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T06:48+0000
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وقال كارتهايزر لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتينك"، بشأن المناقشات الدائرة حول صيغة محادثات محتملة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا: "نحن لا نزال في نقطة الصفر".وأعرب كارتهايزر عن ثقته بأن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، هي المعرقل لاستئناف الحوار، لموقفها المتشدد تجاه روسيا.وقال: "يعود هذا ( في إشارة إلى انقطاع الحوار) إلى حد كبير إلى موقف السيدة كالاس المتشدد، فضلاً عن الموقف المعرقل لبعض الدول الأعضاء".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب سابقًا، ردًا على سؤال للصحفيين حول الطرف المقابل المحتمل في أي مفاوضات بين روسيا وأوروبا، عن اعتقاده بأن المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، سيكون الخيار المفضل لديه شخصيًا. ومع ذلك، أشار بوتين إلى أن القرار يعود للأوروبيين أنفسهم لاختيار قائد يثقون به ولم يوجه إساءات أو "ترهات" بحق روسيا، مشددًا على أن أوروبا هي التي رفضت التفاوض وليس روسيا.برلماني أوروبي: مستقبل الناتو "غير مؤكد" بسبب السياسة الخارجية الأمريكيةنوفاك: الغرب يسعى إلى عرقلة النمو الاقتصادي الروسي
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أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم
أخبار الاتحاد الأوروبي, روسيا, العالم
برلماني أوروبي: الاتحاد لم يحرز أي تقدم في مسألة استئناف الحوار الرسمي مع روسيا
أكد عضو البرلمان الأوروبي عن لوكسمبورغ، فرناند كارتهايزر، أن الاتحاد الأوروبي لم يُحرز أي تقدم حتى الآن في مسألة استئناف الحوار الرسمي مع روسيا، لافتًا في السياق ذاته إلى أن هذه العملية "ما تزال في نقطة الصفر".
وقال كارتهايزر لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتينك"، بشأن المناقشات الدائرة حول صيغة محادثات محتملة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا: "نحن لا نزال في نقطة الصفر".
ووفقًا له، لم تتمكن الدول الأوروبية حتى الآن من التوصل إلى موقف موحّد بشأن هذه القضية.
وأعرب كارتهايزر عن ثقته بأن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، هي المعرقل لاستئناف الحوار، لموقفها المتشدد تجاه روسيا.
وقال: "يعود هذا ( في إشارة إلى انقطاع الحوار) إلى حد كبير إلى موقف السيدة كالاس المتشدد، فضلاً عن الموقف المعرقل لبعض الدول الأعضاء".
وبحسب اعتقاد كارتهايزر، دون تغيير في نهج عدد من السياسيين الأوروبيين، سيكون من الصعب تحقيق تقدم دبلوماسي.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعرب سابقًا، ردًا على سؤال للصحفيين حول الطرف المقابل المحتمل في أي مفاوضات بين روسيا وأوروبا، عن اعتقاده بأن المستشار الألماني الأسبق غيرهارد شرودر، سيكون الخيار المفضل لديه شخصيًا. ومع ذلك، أشار بوتين إلى أن القرار يعود للأوروبيين أنفسهم لاختيار قائد يثقون به ولم يوجه إساءات أو "ترهات" بحق روسيا، مشددًا على أن أوروبا هي التي رفضت التفاوض وليس روسيا.