https://sarabic.ae/20260605/نوفاك-الغرب-يسعى-إلى-عرقلة-النمو-الاقتصادي-الروسي-1114202351.html
نوفاك: الغرب يسعى إلى عرقلة النمو الاقتصادي الروسي
نوفاك: الغرب يسعى إلى عرقلة النمو الاقتصادي الروسي
سبوتنيك عربي
أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن دول الغرب تشن حربا واسعة النطاق ضد روسيا بهدف عرقلة النمو الاقتصادي الروسي. 05.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-05T12:21+0000
2026-06-05T12:21+0000
2026-06-09T16:08+0000
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026
منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي
اقتصاد
روسيا
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وقال نوفاك خلال جلسة بعنوان "اقتصاد النظام العالمي الجديد: التحول الهيكلي، التحديات والفرص"، عُقدت ضمن فعاليات "منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، إن "الغرب فرض خلال السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من العقوبات على روسيا".وفي وقت سابق، صرح عضو البرلمان الأوروبي، فرناند كارتهايزر، بأن العقوبات المفروضة على روسيا تضر بأوروبا نفسها في المقام الأول.وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026... حدث ضخم ينتظره العالمدميترييف: مشاركة المملكة العربية السعودية في منتدى سان بطرسبورغ ستكون بارزة
https://sarabic.ae/20260603/روسيا-19-مليون-شخص-يعملون-في-الشركات-الصغيرة-والمتوسطة-1114194718.html
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منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, اقتصاد, روسيا
منتدى سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026, منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي, اقتصاد, روسيا
نوفاك: الغرب يسعى إلى عرقلة النمو الاقتصادي الروسي
12:21 GMT 05.06.2026 (تم التحديث: 16:08 GMT 09.06.2026)
أفاد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن دول الغرب تشن حربا واسعة النطاق ضد روسيا بهدف عرقلة النمو الاقتصادي الروسي.
وقال نوفاك خلال جلسة بعنوان "اقتصاد النظام العالمي الجديد: التحول الهيكلي، التحديات والفرص"، عُقدت ضمن فعاليات "منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي"، إن "الغرب فرض خلال السنوات الأخيرة عددًا كبيرًا من العقوبات على روسيا".
وأضاف نوفاك: "على الرغم من كل هذه العقوبات، أظهر اقتصادنا مرونة، حيث بلغت معدلات النمو خلال السنوات الثلاث الماضية 10.3%، بمتوسط 3.3% سنويا، وهو أعلى من المتوسط العالمي".
وفي وقت سابق، صرح عضو البرلمان الأوروبي، فرناند كارتهايزر، بأن العقوبات المفروضة على روسيا تضر بأوروبا نفسها في المقام الأول.
ويُعقد "منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي 2026" هذا العام خلال الفترة من 3 إلى 6 يونيو/ حزيران الجاري، تحت شعار "الحوار البراغماتي...الطريق نحو مستقبل مستقر"، في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تحولات متسارعة وتحديات متزايدة تتعلق بالنمو والتنمية والتكنولوجيا وإعادة تشكيل مراكز القوى الاقتصادية على الساحة الدولية.
وتحلّ المملكة العربية السعودية ضيف شرف على نسخة العام 2026، في خطوة تعكس تنامي العلاقات الاقتصادية بين موسكو والرياض، والدور المتزايد للمملكة في أسواق الطاقة والاستثمار العالمية.