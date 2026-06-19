https://sarabic.ae/20260619/روسيا-تكشف-عن-مسيرة-متطورة-تقاوم-كل-أنواع-التشويش-فيديو-1114515687.html
روسيا تكشف عن مسيرة متطورة تقاوم كل أنواع التشويش... فيديو
روسيا تكشف عن مسيرة متطورة تقاوم كل أنواع التشويش... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية إجراء اختبار ناجح للطائرة الرباعية المراوح الذاتية القيادة بالكامل "سيبيرياتشوك-5"، والتي يمكنها الإقلاع والهبوط والعودة إلى... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T13:31+0000
2026-06-19T13:31+0000
2026-06-19T13:31+0000
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/13/1114513708_24:0:783:427_1920x0_80_0_0_17f984675763598368c494fd613377b1.png
وأظهرت الطائرة، خلال الاختبارات، قدرة عالية على البقاء في ظروف جوية قاسية، بما في ذلك الأمطار، ونفذت مهامها بكفاءة في مناطق معرضة لتشويش أنظمة الحرب الإلكترونية.وتتميز الطائرة بقدرتها على الإقلاع والهبوط التلقائيين، والعودة التلقائية في حال انقطاع الإشارة تمامًا، كما أنها تتكامل مع أنظمة التحكم المحلية المختلفة للطائرات دون طيار.كما أن هذا الطراز الجديد مناسب لمراقبة البنية التحتية ومواقع البناء ومنشآت التعدين والبحث عن الأفراد وتوثيق المخالفات وتنفيذ مهام متخصصة.علاوة على ذلك، فإن جميع مكونات الطائرة روسية الصنع."روستيخ" تكشف عن نظام رقمي موحد لدمج وتحليل البيانات الحكومية موجه للدول الصديقةبعد مواجهة التهديدات الحالية... كيف تم تحسين مدرعات المشاة الروسية وتطويرها؟علماء روس يطورون مولدا بلازميا لزيادة متانة الطوب الحراري
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MIA „Rossiya Segodnya“
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
روسيا تكشف عن مسيرة متطورة تقاوم كل أنواع التشويش... فيديو
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية إجراء اختبار ناجح للطائرة الرباعية المراوح الذاتية القيادة بالكامل "سيبيرياتشوك-5"، والتي يمكنها الإقلاع والهبوط والعودة إلى قاعدتها تلقائيًا في حال انقطاع الاتصالات.
وأظهرت الطائرة، خلال الاختبارات، قدرة عالية على البقاء في ظروف جوية قاسية، بما في ذلك الأمطار، ونفذت مهامها بكفاءة في مناطق معرضة لتشويش أنظمة الحرب الإلكترونية.
وتتميز الطائرة بقدرتها على الإقلاع والهبوط التلقائيين، والعودة التلقائية في حال انقطاع الإشارة تمامًا، كما أنها تتكامل مع أنظمة التحكم المحلية المختلفة للطائرات دون طيار.
كما أن هذا الطراز الجديد مناسب لمراقبة البنية التحتية ومواقع البناء ومنشآت التعدين والبحث عن الأفراد وتوثيق المخالفات وتنفيذ مهام متخصصة.
علاوة على ذلك، فإن جميع مكونات الطائرة روسية الصنع.