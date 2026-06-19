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روسيا تكشف عن مسيرة متطورة تقاوم كل أنواع التشويش... فيديو
روسيا تكشف عن مسيرة متطورة تقاوم كل أنواع التشويش... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية إجراء اختبار ناجح للطائرة الرباعية المراوح الذاتية القيادة بالكامل "سيبيرياتشوك-5"، والتي يمكنها الإقلاع والهبوط والعودة إلى... 19.06.2026, سبوتنيك عربي
2026-06-19T13:31+0000
2026-06-19T13:31+0000
روسيا
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وأظهرت الطائرة، خلال الاختبارات، قدرة عالية على البقاء في ظروف جوية قاسية، بما في ذلك الأمطار، ونفذت مهامها بكفاءة في مناطق معرضة لتشويش أنظمة الحرب الإلكترونية.وتتميز الطائرة بقدرتها على الإقلاع والهبوط التلقائيين، والعودة التلقائية في حال انقطاع الإشارة تمامًا، كما أنها تتكامل مع أنظمة التحكم المحلية المختلفة للطائرات دون طيار.كما أن هذا الطراز الجديد مناسب لمراقبة البنية التحتية ومواقع البناء ومنشآت التعدين والبحث عن الأفراد وتوثيق المخالفات وتنفيذ مهام متخصصة.علاوة على ذلك، فإن جميع مكونات الطائرة روسية الصنع."روستيخ" تكشف عن نظام رقمي موحد لدمج وتحليل البيانات الحكومية موجه للدول الصديقةبعد مواجهة التهديدات الحالية... كيف تم تحسين مدرعات المشاة الروسية وتطويرها؟علماء روس يطورون مولدا بلازميا لزيادة متانة الطوب الحراري
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روسيا

روسيا تكشف عن مسيرة متطورة تقاوم كل أنواع التشويش... فيديو

13:31 GMT 19.06.2026
© Photo / ROSTECسيبيرياتشوك-5" طائرة مسيرة روسية محلية الصنع تقاوم كل أنواع التشويش
سيبيرياتشوك-5 طائرة مسيرة روسية محلية الصنع تقاوم كل أنواع التشويش - سبوتنيك عربي, 1920, 19.06.2026
© Photo / ROSTEC
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أعلنت مؤسسة "روستيخ" الروسية إجراء اختبار ناجح للطائرة الرباعية المراوح الذاتية القيادة بالكامل "سيبيرياتشوك-5"، والتي يمكنها الإقلاع والهبوط والعودة إلى قاعدتها تلقائيًا في حال انقطاع الاتصالات.
وأظهرت الطائرة، خلال الاختبارات، قدرة عالية على البقاء في ظروف جوية قاسية، بما في ذلك الأمطار، ونفذت مهامها بكفاءة في مناطق معرضة لتشويش أنظمة الحرب الإلكترونية.
وتتميز الطائرة بقدرتها على الإقلاع والهبوط التلقائيين، والعودة التلقائية في حال انقطاع الإشارة تمامًا، كما أنها تتكامل مع أنظمة التحكم المحلية المختلفة للطائرات دون طيار.
كما أن هذا الطراز الجديد مناسب لمراقبة البنية التحتية ومواقع البناء ومنشآت التعدين والبحث عن الأفراد وتوثيق المخالفات وتنفيذ مهام متخصصة.
علاوة على ذلك، فإن جميع مكونات الطائرة روسية الصنع.
"روستيخ" تكشف عن نظام رقمي موحد لدمج وتحليل البيانات الحكومية موجه للدول الصديقة
بعد مواجهة التهديدات الحالية... كيف تم تحسين مدرعات المشاة الروسية وتطويرها؟
علماء روس يطورون مولدا بلازميا لزيادة متانة الطوب الحراري
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